Video Un polițist aflat în timpul liber a fost salvator pentru victimele unui accident din Mehedinți. Momentul, surprins de o cameră de bord

Data publicării:
politist
Un polițist aflat în timpul liber a fost salvator pentru victimele unui accident din Mehedinți

Un polițist aflat în timpul liber a fost salvator pentru victimele unui accident din județul Mehedinți. Agentul a acordat imediat primul ajutor și a sunat la 112. Momentul a fost surprins de o cameră de bord.

Imaginile au fost surprinse de o cameră de bord, chiar și momentul impactului. La un moment dat se vede pe imagini cum polițistul aflat în timpul liber oprește autoturismul și reușește să îi scoată pe cei doi șoferi implicați în accident.

Acordă primul ajutor medical unuia dintre șoferi și sună la 112 și cere ajutorul celor de la ambulanță.

Din fericire, accidentul s-a soldat doar cu pagube materiale. Șoferii implicați în acest impact nu au fost transportați la spital.

Este o anchetă în desfășurare în acest moment pentru a se stabili cum s-a întâmplat exact accidentul și cine este vinovat.

Polițistul lucrează de 3 ani în cadrul Inspectoratului de Poliție al Județului Mehedinți.

