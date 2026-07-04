Înșelăciuni imobiliare la Brașov: Anchetatorii au ridicat peste 1,5 milioane de euro în urma perchezițiilor

Doi bărbaţi au fost plasaţi sub control judiciar în ancheta care vizează infracţiuni de înşelăciune cu consecinţe deosebit de grave şi spălare a banilor în care procurorii şi poliţiştii din Braşov au făcut, marţi, percheziţii. În urma descinderilor, anchetatorii au găsit la suspecţi peste 1,5 milioane de euro.

Parchetul de pe lângă Tribunalul Braşov anunţă că două persoane sunt plasate sub control judiciar în dosarul în care, în data de 1 iulie, au fost făcute percheziţii la persoane suspectate că au promis spre vânzare imobile pentru care au încasat avans de la mai mulţi cumpărători, fără a preda locuinţele. Unul dintre inculpaţi a fost plasat sub control judiciar de către procuror, pentru celălaltfind formulată propunere de arestare preventivă, însă instanţa de judecată a dispus tot controlul judiciar.

Potrivit Parchetului de pe lângă Tribunalul Braşov, care anchetează acest caz, faptele s-au petrecut în ultimii doi ani şi jumătate.

„Până în prezent s-a reţinut împrejurarea că în perioada 2024-2026 inculpaţii ar fi indus în eroare 10 persoane vătămate cu privire la vânzarea unor imobile nou-construite de tip duplex pe raza judeţului Braşov, prin încheierea unor promisiuni de vânzare, aceleaşi imobile fiind promise spre vânzare de mai multe ori către persoane diferite, fără ca în realitate locuinţele să fie edificate sau predate, fiind obţinute în acest fel de la promitenţii-cumpărători sume cu titlu de avans care au totalizat 2.806.589,99 lei, sumă însuşită de către cei doi inculpaţi”, se arată într-un comunicat al Parchetului.

Procurorii mai spun să sumele primite de la persoanele care au plătit avansurile penru imobile au fost supuse unui proces de spălare a banilor, fiind folosite pentru achiziţia unor terenuri pe numele altor persoane care au fost convinse să le preia, pentru ca mai apoi şi aceste bunuri să devină obiect al infracţiunii de înşelăciune prin aceeaşi metodă.

Săptămâna aceasta, procurorii şi poliţiştii aiu făcut mai multe percheziţii domiciliare, în urma acestora fiind ridicate o serie de bunuri de interes, precum şi suma totală de 1.523.228 euro.

Editor : A.P.