Muzeul Haszmann Pal

În localitatea Cernat din județul Covasna se află o colecție impresionantă de obiecte istorice, în cadrul muzeului care poarta numele întemeietorului său: Haszmann Pal.

Un colecționar. Haszmann Pal, învățător pasionat de istorie, și-a donat colecția Muzeului Național Secuiesc, aceasta devenind o secție a muzeului în anul 1973.

Bogăție culturală. Printre cele peste 8.000 de piese se numără cele din colecția de unelte și mașini agricole și cele de grinzi și alte elemente de construcție sculptate și inscripționate.

Colecții inedite. Expoziția de bază se găsește în Conacul Damokos, monument istoric. Tot aici se află și colecția de obiecte de industria fontei, una din cele mai bogate din Transilvania.

Secția exterioară. Expoziția în aer liber cuprinde mai multe case și porți secuiești care datează din secolele XVII, XVIII și XIX, o moară de apă, stupi și coșnițe istorice.

Educație. Școala Populară din Cernat, care funcționează în cadrul muzeului, găzduiește în fiecare an tineri care doresc să cunoască și să-și însușească meșteșugurile tradiționale.

