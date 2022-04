Un urs care a intrat într-o casă din Harghita a fost împușcat de vânători. Animalul rănit a fugit în pădure

O echipă formată din jandarmi, vânători şi reprezentanţi ai Primăriei din oraşul Bălan a intervenit, în noaptea de marţi spre miercuri, pentru îndepărtarea unui urs care a venit în localitate şi a pătruns într-o casă, iar pentru că animalul a devenit agresiv, vânătorii au folosit arma şi l-au rănit, iar acum îl caută, pentru a afla în ce stare se află şi a decide măsurile care trebuie luate.

Biroul de Presă al Inspectoratului Judeţean de Jandarmi (IJJ) Harghita, a informat că aproape de miezul nopţii, o femeie a sunat la 112 şi a semnalat prezenţa a trei urşi pe strada 1 Decembrie din Bălan.

Echipa de intervenţie, formată din jandarmi, reprezentanţi ai asociaţiei de vânători şi primarul localităţii, a identificat un singur urs, aflat în zona locuinţelor şi a intervenit pentru alungarea lui.

Între timp, acesta a intrat într-o casă al cărui proprietar nu se afla acolo şi pentru că a încercat să atace echipa de intervenţie, vânătorii au folosit arma şi au rănit animalul.

„Pe timpul îndepărtării, animalul sălbatic a pătruns într-o casă locuită al cărei proprietar nu se afla în imobil. A fost necesară folosirea armei de către vânători, deoarece animalul a devenit agresiv, încercând să atace echipa de intervenţie, ursul fiind, astfel, rănit. Acesta a fost alungat până la urmă în pădurea din apropiere, nefiind înregistrate decât pagube materiale pe timpul intervenţiei. La faţa locului a fost prezent tot timpul şi un echipaj SMURD. Echipa a mai rămas în zonă pentru o perioadă, pentru a se asigura că pericolul nu mai este iminent, iar în această dimineaţă se va încerca găsirea animalului rănit de către o echipă constituită în acest scop”, se arată în informarea IJJ Harghita.

La rândul său, primarul oraşului Bălan, Gheorghe Iojiban, a precizat, pentru Agerpres, că temerea membrilor echipei de intervenţie a fost că proprietarul casei în care a intrat ursul era în interior, lucru care nu s-a confirmat.

De asemenea, primarul a spus că animalul deschisese frigiderul, în căutare de hrană, şi că a fost nevoie de folosirea armei, pentru că i-a atacat pe jandarmi şi vânători.

„Am văzut ursul pe munte, care dădea să intre în casă. Era o casă de locuit, cunosc persoana şi ştiu că este locuită. În momentul respectiv, vânătorii au tras focuri de avertisment în aer pentru alungarea ursului şi au început să se deplaseze către casă, pentru a îndepărta pericolul. Când au ajuns acolo, se vedea o luminiţă din casă, semn că ar fi putut fi cineva înăuntru şi când s-au apropiat, ursul tocmai a ieşit din casă şi a sărit către jandarmi şi vânători şi aceştia, în autoapărare - era foarte aproape, la o distanţă de până în trei metri - a trebuit să tragă cu focuri de armă şi în acel moment ursul s-a îndepărtat. Atunci, am intrat în locuinţă, luminiţa era de la frigider, ursul deschisese frigiderul şi deja începuse să mănânce din frigider. Am constatat că nu e nimeni în locuinţă, am aflat de la vecini că proprietarul e la spital, spre norocul tuturor”, a explicat primarul oraşului Bălan.

Acesta a adăugat că s-a pornit în căutarea animalului, dar după ce au ajuns la liziera pădurii, membrii echipei au decis să nu continue căutarea, ţinând cont de pericolul pe care îl reprezintă un urs rănit.

„În acel moment, cu vânători şi jandarmi am început să mergem să urmărim traseul pe unde a fugit. Am auzit şi de acolo mârâit, nu s-a îndepărtat mult, iar când am ajuns la liziera pădurii, cu lanterne, am văzut pete de sânge pe jos, semn că a fost rănit, dar am decis împreună să nu intrăm în pădure, pentru că e vorba de un urs rănit, întuneric, vizibilitate redusă. Ne-am oprit la lizieră, am mai stat acolo încă vreo oră, timp în care nu l-am mai auzit, probabil s-a îndepărtat”, a arătat Gheorghe Iojiban.

Miercuri dimineaţa, căutarea animalului rănit a continuat, fiind adus în sprijin un câine specializat.

„Când s-a luminat, vânătorii împreună cu jandarmii s-au dus pe o rază de o sută de metri să caute ursul, nu l-au găsit şi au solicitat un câine specializat pentru găsirea lui. Acum sunt pe teren căutând ursul, să vedem în ce zonă a fost lovit, nu ştim mai multe”, a mai spus primarul.

Întrebat dacă ursul va fi împuşcat, acesta a punctat că decizia va fi luată de medical veterinar, în funcţie de gravitatea rănilor.

„În funcţie de gravitate, medicul veterinar va veni cu propuneri, în momentul în care vom vedea starea ursului. Poate e doar rănit, dacă nu se găseşte probabil nici nu se vor mai face alte acţiuni”, a adăugat Gheorghe Iojiban.

Primarul oraşului Bălan a spus că era vorba de un urs de mărime medie, iar din spusele vânătorilor ar avea patru sau cinci ani.

Editor : R.K.