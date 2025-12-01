„Lupoaica Romei”, București Data publicării: 01.12.2025 12:00 Mitul despre întemeierea Orașului Etern se bazează pe Lupa Capitolina, lupoaica ce i-a hrănit pe Romului și Remus. Din ea avea să crească o mare putere a lumii antice. Donald Trump este optimist cu privire la un acord între Ucraina şi Rusia. Șeful diplomației SUA rămâne prudent De ce a apărut o criză de ouă în magazinele din România Târgul de Crăciun din Constanța, viral din nou. După clădirea horror decorată cu ursuleți, a urmat un concert pe măsură Escrocherii cu investiţii pe TikTok și Instagram. Expert financiar: „Sub umbrela inteligenței artificiale, poți să vinzi orice gunoi” Fost șef al Armatei, întrebat dacă Rusia va ataca România: „Există altă amenințare mai mare pentru noi” Tanczos Barna, despre momentul când a fost înjunghiat: „Dumnezeu m-a trimis înapoi” Înșelăciune prin SMS în valoare de mii de euro, în Spania. Rețea destructurată O miză mai mare decât capitularea Ucrainei. Cristian Diaconescu: Kievul vrea negocieri, dar Putin are o altă agendă Noi reguli la returnarea produselor. Cum văd comercianții legea care prevede amenzi de până la 25.000 de lei Rădăcini latine. După cum menționează cronicarul Grigore Ureche, „de la Rîm (Roma) ne tragem”, România a constituit o adevărată insulă a latinității, în mijlocul unei lumi slave.Un dar al Romei. Statuia Lupoaicei Romane a fost oferită ca dar de Regatul Italiei, la 40 de ani de domnie ai regelui Carol I și la 1800 de ani de la finalul războaielor Daco-Romane.Localizare. De-a lungul timpului, această statuie și-a schimbat amplasamentul în București, fiind în prezent situată pe bulevardul I.C. Brătianu, în capătul străzii Lipscani.Replicare. Replici ale acestei statui se regăsesc astăzi în mai multe orașe din România, ca un tribut adus moștenirii latine care dăinuie în prezent în aceste locuri.Restaurare controversată. Din 1906 și până în prezent, pe lângă schimbarea de amplasament, statuia a trecut prin mai multe episoade de vandalizare și restaurare. Editor : A.D.V. Etichete: monumente istorice Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News Top Citite 1 „Apele Române” recomandă declararea stării de urgență în Prahova: „Situaţia la Paltinu... 2 Premieră pentru dronele Bayraktar ale Turciei: un aparat de zbor a neutralizat singur o... 3 Directorul companiei care tratează apa din Paltinu: Au fost presiuni. De unde să dau apă... 4 Fost șef al Armatei, întrebat dacă Rusia va ataca România: „Există altă amenințare mai... 5 Avertisment de la Washington. Trump anunță că spațiul aerian al Venezuelei trebuie...