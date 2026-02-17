Viscolul afectează traficul pe DN1: restricție de circulație pentru mașinile mai mari de 7,5 tone pe sectorul Nistorești - Azuga

Centrul Infotrafic anunţă, marţi seară restricţionarea circulaţiei pentru maşinile mai mari de 7,5 tone, pe DN1, sectorul Nistoreşti – Azuga, judeţul Pragova, din cauza vremii.

„Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliţiei Române informează că traficul rutier se desfăşoară îngreunat pe DN 1 Braşov - Ploieşti, în condiţii de iarnă, ca urmare a vremii nefavorabile. În zonă se acţionează pentru menţinerea drumului practicabil, însă condiţiile meteo pot afecta siguranţa deplasării”, a transmis, marţi seară, Centrul Infotrafic.

Sursa citată precizează că a fost stabilită măsura restricţionării traficului cu masa totală maximă admisă mai mare de 7,5 tone, pe direcţia Bucureşti – Braşov, din apropierea localităţii Nistoreşti, începând cu ora 20:00.

Totodată, traficul greu va fi deviat de lângă Ploieşti pe DJ 236 spre DN 1A.

„Recomandăm conducătorilor auto să evite deplasările în zonă dacă acestea nu sunt absolut necesare, să se informeze în prealabil cu privire la starea drumului şi să utilizeze doar autovehicule echipate corespunzător sezonului de iarnă. De asemenea, conducătorii auto sunt sfătuiţi să adapteze viteza la condiţiile de drum, să păstreze o distanţă de siguranţă mai mare faţă de celelalte vehicule, să manifeste prudenţă sporită pe sectoarele de drum cu vizibilitate redusă şi să respecte indicaţiile poliţiştilor rutieri aflaţi în teren”, transmis poliţiştii.

Drumarii au precizat că decizia a fost luată din cauza ninsorilor abundente şi a viscolului. Pe sectorul cuprins între km 103 - km 108 se acţionează cu utilaje de deszăpezire.

