Live TV

Recomandările ISU după Codul portocaliu de ninsori anunțat de meteorologi

Data actualizării: Data publicării:
panou atentionare ninsori puternice in bucuresti
Meteorologii au anunțat ninsori puternice în Capitală. Sursă foto: ISU București-Ilfov

Inspectoratul General pentru Situații de Urgență a transmis marți un set de recomandări pentru populație, după ce Administrația Națională de Meteorologie a emis o avertizare meteorologică cod portocaliu, pentru București și Ilfov, vizând ninsori și viscol puternic. Recomandările vizează măsuri de siguranță și, în primul rând, sfatul ca orice deplasare pe viscol și ninsoare puternică să fie evitată, dacă nu este „absolut necesară”.

Administrația Națională de Meteorologie a emis marți dimineață o avertizare meteorologică cod portocaliu valabilă până joi, în care anunță ninsori abundente, strat consistent de zăpadă, intensificări puternice ale vântului, viscol puternic.

În acest context, IGSU recomandă următoarele măsuri preventive:

  • Evitați să porniți la drum pe timp de viscol şi ninsoare puternică, iar dacă deplasarea este absolut necesară, informați-vă în prealabil dacă pe traseul stabilit nu sunt drumuri blocate.

  • Asigurați-vă că autovehiculul este echipat pentru circulația în condiții de iarnă: anvelope de sezon, lanțuri antiderapante, lopată și alte echipamente necesare.

  • În cazul vântului puternic, evitați trecerea prin apropierea copacilor, stâlpilor, panourilor publicitare sau elementelor de construcție ce pot fi ușor dislocate.

  • Urmăriți la posturile radio/TV, buletinele meteorologice și recomandările autorităților.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Și ISU București-Ilfov a dat un mesaj cu aceleași recomandări, în condițiile în care și Capitala se va afla dub Cod portocaliu de ninsori și viscol.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Mai multe informații și recomandări se găsesc pe platforma națională fiipregatit.ro.

Florinela Georgescu, director de prognoză al ANM, a avertizat marți, într-o intervenție Digi24, că urmează cel mai sever episod de viscol și ninsori din această iarnă. În jumătatea sudică a Moldovei, Muntenia și partea de vest a Dobrogei va ninge abundent, stratul de zăpadă putând să ajungă până la 50 de centimetri.

Și în Capitală va ninge viscolit, a precizat expertul ANM. 

Editor : B.P.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
marcel ciolacu psd
1
Marcel Ciolacu: Cel mai bine pentru România este, dacă se rupe această coaliţie, să...
american mutat in oradea
2
Poveste de film: A vândut tot ce avea în SUA și s-a mutat în România, după ce iubita lui...
mihail galuzin
3
Rusia cere plasarea Ucrainei sub „administrare externă”: „Ar face posibilă desfăşurarea...
Multi-Domain Command Europe multinational exercise Dynamic Front in Romania
4
Soldații SUA sunt copleșiți de atât de multe date de pe câmpul de luptă, încât e nevoie...
steagul rusiei si o pompa de petrol
5
Rusia se îneacă în propriul petrol. Exporturile de aur negru ale Moscovei s-au prăbușit
Certați, Florin Prunea și Ionuț Chirilă au dat "nas în nas", la nunta lui Florentin Petre. Scene memorabile: "Băi, lasă-mă!"
Digi Sport
Certați, Florin Prunea și Ionuț Chirilă au dat "nas în nas", la nunta lui Florentin Petre. Scene memorabile: "Băi, lasă-mă!"
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
femeie cu o umbrela
Cod galben de precipitații și viscol în aproape jumătate din țară, marți și miercuri
Snowing on cars in the morning, snow on street in Bucharest, Romania, 2021
Meteorologii anunță un nou val de frig și ninsori în mare parte din țară. Când se mai încălzește vremea
oameni cu umbrela pe lapovita
Ploile din țară se vor transforma în ninsoare în următoarele zile. Unde s-a depus deja zăpada
termometru zapada frig ger iarna vreme rece
Prognoza meteo actualizată: urmează trei zile cu vreme rece, ninsori, vânt și polei. Cât de frig se face
Heavy snowfall in Aomori Prefecture, northern Japan
35 de morți, sute de răniți și zăpadă al cărei strat atinge și 4 metri. Nordul Japoniei, lovit deja, așteaptă ninsori și mai abundente
Recomandările redacţiei
ecuson al politiei romane
Polițiștii și militarii ar putea rămâne fără normă de hrană. Tăierea...
Peisaj de iarnă în românia
Urmează „cel mai sever episod de iarnă”, avertizează șefa ANM. Cod...
dragos pislaru face declaratii
Dragoș Pîslaru acuză fosta guvernare că a blocat PNRR: „Era pe cale...
bani
Datoria guvernamentală a trecut de 60% din PIB, prag de alertă în UE...
Ultimele știri
Produsele furate cel mai des din magazinele din România. Cum pleacă oamenii cu marfă pentru care nu plătesc
Ministerul Culturii revizuiește ordonanța privind evidența timpului de muncă, după protestul actorilor la TNB
Casa Albă solicită un nou portret al lui Trump și extinderea expoziției „America’s Presidents” la Smithsonian
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Semnificația Calului de Foc în horoscopul chinezesc. Ce aduce anul 2026, guvernat de acest animal
Cancan
Au apărut noi detalii despre cazul românului care a încercat să răpească o fetiță în Italia. Bărbatul ar fi...
Fanatik.ro
Cristi Balaj a analizat cele 3 penalty-uri din Hermannstadt – CFR Cluj 0-1. Expertul Fanatik a văzut doar...
editiadedimineata.ro
Cum operează mașinăria de propagandă rusă: documente secrete scot la iveală strategii de influență pe trei...
Fanatik.ro
Transfer surpriză la CFR Cluj: “Este posibil să se facă!”. Jucătorul care revine după o accidentare gravă...
Adevărul
Iubire mare între două handbaliste de la CSM București. Una dintre ele acceptase inelul de logodnă de la un...
Playtech
De ce ar fi fost ucis Gheorghe Chindriș, de fapt. Cum a ajuns suspectul în casa lui, detalii tulburătoare ies...
Digi FM
Femeie din Ploiești, descoperită moartă în apartament. Vecinii nu o mai văzuseră de patru ani și credeau că e...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
De la rivali, au devenit soț și soție: ”Da, de un milion de ori!”
Pro FM
Ed Sheeran împlineşte 35 de ani. La vârsta de patru ani s-a alăturat corului bisericii. Cum a început drumul...
Film Now
Ce a făcut James Van Der Beek cu doar o lună înainte de a se stinge din viață. Decizia lui a stârnit...
Adevarul
Când a realizat URSS că a pierdut Războiul Rece. Momentul în care doctrina sovietică s-a prăbușit în deșert
Newsweek
Ministrul muncii dă vestea cea mare pensionarilor. Pensia crește cu 381 lei. Cât va fi punctul de pensie?
Digi FM
O păpușă Barbie, dedicată celebrei Kylie Minogue. „Cu adevărat special”. Ținuta roșie, inspirată de cea...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Ce este hemocromatoza, boală genetică supranumită "blestemul celtic". Simptomele afecțiunii, uneori evidente...
Digi Animal World
A pornit mașina de spălat și a auzit țipete din interior. Când a deschis, a realizat imediat că făcuse o...
Film Now
Cine este Luciana, soția lui Robert Duvall. Cei doi au fost căsătoriți peste 20 de ani și împărțeau aceeași...
UTV
Jennifer Lopez a încins Instagramul la 56 de ani. Ținuta din sala de sport a stârnit valuri de reacții online