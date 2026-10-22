Primăria Capitalei va declanşa exproprieri în vederea amenajării urbane Podul Calicilor - Domniţa Bălaşa. La cât ajung despăgubirile

Primăria Capitalei urmează să declanşeze proceduri de expropriere în vederea amenajării spaţiului public care include Podul Calicilor, ansamblul urban Domniţa Bălaşa, un parcaj subteran şi amenajarea urbană Palatul de Justiţie.

Suma pentru despăgubiri se ridică la 2.516.833 lei, conform proiectului care urmează să fie dezbătut în şedinţa de marţi a Consiliului General al Capitalei, scrie Agerpres.

Amenajarea propusă face parte din Planul Integrat de Dezvoltare Urbană şi include: construirea unei parcări subterane, realizarea podului pietonal, reabilitarea arealului din spatele Palatului de Justiţie, a zonei Bisericii Domniţa Bălaşa, adaptarea unui sistem pietonal şi de biciclete.

Lucrarea de utilitate publică afectează o suprafaţă totala de teren de 36.604 mp, din care 501 mp se afla în proprietatea privată a unor persoane fizice/juridice, iar suprafaţa de 36.103 mp se află în proprietatea publică a Municipiului Bucureşti sau a statului roman.

Editor : A.P.