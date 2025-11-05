Alegerile pentru Primăria Capitalei se desfășoară într-o competiție tot mai fragmentată, pe măsură ce apar noi candidați. PNL, USR și unii independenți concurează pentru același electorat, în timp ce suveraniștii nu reușesc să se coaguleze în jurul unui singur candidat, iar PSD încearcă să se diferențieze de imaginea tradițională a partidului prin profilarea unui candidat mai atrăgător pentru un electorat larg.

Pe 12 noiembrie se dă oficial startul depunerii candidaturilor pentru Primăria Generală a Municipiului București, iar de la o zi la alta apar noi candidați în cursă, în timp ce marile partide nu au reușit să își asigure poziția de unic candidat pe culoarul electoral pe care îl reprezintă.

Planul „un candidat unic al Dreptei” a eșuat

Inițial, PNL și USR vizau o candidatură comună, o alianță care a funcționat în trecut, în cazul lui Nicușor Dan. Scenariul unui candidat comun al dreptei a picat însă după atacurile social-democraților, care amenințau chiar cu ieșirea de la guvernare dacă alianța se materializa. În consecință, PNL îl susține pe Ciprian Ciucu, actualul edil al Sectorului 6, iar USR pe fostul președinte de partid Cătălin Drulă.

„Ținând cont de faptul că acest electorat este vizat astăzi de doi candidați puternici, acest lucru poate duce la o înfrângere pentru ambii. În 2020, Nicușor Dan a fost candidatul susținut de PNL și USR, iar în 2024, chiar dacă a fost independent, din partea PNL a candidat Sebastian Burduja, care a luat 7%. Asta înseamnă că Nicușor Dan a avut posibilitatea de a rupe la maximum acel electorat”, este de părere analistul politic Adrian Zăbavă.

Pe același culoar al votanților de dreapta joacă în cursa pentru cea mai mare primărie din țară și fostul europarlamentar Vlad Gheorghe, care a mizat pe susținerea lui Nicușor Dan, după ce i-a fost aproape în campania prezidențială. Șeful statului, însă, a dat un mesaj clar după participarea la desemnarea oficială a candidatului USR, formațiune pe care a fondat-o.

Ana Ciceală și-a anunțat încă din vară candidatura la Primăria Generală și mizează tot pe votanții tradiționali ai USR, aceasta fiind fostă membră a formațiunii și fostă consilieră generală. În trecut a candidat pentru Primăria Sectorului 3, iar la alegerile locale de anul trecut a obținut 16% din voturi, clasându-se pe locul al treilea.

„La fel ca în cazul suveraniștilor, cu cât mai multe voturi pentru Vlad Gheorghe, Ana Ciceală și Daniel Trifu, cu atât mai mici șansele pentru Ciprian Ciucu și Cătălin Drulă”, mai spune Zăbavă.

De ce au ajuns suveraniștii divizați în Capitală

AUR, cel mai mare partid de Opoziție, a ales să nu intre cu un candidat propriu în cursa pentru Primăria Generală, așa cum a făcut-o anul trecut, când l-a susținut pe Mihai Enache. De această dată, George Simion și-a declarat susținerea pentru Anca Alexandrescu.

„Cred că George Simion a ales o cale prin care să nu își antagonizeze electoratul, dar nici să ofere o soluție de victorie. Anca Alexandrescu are problemele sale – una este să fii în prime time și să îl susții pe Călin Georgescu, și alta e să fii într-o campanie electorală, unde se poate pune lumina pe tot ce ai fost anterior. Și să nu uităm că Anca Alexandrescu a fost, din poziția de consilier sau consultant, lângă foarte multă lume din politica românească, lângă mulți dintre foștii lideri ai PSD. În ciuda susținerii pe care o oferă, nu cred că George Simion ar fi fericit ca Anca Alexandrescu să câștige această competiție.

Așa cum s-a dovedit în 2024, Mihai Enache nu are potențialul de a avea un cuvânt de spus cu adevărat într-o competiție pentru București. În consecință, un astfel de candidat ar fi fost un eșec astăzi, iar AUR nu își permite ca, de la cele 40% din sondaje pe care le au, să ia sub 10% în București. Anca Alexandrescu e un candidat mai redutabil decât Mihai Enache și nu cred că va avea un scor atât de mic, dar nici nu cred că va ajunge să câștige. Cred că a fost o alegere de mijloc pentru AUR”, explică analistul.

POT, partidul condus de Anamaria Gavrilă, intră și el în campanie cu propriul candidat - actorul George Burcea, fostul soț al artistei Andreea Bălan.

Deși în turul al doilea al alegerilor prezidențiale POT și AUR s-au coalizat în jurul aceluiași candidat, Călin Georgescu, acum scena suveranistă se dovedește la rândul ei fragmentată: Georgescu îndeamnă la boicotarea alegerilor din București, iar cele două partide își urmează strategii separate.

Călin Georgescu nu vrea să aibă competiție

„Conștient de ce a născut pe 24 noiembrie – lucru pe care l-am văzut și ulterior, la alegerile prezidențiale din mai, când l-a susținut pe Simion cu jumătate de gură –, Călin Georgescu își dorește singur să capitalizeze acest curent politic și e conștient că orice personaj politic care ar avea șanse să câștige Primăria Capitalei, fiind suveranist, ar deveni competitor pe acest bazin electoral”, a mai declarat Adrian Zăbavă.

Tot din rândul electoratului suveranist ar putea rupe voturi și Eugen Teodorovici, care a anunțat recent că va candida. Fostul ministru al Finanțelor în Guvernele Ponta și Dăncilă a declarat pentru Digi24.ro că mizează pe susținerea lui Victor Ponta.

Candidatul PSD nu vrea să se asocieze cu imaginea partidului

Votanții PSD au, cel puțin deocamdată, o singură opțiune: Daniel Băluță. Totuși, social-democrații rămân cu o popularitate limitată în Capitală, astfel că edilul Sectorului 4 încearcă să-și extindă baza electorală dincolo de electoratul tradițional al partidului. În campanie, Băluță se distanțează vizibil de imaginea PSD, mizând pe un profil administrativ și pe promisiunea de continuitate a proiectelor locale.

„Din poziționarea de început de campanie a lui Daniel Băluță ne putem da seama că acel electorat pe care îl capitalizează în mare parte nu e de ajuns pentru o victorie. Dacă era de ajuns pentru victorie, Daniel Băluță ar fi fost astăzi cu sigla PSD în brațe, roșu din cap până-n picioare. Nu face asta, din contră. Panotajul pe care îl vedem, poziționarea sa, ne duc cu gândul la un alt tip de candidat, și asta ne spune că electoratul PSD din București nu este astăzi de ajuns pentru victorie”, mai explică analistul.