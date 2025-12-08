Live TV

Nicușor Dan, după victoria lui Ciucu: „Bucureștenii au ales un primar, acum să-i dăm mijloacele de a guverna orașul”

Nicușor Dan. Sursa foto: INQUAM Photos / Octav Ganea

Președintele Nicușor Dan a avut o primă reacție publică după victoria lui Ciprian Ciucu în alegerile pentru Primăria Capitalei. Șeful statului l-a felicitat pe liberal, într-un mesaj postat luni pe rețelele sociale. „Bucureștenii au ales un primar, trebuie să-i dăm acum mijloacele de a guverna orașul”, a scris acesta.

„Felicitări şi succes aleşilor locali confirmaţi prin votul de ieri al cetăţenilor. E regulă de bază a democraţiei: cetăţenii au întotdeauna dreptate, iar opiniile şi le exprimă prin vot. Felicitări şi succes lui Ciprian Ciucu. Un oraş complex, restanţe deja istorice şi o relaţie complexă cu celelalte autorităţi ale statului. Bucureştenii au ales un primar, trebuie să-i dăm acum mijloacele de a guverna oraşul”, spune preşedintele Nicuşor Dan, într-o postare pe Facebook.

Nicuşor Dan subliniază că „este obligatorie punerea în practică a referendumului de anul trecut: distribuţia taxelor şi impozitelor bucureştenilor la nivelul Consiliului General, nu la Parlament, şi toate autorizaţiile la Primarul General, nu la sectoare, pentru o unică responsabilitate pe urbanism”.

„A fost un exerciţiu democratic pe care partidele din coaliţie l-au dus cu responsabilitate. Mize importante urmează: bugetul pentru 2026, ultimele 8 luni din PNRR, concretizarea programului SAFE, admiterea la OCDE. Sunt sigur de responsabilitate în continuare”. mai afirmă preşedintele.

Liberalul Ciprian Ciucu a câştigat duminică alegerile la Primăria Capitalei, cu peste 36% din voturile electoratului.

 

