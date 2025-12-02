Muzeul Haszmann Pal Data publicării: 02.12.2025 14:13 În localitatea Cernat din județul Covasna se află o colecție impresionantă de obiecte istorice, în cadrul muzeului care poarta numele întemeietorului său: Haszmann Pal. Guvernul pregătește un mecanism anti-inflație după expirarea plafonării. Florin Barbu promite schimbarea până în martie Vlad Gheorghe s-a retras din cursa pentru Primăria Capitalei: „Îl susțin pe Ciprian Ciucu” Criza apei din Prahova și Dâmbovița. Director de la Apele Române: „Problema nu este una care să se rezolve de azi pe mâine” Discuții cruciale la Moscova. Vladimir Putin și Steve Witkoff negociază viitorul Ucrainei Vlad Pascu contestă sentința din dosarul 2 Mai, după ce a primit 10 ani de închisoare pentru accidentul în care au murit doi tineri Ilie Bolojan, huiduit pe Imnul Național. Mulțimea i-a cerut demisia la ceremonia de Ziua României de la Alba Iulia Nicușor Dan, întrebat despre lipsa unui șef la Ministerul Apărării: „Să nu stricăm sărbătoarea națională” Îmbrânceli între susținători și jandarmi la Alba Iulia, după apariția lui Călin Georgescu Paradă grandioasă de 1 Decembrie: zeci de mii de oameni, prezenți la Arcul de Triumf. Vremea nu a permis zborul avioanelor de luptă Un colecționar. Haszmann Pal, învățător pasionat de istorie, și-a donat colecția Muzeului Național Secuiesc, aceasta devenind o secție a muzeului în anul 1973.Bogăție culturală. Printre cele peste 8.000 de piese se numără cele din colecția de unelte și mașini agricole și cele de grinzi și alte elemente de construcție sculptate și inscripționate.Colecții inedite. Expoziția de bază se găsește în Conacul Damokos, monument istoric. Tot aici se află și colecția de obiecte de industria fontei, una din cele mai bogate din Transilvania.Secția exterioară. Expoziția în aer liber cuprinde mai multe case și porți secuiești care datează din secolele XVII, XVIII și XIX, o moară de apă, stupi și coșnițe istorice.Educație. Școala Populară din Cernat, care funcționează în cadrul muzeului, găzduiește în fiecare an tineri care doresc să cunoască și să-și însușească meșteșugurile tradiționale. Editor : A.D.V. Etichete: monumente istorice Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News Top Citite 1 Cel mai vechi dictator din Europa felicită România cu ocazia Zilei Naționale. Republica... 2 Directorul companiei care tratează apa din Paltinu: Au fost presiuni. De unde să dau apă... 3 Premieră pentru dronele Bayraktar ale Turciei: un aparat de zbor a neutralizat singur o... 4 România e „prima țară NATO care va avea de suferit”. Documente militare secrete ale... 5 Bărbatul care i-a strigat lui Călin Georgescu „marș la Moscova” a depus plângere după ce...