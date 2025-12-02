Live TV

Muzeul Haszmann Pal

Data publicării:
muzeu haszmann pal

În localitatea Cernat din județul Covasna se află o colecție impresionantă de obiecte istorice, în cadrul muzeului care poarta numele întemeietorului său: Haszmann Pal.

Un colecționar. Haszmann Pal, învățător pasionat de istorie, și-a donat colecția Muzeului Național Secuiesc, aceasta devenind o secție a muzeului în anul 1973.

Bogăție culturală. Printre cele peste 8.000 de piese se numără cele din colecția de unelte și mașini agricole și cele de grinzi și alte elemente de construcție sculptate și inscripționate.

Colecții inedite. Expoziția de bază se găsește în Conacul Damokos, monument istoric. Tot aici se află și colecția de obiecte de industria fontei, una din cele mai bogate din Transilvania.

Secția exterioară. Expoziția în aer liber cuprinde mai multe case și porți secuiești care datează din secolele XVII, XVIII și XIX, o moară de apă, stupi și coșnițe istorice.

Educație. Școala Populară din Cernat, care funcționează în cadrul muzeului, găzduiește în fiecare an tineri care doresc să cunoască și să-și însușească meșteșugurile tradiționale.

Editor : A.D.V.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Dictatorul din Belarus, Aleksandr Lukasenko.
1
Cel mai vechi dictator din Europa felicită România cu ocazia Zilei Naționale. Republica...
lac paltinu
2
Directorul companiei care tratează apa din Paltinu: Au fost presiuni. De unde să dau apă...
Digi 24_2025_11_30_15_15_45
3
Premieră pentru dronele Bayraktar ale Turciei: un aparat de zbor a neutralizat singur o...
Vladimir Putin
4
România e „prima țară NATO care va avea de suferit”. Documente militare secrete ale...
băzăvan
5
Bărbatul care i-a strigat lui Călin Georgescu „marș la Moscova” a depus plângere după ce...
"Chivu mă îmbrățișează mai mult decât nevasta!" Soția lui Lautaro a reacționat imediat
Digi Sport
"Chivu mă îmbrățișează mai mult decât nevasta!" Soția lui Lautaro a reacționat imediat
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
lupoaica
„Lupoaica Romei”, București
turnu magurele
Casa prefectului din Turnu Măgurele
casa vernescu
Casa Vernescu din București
santier naval sulina
Șantierul Naval al Comisiei Europene a Dunării
constanta
Catedrala „Sfinții Petru și Pavel” din Constanța
Recomandările redacţiei
plen camera deputatilor
Val de amendamente pentru reforma pensiilor speciale. O deputată...
Kelemen Hunor
Kelemen Hunor, despre reforma pensiilor magistraților: Șansa ca ei să...
un barbat tine in maini mai multe materiale pirotehnice
Petarde interzise în Lege vândute „la liber” pe internet. Poliția...
foc de artilerie în Ucraina
Bătălia de la Pokrovsk, faza pe revendicare. Miza uriașă a singurei...
Ultimele știri
Marius Isăilă a fost trimis în judecată. Fostul senator PSD este acuzat că a vrut să dea mită fostului ministru al Apărării
Continuă căutările pentru tânărul britanic dispărut în munți. El plecase acum mai bine de o săptămână spre „Castelul lui Dracula”
Călin Georgescu anunță că nu susține niciun candidat pentru București: „Mă distanțez total”. AUR spune că încă este „afectat”
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Val de reacții după ce o femeie de 61 de ani a spulberat miturile despre intervențiile estetice: „Ar trebui...
Cancan
Povestea incredibilă din spatele arestării gemenelor Indiggo. Visul american s-a spulberat!
Fanatik.ro
Denis Alibec, aproape de despărțirea în iarnă de FCSB. Ce variante are atacantul lui Gigi Becali. Exclusiv
editiadedimineata.ro
Detoxul digital de 7 zile: ce se întâmplă cu mintea ta când iei pauză de la social media
Fanatik.ro
Gigi Becali și-a declarat public susținerea pentru Călin Georgescu! De ce și-a schimbat părerea despre omul...
Adevărul
România, părăsită de majoritatea sașilor, șvabilor și evreilor. Cum s-a transformat structura demografică...
Playtech
Cum se face dezbaterea succesorală când nu există acte pe casă. Soluții și proceduri
Digi FM
Gemenele din trupa Indiggo, probleme cu legea în Miami. Acuzațiile grave care li se aduc, după ce au fost...
Digi Sport
Hărțuită de un bărbat până a cedat psihic, Emma Răducanu a făcut anunțul
Pro FM
Ellie Goulding este însărcinată cu al doilea copil. Artista îl va face tată pentru prima dată pe iubitul ei...
Film Now
George Clooney își amintește cum a pierdut un rol important în fața lui Brad Pitt: "La naiba, el l-a luat...
Adevarul
Povestea eroinelor care au salvat oameni din calea naturii dezlănțuite. Una dintre ele avea doar 10 ani, iar...
Newsweek
Când intră pensia, alocația, indemnizația de handicap și venitul de incluziune, în decembrie? Calendar complet
Digi FM
"Acasă e acolo unde se află inima", tema Crăciunul din acest an la Casa Albă. Pregătirile, perturbate de...
Digi World
Alimentele periculoase pentru inimă. Ce să eviți pentru a preveni bolile cardiovasculare
Digi Animal World
Un adolescent care visa să îmblânzească lei a fost sfâşiat mortal după ce a intrat în ţarcul de la o grădină...
Film Now
Dezvăluiri despre Keith Urban, după divorțul de Kidman: „Se întreabă dacă nu cumva a făcut o greșeală uriașă...
UTV
Gina Pistol și Smiley locuiesc încă cu chirie, deși și-au cumpărat două locuințe. „Anul viitor trebuie să...