VIDEO Șacalii au făcut prăpăd într-o comună din Dolj. Zeci de animale au fost sfâșiate de prădători

Un atac al șacalilor a speriat locuitorii unei comune din județul Dolj. Zeci de animale au fost sfâșiate noaptea trecută de prădători. Oamenilor le este frică să mai iasă din case după lăsarea întunericului.

Acest fermier s-a trezit în mijlocul nopții, îngrozit de zgomotele din gospodărie. Șacalii îi atacaseră animalele. 9 miei și 11 oi au fost sfâșiate, iar alte câteva zeci, rănite.

Doru Burdujan - fermier: Am auzit zgomote, zbierau, pe la 3 și am ieșit cu lanterna și când am venit aici am găsit făcut praf tot. Și au fugit, n-am apucat să văd bine că fiind beznă, negură. Dar au făcut prăpăd, prăpăd. M-a distrus. Asta e!

Soția fermierului: Erau oile toate doborâte jos, mieii morți. Ne-au distrus șacalii. De acu încolo cred că nu mai ies afară. Că noi avem toaleta în curte, ieșim noaptea afară. Ne temem.

Localnicii spun că stau cu frică de ani buni, pentru că în fiecare noapte aud șacalii care dau târcoale satului, însă este prima dată când le atacă animalele din curte.

Bărbat: Același coșmar care-l petrecem noapte de noapte. E cam de acuma 4, 5 ani. Nu există să ies din 2 în 2 ore să nu aud urlând peste tot câmpul.

Sorin Sandu - primarul comunei Călărași: Ăsta este semn că nu au ce mânca și că probabil până vor apărea produsele de pe câmp vor tot încerca să se hrănească din gospodării sau din fermele situate izolat în câmp și nu cred că mai este vreun țăran, vreun producător care să mai doarmă liniștit. Nu numai că-i mănâncă animalele, dar mulți au culturi acum cu pânze costisitoare, de protecție, și vor fi călcate în picioare, rupte, scurmate.

Oamenii cer autorităților să ia măsuri cât mai rapid până nu rămân fără animale în gospodării.

Sorin Agapie - director, Direcția Agricolă Dolj: Ne ocupăm de tot ce înseamnă pentru sprijinirea fermierului care a pățit acest necaz. Este o problemă la nivel de județ apariția acestor animale sălbatice, șacalul. Din discuțiile avute cu fermierii, undeva în zona digurilor ar exista vizuinile pentru aceste animale. În ultimii 2, 3 ani au fost semnalate în proximitatea localităților efective cât mai mari de șacali, având în vedere că nici nu au un prădător care poate să-i elimine.

Petre Daea - ministrul Agriculturii: Măsurile trebuie luate și aici nu mai trebuie să mai stăm, să mai măsurăm, să mai numărăm șacalii. Aici trebuie să reducem efectivul de șacali, pentru că a crescut atât de mare și iată că au intrat în gospodărie.

Acum, toți fermierii care au gospodării la marginea localității sunt în alertă și stau cu teamă că șacalii vor ataca din nou.

