Casa Vernescu din București

Data publicării:
Situată pe Calea Victoriei, artera istorică a orașului, Casa Lenș-Vernescu este o veche reședință boierească din sec. XIX, somptuos reamenajată la sfârșitul veacului.

Casa Filip Lenș. Prima etapă datează din 1821, fiind realizată probabil de arhitectul Harti la comanda cămărașului Filip Lenș, ca dar de nuntă pentru soția acestuia.

Casa Vernescu. Gheorghe (Gună) Vernescu, avocat și om politic liberal, a cumpărat casa de la moștenitorii lui Filip Lenș în anul 1886 și a refăcut-o după canoanele estetice ale epocii.

Arhitectul Ion Mincu. În anul 1887 arhitectul Ion Mincu a refăcut casa, în maniera eclectismului francez și cu o compoziție dezvoltată în jurul unui hol central cu luminator.

Detalii artistice. Interiorul a fost înfrumusețat cu plafoane cu scene alegorice de George Demetrescu Mirea și cu decorații în stuco-marmură realizate de antrepriza Pietro Axerio.

O nouă funcțiune. După moartea proprietarului, casa a fost vândută statului, iar din anul 1909 a găzduit Ministerul Industriei și Comerțului, precum și alte instituții publice.

