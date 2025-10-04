Live TV

VIDEO Slalom cu TIR-ul printre mașini. Șoferul a fost prins și i s-a reținut permisul de conducere

Data publicării:
tir
Un șofer de TIR din Bistrița-Năsăud, suprins că făcea depășiri periculoase, a rămas fără permis și a fost amendat

Un șofer de TIR din Bistrița-Năsăud, suprins că făcea depășiri periculoase, a rămas fără permis și a fost amendat. În imagini se vede cum șoferul depășește neregulamentar și pune în pericol viața celorlalți șoferi care sunt nevoiți să îi facă loc, pentru a evita o tragedie. Individul a depășit un autovehicul chiar pe o trecere de pietoni.

Bărbatul de 45 de ani, din județul Bistrița-Năsăud, a rămas fără permis de conducere după ce a fost surprins efectuând o depășire chiar pe o trecere de pietoni, într-o localitate din județul Cluj.

Incidentul a fost filmat de alți participanți la trafic. Pe imagini se vede cum șoferul, care conducea un TIR, a ignorat marcajele rutiere și a efectuat mai multe depășiri riscante, inclusiv pe trecerea de pietoni.

După apariția imaginilor pe internet, polițiștii s-au sesizat și au demarat verificări, iar bărbatul a fost amendat și i-a fost reținut permisul de conducere pentru o perioadă de 60 de zile.

Editor : A.P.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
jandarmi pe strada
1
Bolojan propune ca o treime dintre cei 10.000 de jandarmi care asigură paza instituțiilor...
Vladimir Putin, la forumul internațional World Atomic Week 2025
2
Rusia pune la cale un plan de tip „dinte pentru dinte” dacă UE împrumută Ucraina din...
small river after flood or storm. Aerial view, Romania
3
Cod roșu de inundații pe râuri din mai multe județe. Șefa ANM: Atenție maximă la...
george simion
4
George Simion acuză Netflix de propagandă și cere românilor să-și anuleze abonamentele...
ID282278_INQUAM_Photos_Gyozo_Baghiu
5
Patru șefi la doar 14 angajați, într-o direcție a Ministerului Agriculturii. Explicația...
A murit la doar 22 de ani, la două săptămâni după ce a făcut un pas uriaș. Cauza decesului, neașteptată
Digi Sport
A murit la doar 22 de ani, la două săptămâni după ce a făcut un pas uriaș. Cauza decesului, neașteptată
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
luptatori hamas pe strada
Hamas a acceptat să elibereze toți ostaticii israelieni, după ce...
Iuliu Stan
Medic demis pentru abuz sexual în Marea Britanie, liber să practice...
Defence Industry Companies, Kielce, Poland - 02 Sep 2025
Modernizarea Armatei SUA și filosofia Silicon Valley. Dezvăluiri...
Cod galben de vânt puternic la munte și temperaturi record de 18 grade în sud-estul țării. Cum va fi vremea în weekend
Vijelie puternică în Constanța, unde a fost emis mesaj RO-Alert...
Ultimele știri
Un orășel din estul Germaniei a devenit laborator de testare pentru inversarea declinului populației. Cum e viața în Eisenhüttenstadt
Lista echipamentelor auto obligatorii pe timp de iarnă. Ce sancțiuni riscă șoferii nepregătiți
Când este cel mai bun moment să faci vaccinul gripal, potrivit specialiștilor. Medicii confirmă: „Sunt deja cazuri de gripă în România”
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
masini in piata victoriei din bucuresti
Nouă măsură pentru fluidizarea circulației în Piaţa Victoriei din Capitală: „Intersecţia rămâne liberă şi traficul se mişcă mai bine”
EDITIE SPECIALA CF 190925_88108
Cum vrea Stelian Bujduveanu să rezolve problema traficului din București: polițiști suplimentari și sancțiuni pentru șoferi
tata si copil pe drum spre scoala
Drumul spre școală, pe jos. Cum a reușit un oraș din România să reducă aglomerația matinală din trafic: „E o idee foarte bună”
barbat pe trotineta electrica
„Am zburat peste mașină”. Trotinetele electrice în trafic, un pericol mortal. Mărturia unui tânăr care nu purta echipament de protecție
goana dupa ambulanta
Pericol în trafic: fuga după ambulanță. Ce spun ambulanțierii despre șoferii care gonesc pe urmele lor. „E un risc major”
Partenerii noștri
Pe Roz
Sfatul pe care Nicole Kidman l-a primit de la cea mai bună prietenă, Naomi Watts, după ce a cerut divorțul de...
Cancan
Doliu în televiziune! Prezentatoare TV în vârstă de 21 de ani, găsită moartă în casă
Fanatik.ro
Ce prețuri are Ioana Tamaș la sala de pilates din Brașov. Câștigă mulți bani
editiadedimineata.ro
De ce rățușca de cauciuc te ajută să rezolvi problemele
Fanatik.ro
Sportiva celebră acuzată că i-a distrus familia unui afacerist. Acum se afișează public împreună, dar relația...
Adevărul
George Simion, ținta ironiilor după ce şi-a anulat abonamentul la Netflix şi i-a îndemnat pe români la fel
Playtech
Cât consumă centrala termică pe gaz în funcție de mărimea locuinței. Exemplu de calcul pentru un apartament...
Digi FM
Monica Gabor, imagine rară alături de fiica Irina și de sora ei, Ramona. Fanii au reacționat imediat: „De...
Digi Sport
ZERO! Dat afară din România, a pățit-o mai rău în altă țară
Pro FM
Vara s-a terminat, dar nu și aparițiile incendiare ale Elenei Ionescu în costum de baie. Mix perfect de...
Film Now
Adam Sandler, favorit-surpriză la Oscar pentru „Jay Kelly”. Transformarea care l-a adus în atenția criticilor
Adevarul
Viitorul muzicii? O cântăreață AI cucerește topul Billboard și a semnat un contract de 3 milioane de dolari
Newsweek
Două categorii de pensionari iau pensie mai mare în octombrie. Se dau în plus între 200 și 2000 lei
Digi FM
O tânără de 27 de ani și-a pierdut viața după ce a adoptat o dietă extremă. Prietenii spun că ajunsese să...
Digi World
De ce ar trebui să deschizi geamurile casei în fiecare zi, chiar și iarna. 7 motive pentru care să-ți...
Digi Animal World
Descoperirea făcută de o femeie după ce a salvat un câine care urma sa fie eutanasiat. Patrupedul are o rasă...
Film Now
Cum arată Mira Sorvino la 30 de ani de când a luat Oscarul pentru "Chemarea Afroditei". Blonda a fost pe...
UTV
Andreea Bălan și George Burcea, surpriză după cinci ani de la divorț. Foștii soți, fotografiați împreună cu...