Un șofer a dat șpagă peste 52.000 de lei să scape de un dosar penal, dar a fost păcălit de un bărbat care se dădea polițist

Data publicării:
Man hand counting money for a bribe or tips. Holding EURO banknotes on a blurred background, EURO currency
Foto: Profimedia Images

Un bărbat care s-a dat drept poliţist a recunoscut că a înşelat un şofer, luând de la acesta peste 52.000 de lei ca să îl scape de un dosar penal, după ce a provocat un accident rutier cu victime, a transmis, luni, Direcţia Naţională Anticorupţie (DNA), printr-un comunicat de presă.

„Procurorii din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie - Serviciul Teritorial Alba Iulia au dispus sesizarea instanţei, cu acordul de recunoaştere a vinovăţiei a inculpatului P.D.V., persoană fizică fără calitate specială, aflat sub control judiciar la data încheierii acordului, pentru săvârşirea infracţiunii de trafic de influenţă. În acordul de recunoaştere a vinovăţiei, se arată că, în cauză, există probe din care rezultă următoarea stare de fapt: În perioada 16 - 27 iulie 2025, inculpatul P.D.V., atribuindu-şi în mod nereal calitatea de poliţist, ar fi pretins unei persoane fizice suma totală de 55.631 lei, promiţând că îşi va exercita presupusa influenţă în vederea soluţionării unui dosar penal în care persoana respectivă era vizată pentru provocarea unui accident rutier soldat cu victime.

Inculpatul i-ar fi promis astfel persoanei fizice în cauză, că va interveni pe lângă superiorul său din cadrul I.P.J. Sibiu şi pe lângă procurorul de caz, atât pentru clasarea dosarului penal, cât şi pentru recuperarea într-un timp cât mai scurt a permisului de conducere. Pentru acestea, inculpatul P.D.V. ar fi primit de la persoana respectivă, în perioada 16 - 24 iulie 2025, suma totală de 52.086 lei”, se arată în comunicatul DNA, citat de Agerpres. 

Potrivit sursei citate, procurorii anticorupţie au dispus instituirea sechestrului asupra banilor aflaţi conturile bancare ale inculpatului, în vederea confiscării sumei de 52.086 lei.

DNA precizează că inculpatul şi-a recunoscut integral faptele şi a avut „o atitudine sinceră pe parcursul cercetărilor”. În prezenţa avocatului, falsul poliţist a declarat că recunoaşte comiterea infracţiunii, acceptă încadrarea juridică şi este de acord cu pedeapsa propusă de procurori. Astfel, P.D.V. a acceptat o pedeapsă de 4 ani închisoare cu executare, precum şi interzicerea unor drepturi pe o perioadă de 4 ani şi 6 luni după executarea pedepsei, printre care dreptul de a fi ales în autorităţile publice, de a ocupa o funcţie publică sau una care implică exerciţiul autorităţii de stat.

Dosarul de urmărire penală şi acordul de recunoaştere a vinovăţiei au fost transmise spre judecare Tribunalului Sibiu, cu propunerea de menţinere a măsurilor preventive şi asiguratorii dispuse.

