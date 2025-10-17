VIDEO Care sunt cele mai periculoase treceri de pietoni din București. „E foarte aglomerat. De fiecare dată când trecem avem emoții”

Accidentul cumplit în urma căruia o mamă a murit și fetița ei de un an și 9 luni a fost grav rănită readuce în discuție una dintre principalele cauze a accidentelor de circulație din București: neacordarea de prioritate pietonilor. Există și un clasament al celor mai periculoase trecerilor de pietoni.

Una dintre cele mai periculoase treceri de pietoni din Capitală este situată pe Bulevardul Bucureștii Noi. Pe această trecere de pietoni s-au înregistrat anul trecut șapte accidente cu șapte răniți ușor. Trecerea este situată în apropierea unei stații de metrou, iar pietonii trebuie să se asigure din toate părțile pentru că sunt patru benzi de circulație.

-E foarte aglomerat. De fiecare dată când trecem avem emoții pe aici. Pe el nu aș îndrăzni să-l las singur. Sperăm să se ia măsuri. Un semafor ar fi fost bun.

-Nu prea se acordă prioritate.

-Peste tot e periculos dacă nu ești atent.

În clasament se mai află trecerile de pe Șoseaua Colentina cu strada Sportului, dar și o trecere de pe Bulevardul 1 Mai. Mai multe persoane au fost rănite după ce șoferii nu le-au acordat prioritate.

Claudiu Costea - purtător de cuvât Brigada Rutieră: Pentru a fi în măsură să acorde prioritate, ar fi bine să reducă din timp viteza de deplasare, să sporească atenția, să se aștepte că pe acolo poate să treacă un pieton sau pot trece mai mulți pietoni și să le acorde prioritate. Asta înseamnă anticipare, asta înseamnă gândire și conducere preventivă și bineînțeles respectarea regulilor de circulație

Brigada rutieră poate să ceară administrației locale să fie dispuse măsuri suplimentare în zonele periculoase. Polițiștii au propus instalarea unui semafor inclusiv pe Șoseaua Berceni, unde mama și fetița ei de aproape doi ani au fost lovite în plin. Cererea a fost făcută în aprilie 2024.

Stelian Bujduveanu - primarul interimar al Capitalei: Procedurile de investiție la nivelul municipiului București nu pot să se întâmple peste noapte. Vom verifica să aflăm stadiul la acea intersecție, la fel ca alte intersecții din București, dar cred că prevenția ar trebui să fie principală.

Neacordarea de prioritate este a doua cauză a accidentelor în Capitală, după indisciplina pietonilor.

Editor : A.P.