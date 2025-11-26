Șantierul Naval al Comisiei Europene a Dunării

În 1856, după înființarea Comisiei Europene a Dunării, Serviciul Tehnic al C.E.D. va construi în Sulina, pe malul stâng al Dunării, șantierul pentru repararea navelor.

Continuitate. În perioada 1857 - 1877 se construiesc Atelierele C.E.D, ansamblu de arhitectură industrială extins și modernizat până în deceniul patru al secolului XX.

Atelierele Comisiei Europene a Dunării. Conform inventarului oficial, în anul 1930, șantierul naval cuprindea atelierele de mecanică, modelărie, tâmplărie, cazangerie, turnătorie, forjă și confecționat pânze.

Patrimoniu industrial. Pentru depozitare erau 11 magazii pentru scule, combustibili, 7 depozite pentru materiale diverse, 9 hangare și o uzină de acetilenă.

Eficiență. Pentru buna funcționare a șantierului, tot aici se aflau birourile inspectorului mecanic, contabilități generale, Serviciul Tehnic și 7 locuințe pentru personal.

De la mandat european la monument istoric. După al Doilea Război Mondial, fostele Ateliere C.E.D. au fost înglobate în Șantierul Naval din Sulina. În prezent sunt clasate ca monumente isttorice.

Editor : A.D.V.