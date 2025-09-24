Catedrala „Sfinții Petru și Pavel” din Constanța

Catedrala „Sfinții Petru și Pavel” este prima biserică ridicată în Constanța după revenirea Dobrogei la România, în 1878.

Istoric și construcție. Proiectată de arhitectul Carol Benesch în colaborare cu Alexandru Orăscu, catedrala a fost realizată între anii 1883 - 1885, dar sfințită abia după un deceniu.

Controverse și pictură. Întârzierea sfințirii a fost cauzată de pictura interioară realizată de George Demetrescu Mirea, acuzat că a dat sfintelor chipurile boieroaicelor din oraș.

Componente și design. Biserica are formă de treflă, trei turle, fațada monumentală, iar pridvorul este susținut de coloane din marmură cu capiteluri sculptate.

Rafinament și arhitectură. Interiorul are arcade elegante și o cupolă centrală de 35 de metri, iar din 1953 catedrala este declarată monument de arhitectură.

Transformare și renaștere. Biserică parohială până în 1925, lăcașul a devenit apoi Catedrală pentru fosta Episcopie a Tomisului. Avariat de bombardamentele din august 1941, a fost reconstruit.

Editor : A.D.V.