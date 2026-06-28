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Video Momentul în care un șofer se ridică în picioare la volanul unei decapotabile aflate în mers. Poliția a deschis o anchetă

Data publicării:
N12 TERIBILIST MEHEDINTI VO_00125
Momentul în care un șofer se ridică în picioare la volanul unei decapotabile, în mers, pe un bulevard din Drobeta Turnu Severin. Foto Actual Mehedinți
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Un șofer din Drobeta Turnu Severin a fost filmat în timp ce s-a ridicat în picioare pe scaunul unei mașini decapotabile aflate în mers, lăsând pentru câteva momente volanul fără control și punând în pericol atât propria siguranță, cât și pe cea a celorlalți participanți la trafic.

Scenele au fost surprinse de un alt șofer aflat în trafic, care a observat manevra riscantă. Potrivit imaginilor, tânărul s-a ridicat de pe scaun și a rămas în picioare în autoturism, în timp ce vehiculul continua să ruleze pe un bulevard circulat din municipiu.

În acele momente, mașina a pierdut pentru scurt timp controlul direcției, iar riscul producerii unui accident a fost unul ridicat.

Imaginile au ajuns și în atenția Inspectoratul de Poliție Județean Mehedinți, iar polițiștii au deschis o anchetă pentru identificarea șoferului.

Odată identificat, acesta urmează să fie sancționat conform legii și riscă inclusiv suspendarea permisului de conducere.

Editor : Ș.A.

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