Un incendiu puternic a cuprins o vulcanizare auto din județul Sibiu. Mai multe echipe de pompieri s-au deplasat la fața locului în încercarea de a stinge flăcările puternice. Autoritățile au transmis și un mesaj RO-ALERT.

Incendiul se manifestă cu flăcări mari pe DN1, în zona localității Veștem.

„Sunt acolo, cel mai probabil, sute de anvelope care ard. În acest moment, fumul este unul foarte des. Tocmai de aceea, autoritățile au emis un mesaj RO-ALERT în care sfătuiesc populația să evite zona și să încerce să ocolească această rută”, relatează corespondentul Digi24 Anamaria Ianc.

Pericolul este cu atât mai mare cu cât în apropierea vulcanizării, unde se manifestă incendiul, sunt mai multe benzinării.

Inițial au fost trimise la fața locului trei autospeciale, apoi forțele de ordine au fost suplimentate cu încă o autospecială și asta pentru că pompierii au reușit cu greu să facă față situației de acolo. Din câte se vede și în imagini, flăcările sunt, în continuare, foarte puternice.

