Live TV

Viscolul afectează traficul pe DN1: restricție de circulație pentru mașinile mai mari de 7,5 tone pe sectorul Nistorești - Azuga

Data publicării:
drumarii inrervin pe drumuri cu zapada
FOTO: Facebook CNAIR

Centrul Infotrafic anunţă, marţi seară restricţionarea circulaţiei pentru maşinile mai mari de 7,5 tone, pe DN1, sectorul Nistoreşti – Azuga, judeţul Pragova, din cauza vremii.

„Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliţiei Române informează că traficul rutier se desfăşoară îngreunat pe DN 1 Braşov - Ploieşti, în condiţii de iarnă, ca urmare a vremii nefavorabile. În zonă se acţionează pentru menţinerea drumului practicabil, însă condiţiile meteo pot afecta siguranţa deplasării”, a transmis, marţi seară, Centrul Infotrafic.

Sursa citată precizează că a fost stabilită măsura restricţionării traficului cu masa totală maximă admisă mai mare de 7,5 tone, pe direcţia Bucureşti – Braşov, din apropierea localităţii Nistoreşti, începând cu ora 20:00.

Totodată, traficul greu va fi deviat de lângă Ploieşti pe DJ 236 spre DN 1A.

„Recomandăm conducătorilor auto să evite deplasările în zonă dacă acestea nu sunt absolut necesare, să se informeze în prealabil cu privire la starea drumului şi să utilizeze doar autovehicule echipate corespunzător sezonului de iarnă. De asemenea, conducătorii auto sunt sfătuiţi să adapteze viteza la condiţiile de drum, să păstreze o distanţă de siguranţă mai mare faţă de celelalte vehicule, să manifeste prudenţă sporită pe sectoarele de drum cu vizibilitate redusă şi să respecte indicaţiile poliţiştilor rutieri aflaţi în teren”, transmis poliţiştii.

Drumarii au precizat că decizia a fost luată din cauza ninsorilor abundente şi a viscolului. Pe sectorul cuprins între km 103 - km 108 se acţionează cu utilaje de deszăpezire.

Editor : B.E.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
marcel ciolacu psd
1
Marcel Ciolacu: Cel mai bine pentru România este, dacă se rupe această coaliţie, să...
robert negoita
2
Robert Negoiță a primit rezultatul testului antidrog de la INML. Ce au stabilit legiștii
american mutat in oradea
3
Poveste de film: A vândut tot ce avea în SUA și s-a mutat în România, după ce iubita lui...
Multi-Domain Command Europe multinational exercise Dynamic Front in Romania
4
Soldații SUA sunt copleșiți de atât de multe date de pe câmpul de luptă, încât e nevoie...
Peisaj de iarnă în românia
5
Urmează „cel mai sever episod de iarnă”, avertizează șefa ANM. Cod portocaliu de ninsori...
Și-a desfăcut fermoarul echipamentului la JO de iarnă și ce a urmat face înconjurul lumii: ”Peste un milion de euro”
Digi Sport
Și-a desfăcut fermoarul echipamentului la JO de iarnă și ce a urmat face înconjurul lumii: ”Peste un milion de euro”
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
ninsoare bucuresti 19 martie
Capitala, sub cod portocaliu de viscol. Ninge abundent în București. Mii de angajați ai Primăriei cu aproape 300 de utilaje vor acționa
barbat care se fereste de viscol
România se pregătește de ninsori și viscol. Climatolog: Un ciclon mediteranean se reîncarcă deasupra Mării Negre
femeie cu o umbrela
Cod galben de precipitații și viscol în aproape jumătate din țară, marți și miercuri
ceata trafic rutier
Cod galben de ceață în nouă județe. Vizibilitate redusă pe drumuri și autostrăzi, pe alocuri sub 50 de metri
ceata trafic
Ceață densă în 16 județe din țară. Poliția avertizează asupra riscului de polei
Recomandările redacţiei
Switzerland Davos Trump
Cu ce avion va zbura Nicușor Dan în SUA, la prima reuniune a...
Parked cars along a street in Bucharest, Romania, 2020.
Schimbări importante pregătite de ASF pentru șoferi: Prețul RCA s-ar...
Trump
Cum a salvat Donald Trump rețeaua TikTok: culisele unei campanii de...
ILUSTRATIE_SALA_MUNTENIA_GUVERN_12_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Cum au fentat guvernele, ani la rând, legea responsabilității...
Ultimele știri
Viscol în București: sunt așteptați nămeți de jumătate de metru. Primăria Capitalei trimite 2.700 de oameni și 380 de utilaje pe teren
Descoperire macabră: Zeci ce cadavre de bizoni, căprioare şi cerbi au fost găsite la o fermă din Cluj
Franța se pregătește pentru eliberarea a 35 de condamnați pentru terorism islamist în 2026
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Cum arată azi actrița din "Sabrina, vrăjitoarea adolescentă". Împlinește 50 de ani în câteva luni și e mama a...
Cancan
Au apărut noi detalii despre cazul românului care a încercat să răpească o fetiță în Italia. Bărbatul ar fi...
Fanatik.ro
Scenariu sumbru pentru clienții Nordis: plătești mai mult sau pierzi apartamentul. Evaluarea care schimbă...
editiadedimineata.ro
Cum operează mașinăria de propagandă rusă: documente secrete scot la iveală strategii de influență pe trei...
Fanatik.ro
Nicolae Dică a refuzat-o pe FCSB! Mihai Stoica l-a vrut la campioana României
Adevărul
Iubire mare între două handbaliste de la CSM București. Una dintre ele acceptase inelul de logodnă de la un...
Playtech
De ce ar fi fost ucis Gheorghe Chindriș, de fapt. Cum a ajuns suspectul în casa lui, detalii tulburătoare ies...
Digi FM
Cine este Satoshi, reprezentantul Republicii Moldova la Eurovision 2026. Piesa pe care o interpretează i-a...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Nici n-a stat la discuții: prima reacție a lui Cristi Chivu, după ce a fost criticat de legendele Italiei
Pro FM
Ce a răspuns Mădălina Ghenea când a fost întrebată dacă ține vreo dietă strictă. Actrița a dezvăluit ce face...
Film Now
Ce a făcut James Van Der Beek cu doar o lună înainte de a se stinge din viață. Decizia lui a stârnit...
Adevarul
Un robot ucrainean, filmat când deschide focul asupra unui soldat rus pe linia frontului
Newsweek
Cristian Păun anunță apocalipsa pensiilor. Nu sunt bani pentru ajutoare la pensie și pentru indexare în 2027
Digi FM
O păpușă Barbie, dedicată celebrei Kylie Minogue. „Cu adevărat special”. Ținuta roșie, inspirată de cea...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
"Așteptări vs. realitate. Mă simt înșelată". A crezut că și-a închiriat cea mai frumoasă cameră cu vedere la...
Digi Animal World
A pornit mașina de spălat și a auzit țipete din interior. Când a deschis, a realizat imediat că făcuse o...
Film Now
Cine este Luciana, soția lui Robert Duvall. Cei doi au fost căsătoriți peste 20 de ani și împărțeau aceeași...
UTV
Jennifer Lopez a încins Instagramul la 56 de ani. Ținuta din sala de sport a stârnit valuri de reacții online