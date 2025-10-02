Percheziţii la clanul „Butoane” într-un dosar de proxenetism. Gruparea ar fi beneficiat de sprijinul unui poliţist

Zeci de percheziţii se desfășoară joi dimineaţă în municipiile Giurgiu şi Bucureşti şi în localităţi din judeţele Giurgiu şi Ilfov la infractori acuzați de constituirea unui grup infracţional organizat, proxenetism, trafic de persoane, spălare a banilor, acces ilegal la un sistem informatic şi favorizarea făptuitorului, anunţă IGPR. În dosar este cercetat şi un poliţist.

ACTUALIZARE 9.30 Surse judiciare au precizat, pentru Agerpres, că vizaţi în dosar ar fi membri ai clanului "Butoane".

Știre inițială: Grupul, format din peste 30 de membri, înlesnea practicarea prostituţiei de către mai multe femei în Marea Britanie, Germania, Suedia, Danemarca, Norvegia şi Emiratele Arabe Unite. Câştigurile obţinute de membrii grupării sunt estimate la 3,5 milioane de euro.



„Astăzi, 2 octombrie 2025, poliţiştii Direcţiei de Combaterea a Criminalităţii Organizate - Serviciul de Combatere a Grupurilor de Criminalitate Organizată, împreună cu procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – Structura Centrală, efectuează 46 de percheziţii domiciliare în municipiile Giurgiu şi Bucureşti şi localităţi din judeţele Giurgiu şi Ilfov, într-o cauză privind săvârşirea infracţiunilor de constituirea unui grup infracţional organizat, proxenetism, trafic de persoane, spălare a banilor, acces ilegal la un sistem informatic şi favorizarea făptuitorului. Din cercetările efectuate a reieşit faptul că, în judeţul Giurgiu, s-a constituit o grupare de criminalitate organizată (formată din trei structuri însumând peste 30 de membri), în scopul obţinerii unor sume considerabile de bani din înlesnirea practicării prostituţiei de către mai multe femei (concubine, soţii, persoane din anturaj şi victime ale traficului de persoane)”, transmite IGPR.

Potrivit anchetatorilor, acestora le-ar fi asigurat transportul din România în Marea Britanie, Germania, Suedia, Danemarca, Norvegia şi Emiratele Arabe Unite, unde le-ar fi închiriat apartamente, ar fi distribuit online, pe pagini de profil, anunţuri de prestare a serviciilor sexuale şi le-ar fi facilitat deplasările către clienţi.



Sumele de bani astfel obţinute, aproximativ 3,5 milioane de euro, ar fi fost încasate preponderent de către membrii grupului infracţional organizat care, pentru a le disimula originea ilicită, le-ar fi investit în achiziţia de automobile de lux, imobile, de obicei pe numele unor membri de familie, şi finanţarea unor societăţi comerciale.



„Din analiza materialului probator a rezultat că cei în cauză ar fi finanţat intervenţii estetice pentru tinerele implicate în activităţi de prostituţie, în scopul maximizării câştigurilor obţinute din exploatarea lor. De asemenea, membrii celor trei structuri ale grupului infracţional organizat ar fi identificat şi atras noi membri şi ar fi exercitat un control permanent asupra persoanelor care practicau prostituţia, relaţionând constant cu acestea”, informează IGPR.



Una dintre cele trei structuri din componenţa grupul infracţional organizat ar fi beneficiat, pentru o perioadă de timp, de sprijinul unei persoane cercetate care are calitatea de poliţist.



Acesta ar fi încasat sume de bani transmise de tinerele plasate de membrii grupului pentru practicarea prostituţiei în state nordice și ar fi accesat bazele de date ale Ministerului Afacerilor Interne, pentru a obţine şi divulga informaţii nedestinate publicităţii, referitoare la eventuale riscuri sau probleme ce ar fi putut surveni în legătură cu desfăşurarea activităţilor ilicite.



Sunt puse în executare peste 30 de mandate de aducere, audierile urmând a se desfăşura la sediul Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – Structura Centrală.



Acţiunea este realizată cu sprijinul poliţiştilor din cadrul brigăzilor de combaterea criminalităţii organizate Bucureşti şi Ploieşti, serviciilor de combaterea criminalităţii organizate Giurgiu şi Ilfov şi jandarmilor Brigăzii Speciale de Intervenţie a Jandarmeriei.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Editor : A.P.