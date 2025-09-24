Catedrala „Sfinții Petru și Pavel” din Constanța Data publicării: 24.09.2025 17:16 Catedrala „Sfinții Petru și Pavel” este prima biserică ridicată în Constanța după revenirea Dobrogei la România, în 1878. Preot și profesor de religie din Constanța, acuzat că a încercat să corupă sexual doi elevi. Mitropolia Tomisului l-a suspendat Fragmente de dronă găsite pe plaja Vadu din Constanța, în timpul unei acțiuni de igienizare Dispute în PSD. Surse: Fratele lui Paul Stănescu a fost înlocuit de la ADR Oltenia cu un apropiat al Liei Olguța Vasilescu O nouă tentativă de sabotaj aviatic a Rusiei. A fost bruiat un avion militar ce transporta un ministru al Apărării din NATO Amânarea deciziei CCR privind pensiile magistraților. Tudorel Toader: Dacă judecătorilor le era foarte clar, se pronunțau Noi date despre elevul audiat pentru mesajele de amenințare. FBI ceruse în trecut extrădarea lui în SUA pentru terorism și pornografie Horațiu Potra și fiul său au fost reținuți în Dubai Inundații devastatoare în Italia: mașini luate de viituri, drumuri surpate și elevi evacuați cu bărci gonflabile. O turistă dispărută Medicul din Bihor acuzat de malpraxis de o pacientă a fost demis din funcția de șef de secție și este cercetat disciplinar Istoric și construcție. Proiectată de arhitectul Carol Benesch în colaborare cu Alexandru Orăscu, catedrala a fost realizată între anii 1883 - 1885, dar sfințită abia după un deceniu.Controverse și pictură. Întârzierea sfințirii a fost cauzată de pictura interioară realizată de George Demetrescu Mirea, acuzat că a dat sfintelor chipurile boieroaicelor din oraș.Componente și design. Biserica are formă de treflă, trei turle, fațada monumentală, iar pridvorul este susținut de coloane din marmură cu capiteluri sculptate. Rafinament și arhitectură. Interiorul are arcade elegante și o cupolă centrală de 35 de metri, iar din 1953 catedrala este declarată monument de arhitectură.Transformare și renaștere. Biserică parohială până în 1925, lăcașul a devenit apoi Catedrală pentru fosta Episcopie a Tomisului. Avariat de bombardamentele din august 1941, a fost reconstruit. Editor : A.D.V. Etichete: constanta monumente istorice Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News Top Citite 1 Ziua în care unei țări NATO i-au trebuit doar 17 secunde pentru a doborî un avion rusesc... 2 „Cel mai grav atac asupra infrastructurii”. Premierul danez reacționează după ce drone au... 3 „Țările voastre se duc naibii”. Trump, atac dur la adresa Europei de la tribuna ONU, pe... 4 Noi detalii în cazul crimei din Mureș. Tatăl fetei ucise de Emil Gânj a sunat la 112... 5 Incendiul din Sectorul 2 care a acoperit Capitala cu un nor uriaș de fum: intervenția...