VIDEO Invazie de meduze pe litoral. Cât de periculoase sunt pentru turiști

Invazie de meduze pe litoral. În Marea Neagră, foarte aproape de mal, au apărut zeci de mii de meduze aduse de curenți.

Fenomenul este unul obișnuit, care apare la sfârșitul verii.

„Este un fenomen obișnuit care se întâmplă la sfârșitul verii, începutul toamnei, atunci când apele calde favorizează dezvoltarea acestei specii Rhizostoma pulmo sau meduza butoi. Poate ajunge și dincolo de un metru, dar nu la noi. Trăiește în zona Atlanticului și mările adiacente, în Mediterană, bineînțeles, și la noi. Consumă zooplancton și fitoplancton. Se colorează foarte frumos și, la sfârșitul verii, chiar dacă apa încă nu se răcește, își termină ciclu biologic de un an și, în consecință, încep să piară. Ele nu pier dintr-o dată, își reduc motilitatea și se adună sub influența curenților în zone de emergență a acestora și, până la urmă, aruncate pe plajă la sfârșitul lunii septembrie, început de octombrie,” a explicat Adrian Bîlbă, medic veterinar.

Nu este o meduză periculoasă, iar înțepătura ei provoacă doar senzații de urzicătură.

„Nu este o meduză periculoasă, are niște vili potențial toxici, adică dacă ne ating în zonele sensibile ale pielii sau cornee. Recomand înotătorilor să poarte ochelari. În această perioadă pot să se întâlnească cu câte o meduză, s-o ia între brațe. 2-3 zile de urzicături și cam atât. Nu generează reacții alergice și nici fenomene toxice deosebite,” a precizat Adrian Bîlbă.

„Nu, nu e un pericol pentru mediu. Nu miros urât. Sunt doar dezagreabile pentru unii dintre noi atunci când le văd. Este un fenomen normal. Este un fenomen natural. E adevărat că la nivel mondial încălzirea apelor și probabil reducerea populației piscicole, ceea ce înseamnă mai puțin tineret care să intre în competiție cu meduzele la filtrare, adică la zooplancton, fitoplancton. Este posibil ca numărul lor să crească în anii următori,” a adăugat Adrian Bîlbă.

Editor : A.P.