„Lupoaica Romei”, București

Data publicării:
lupoaica

Mitul despre întemeierea Orașului Etern se bazează pe Lupa Capitolina, lupoaica ce i-a hrănit pe Romului și Remus. Din ea avea să crească o mare putere a lumii antice.

Rădăcini latine. După cum menționează cronicarul Grigore Ureche, „de la Rîm (Roma) ne tragem”, România a constituit o adevărată insulă a latinității, în mijlocul unei lumi slave.

Un dar al Romei. Statuia Lupoaicei Romane a fost oferită ca dar de Regatul Italiei, la 40 de ani de domnie ai regelui Carol I și la 1800 de ani de la finalul războaielor Daco-Romane.

Localizare. De-a lungul timpului, această statuie și-a schimbat amplasamentul în București, fiind în prezent situată pe bulevardul I.C. Brătianu, în capătul străzii Lipscani.

Replicare. Replici ale acestei statui se regăsesc astăzi în mai multe orașe din România, ca un tribut adus moștenirii latine care dăinuie în prezent în aceste locuri.

Restaurare controversată. Din 1906 și până în prezent, pe lângă schimbarea de amplasament, statuia a trecut prin mai multe episoade de vandalizare și restaurare.

