Alegerile pentru Capitală, în presa internațională: Bucureștiul evită să devină prima capitală din UE condusă de un primar extremist

Data actualizării: Data publicării:
Alegeri locale parțiale 2025.
Alegeri locale parțiale 2025. Foto: Inquam Photos/ Octav Ganea

Bucureștiul alege liberalismul pro-european în fața extremismului de dreapta, este mesajul articolelor din presa internațională despre alegerile locale pentru Primăria Capitalei, câștigate de liberalul Ciprian Ciucu.

Reuters dă tonul și notează că Ciucu răstoarnă majoritatea previziunilor din sondaje și obține victoria într-un moment crucial pentru guvernul condus de președintele său de partid, Ilie Bolojan.

Agenția de presă subliniază că succesul liberalului garantează că fragila coaliție de guvernare va trece cu bine de moțiunea de cenzură din acestă săptămână.

Știrea transmisă de Reuters a fost preluată de televiziunea publică din Bavaria, de radio-ul public din Germania și de mai multe platforme de știri online din Bulgaria. Toate acestea menționează că Bucureștiul reusește să evite să devină prima capitală din Uniunea Europeană care să fie condusă de un primar extremist.

Postul influent era vacant din luna mai, când independentul centrist Nicuşor Dan a câştigat alegerile prezidenţiale repetate, la un an după obţinerea celui de- al doilea mandat de primar, iar sondajele arătau că Bucureştiul este pe punctul de a deveni prima capitală a Uniunii Europene condusă de un politician de extremă-dreapta, amintește Reuters.

În schimb, Nicuşor Dan va fi înlocuit de Ciprian Ciucu, un apropiat al premierului liberal Bolojan, care a câştigat 36,16% din voturi, potrivit rezultatelor definitive anunţate luni la primele ore.

Anca Alexandrescu, susţinută de partidul de opoziţie de extremă-dreapta Alianţa pentru Unirea Românilor (AUR), s-a clasat pe locul al doilea cu 21,94%, rezultat semnificativ pentru cel mai mare oraş al ţării care nu este un bastion al extremei-drepte.

AUR, care ocupă primul loc în sondajele de opinie, se opune ajutorului militar acordat Ucrainei, critică conducerea UE şi susţine politicile preşedintelui american Donald Trump, inclusiv cele privind energia şi imigraţia, relatează Reuters, citată de Agerpres.

Următoarele alegeri generale din România vor avea loc în 2028.

Anca Alexandrescu l-a depăşit pe social-democratul Daniel Băluţă (20,51%), al cărui partid este cel mai mare din guvernul de coaliţie şi care a criticat planurile lui Bolojan de a reduce locurile de muncă şi costurile din sectorul public.

„Va exista o schimbare în echilibrul de putere în cadrul coaliţiei guvernamentale", a declarat Sergiu Mişcoiu, profesor de ştiinţe politice la Universitatea Babeş-Bolyai.

„Această victorie dă oxigen PNL şi asigură că guvernul va merge mai departe, a mai spus el.

Se aşteaptă ca guvernul să supravieţuiască unei moţiuni de cenzură la sfârşitul acestei luni privind reforma pensiilor din sistemul judiciar, iar victoria lui Ciucu îi oferă premierului Bolojan muniţie împotriva unei reacţii negative.

„Dincolo de această victorie, este probabil bine că această coaliţie va continua, guvernul (...) a promis reforme şi este timpul să le pună în aplicare, a declarat Ciucu duminică. Voi ajuta, din poziţia mea la nivel politic, la realizarea acestor reforme, a adăugat viitorul primar general.

Scrutinul de duminică a avut loc la un an după ce România a anulat alegerile prezidenţiale din cauza suspiciunii de interferenţă a Rusiei, care a favorizat un candidat de extremă-dreapta.

Anularea alegerilor a aruncat România în cea mai gravă criză politică din ultimele decenii, i-a expus vulnerabilitatea profundă la atacurile hibride şi dezinformare, a divizat alegătorii, a prăbuşit pieţele şi a ameninţat ratingul de investiţii al ţării.

„Am votat pentru ca lucrurile să nu se schimbe în rău, a declarat Şerban Riga, un ghid turistic în vârstă de 46 de ani. Se pare că valul extremist este foarte periculos şi trebuie să facem tot posibilul pentru a-l opri, a adăugat el, citat de Reuters.

Shakira nu s-a putut abține, după "marea împăcare" cu Gerard Pique
Digi Sport
Shakira nu s-a putut abține, după "marea împăcare" cu Gerard Pique
Descarcă aplicația Digi Sport
