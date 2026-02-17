Recomandările ISU după Codul portocaliu de ninsori anunțat de meteorologi

Inspectoratul General pentru Situații de Urgență a transmis marți un set de recomandări pentru populație, după ce Administrația Națională de Meteorologie a emis o avertizare meteorologică cod portocaliu, pentru București și Ilfov, vizând ninsori și viscol puternic. Recomandările vizează măsuri de siguranță și, în primul rând, sfatul ca orice deplasare pe viscol și ninsoare puternică să fie evitată, dacă nu este „absolut necesară”.

Administrația Națională de Meteorologie a emis marți dimineață o avertizare meteorologică cod portocaliu valabilă până joi, în care anunță ninsori abundente, strat consistent de zăpadă, intensificări puternice ale vântului, viscol puternic.

În acest context, IGSU recomandă următoarele măsuri preventive:

Evitați să porniți la drum pe timp de viscol şi ninsoare puternică, iar dacă deplasarea este absolut necesară, informați-vă în prealabil dacă pe traseul stabilit nu sunt drumuri blocate.

Asigurați-vă că autovehiculul este echipat pentru circulația în condiții de iarnă: anvelope de sezon, lanțuri antiderapante, lopată și alte echipamente necesare.

În cazul vântului puternic, evitați trecerea prin apropierea copacilor, stâlpilor, panourilor publicitare sau elementelor de construcție ce pot fi ușor dislocate.

Urmăriți la posturile radio/TV, buletinele meteorologice și recomandările autorităților.

Și ISU București-Ilfov a dat un mesaj cu aceleași recomandări, în condițiile în care și Capitala se va afla dub Cod portocaliu de ninsori și viscol.

Mai multe informații și recomandări se găsesc pe platforma națională fiipregatit.ro.

Florinela Georgescu, director de prognoză al ANM, a avertizat marți, într-o intervenție Digi24, că urmează cel mai sever episod de viscol și ninsori din această iarnă. În jumătatea sudică a Moldovei, Muntenia și partea de vest a Dobrogei va ninge abundent, stratul de zăpadă putând să ajungă până la 50 de centimetri.

Și în Capitală va ninge viscolit, a precizat expertul ANM.

Editor : B.P.