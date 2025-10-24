Live TV

VIDEO Un șobolan a fost filmat în timp ce se plimbă printre pâini, în vitrina unei brutării din București. Măsurile luate de ANPC

Data publicării:
sobolan
Un șobolan a fost filmat în timp ce se plimbă printre pâini, în vitrina unei brutării din București

Un şobolan a fost filmat în timp ce se plimba printre pâini şi alte produse ale unei brutării din Bucureşti, iar scenele respective au fost postate pe o reţea de socializare. Comisarii Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor (ANPC) au închis temporar, vineri, brutăria din Bucureşti. Unitatea a primit două amenzi, în valoare totală de 12.000 de lei, şi au fost retrase de la vânzare zeci de kilograme de produse.

„Ca urmare a apariţiei în mediul online a unui material video care evidenţia prezenţa unui rozător într-o unitate ce comercializa diverse sortimente de panificaţie, ANPC s-a autosesizat şi a dispus declanşarea unui control operativ. Ca urmare a neconformităţilor constatate, comisarii ANPC au aplicat următoarele sancţiuni: două sancţiuni contravenţionale, în cuantum de 12.000 lei, oprirea definitivă de la comercializare pentru 85 de kilograme în valoare de 1.400 lei, oprirea prestării serviciilor până la remedierea deficienţelor”, a transmis, vineri, ANPC, într-un comunicat de presă.

@n1c0le_an

Pofta buna (Bd Basarabia) 😁😁🤦🏻🤦🏻

♬ original sound - MNOP

Comisarii ANPC au constatat că mijloacele de transport utilizate pentru transportul produselor de panificaţie nu erau igienizate, iar produsele finite erau depozitate împreună cu materiile prime.

De asemenea, spaţiul de producţie era neigienizat, mesele de lucru aveau canturi lipsă, rastelul utilizat pentru dospirea produselor de panificaţie avea cadrele metalice murdare, iar poliţele din lemn erau nefinisate, cu depuneri de aluat

Echipele de control au mai descoperit că grila ventilatorului era murdară şi prezenta risc de contaminare, iar în spaţiul de comercializare lipseau plăcile de faianţă în anumite zone, partea superioară a vitrinei de expunere a produselor prezenta protecţie incompletă, iar la ridicarea poliţelor vitrinei frigorifice pentru prăjituri s-au constatat acumulări aderente de resturi alimentare.

Editor : A.P.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
bloc afectat de explozie in rahova
1
Bujduveanu, după raportul preliminar al INSEMEX: „Cine a racordat la utilități imobilul...
emil ganj
2
Imagini cu momentul crimei din Mureș: Emil Gânj a fost filmat în timp ce intră cu toporul...
masina
3
Noi detalii în cazul tinerilor găsiți împușcați în mașină: Urmau să plece vineri la muncă...
robert negoita
4
Robert Negoiță, despre drumurile asfaltate peste magistrale de gaz: Țevile sunt ale...
contor energie electrica
5
Bogdan Ivan: Avem o strategie de a reduce preţul pe kWh de la 1,55 la cât mai aproape de...
Sârbilor nu le-a venit să creadă! Ce s-a întâmplat la mai puțin de 24 de ore de la apariția imaginilor neverosimile din Belgrad
Digi Sport
Sârbilor nu le-a venit să creadă! Ce s-a întâmplat la mai puțin de 24 de ore de la apariția imaginilor neverosimile din Belgrad
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
gavfvgfe
Pompierul care a salvat fata de 17 ani după explozia din Rahova: „Se...
Russian Navy Holds July Storm Exercise
Nava rusească de război Aleksandr Șabalin a acostat în largul...
INSTANT_EXPLOZIE_RAHOVA_01_INQUAM_Photos_Tudor_Pana
Măsuri urgente după explozia din Rahova, luate de Primăria Capitalei...
multime
Nicușor Dan a fost huiduit la Iași, în fața Teatrului Național. Cum a...
Ultimele știri
Riscurile discuțiilor cu AI: Chatboții le spun oamenilor ce vor să audă. Cercetătorii avertizează asupra efectelor nocive
Macron anunţă că Franţa va livra Ucrainei noi rachete Aster şi avioane de luptă Mirage
Croația reintroduce serviciul militar obligatoriu din 2026. Mii de tineri vor fi chemați anual la instrucție
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
DNA Romania
Inspector antifraudă din Bucureşti, prins în flagrant când primea mită. Reacția ANAF
Contoare de gaz si tevi de gaz sunt vizibile in exteriorul unui bloc din cartierul Rahova, in Bucuresti
Controale la conductele de gaze din București. Cum sunt verificate posibilele scurgeri de gaz
ciprian ciucu
Cum a fost decisă candidatura lui Ciprian Ciucu la Primăria Capitalei. Sondaj INSCOP cu Ciucu, Burduja şi Bujduveanu. Scenarii
ciprian ciucu
Ciprian Ciucu va fi desemnat candidatul PNL la alegerile pentru Primăria Capitalei, anunță Ilie Bolojan
explozie rahova
Primăria Capitalei va reconstrui blocul distrus de explozie, din Rahova. Stelian Bujduveanu: „Cei păgubiți rămân proprietari”
Partenerii noștri
Pe Roz
O fostă măicuță, după ce a devenit soția unui tânăr care a renunțat la preoție: Să fie clar, nu am avut nimic...
Cancan
Tragedie fără margini! Fiica unui celebru prezentator TV a murit la 19 ani
Fanatik.ro
Ioan Pavel, umilit de stat înainte să moară în accidentul aviatic. Povestea milioanelor blocate de un...
editiadedimineata.ro
Tot mai mulți oameni resimt stres și îngrijorare
Fanatik.ro
Crainicul ultras de la Dinamo! Bătut de jandarmi, după ce a invadat terenul: „M-au frăgezit! Au dat în mine...
Adevărul
Descoperire șoc. Vaccinul ARNm anti-COVID, arma secretă care combate cancerul
Playtech
Când poți pierde dreptul de proprietate în favoarea vecinului. Cazurile de uzucapiune de 10 sau 20 de ani
Digi FM
Isabel Preysler, declarații despre infidelitățile lui Julio Iglesias: „Ca să-i fac pe plac, am uitat de mine...
Digi Sport
După TREI ani, ”cea mai frumoasă femeie din lume” a apărut! Imaginea a făcut înconjurul planetei FOTO
Pro FM
VIDEO Cum a reacționat Keith Urban când o fană i-a spus că o cheamă Nicole. Solistul e în plin divorț de...
Film Now
Ben Stiller, despre secretul mariajului cu Christine Taylor: „Simțul umorului este cheia relației noastre”...
Adevarul
A fost Elena Ceaușescu mai rea decât soțul ei? Miturile care i-au năruit imaginea idealizată de propaganda...
Newsweek
RECALCULARE Pensionar cu grupe pierde 1.400 lei la pensie. Altul câștigă 1.500 în condiții normale
Digi FM
Schimbarea orei. În doar două momente din an pot fi oprite acele orologiului Big Ben. În aproape 160 de ani...
Digi World
De ce ni se albește părul? Explicații științifice, mituri demontate și ce putem face pentru a încetini...
Digi Animal World
Reacția unui Labrador când stăpânii îi spun că îl lasă la „bunici”. Imaginile cu patrupedul sunt virale
Film Now
Ned Stark din Game of Throne, la al cincilea mariaj. Sean Bean nu credea că se va mai însura: "Nu mi se...
UTV
Jessica Alba a întors toate privirile pe o plajă din Australia. Actrița s-a bucurat de soare între filmările...