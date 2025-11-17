Mai mulți candidați independenți și-au depus dosarele de candidatură la Primăria Capitalei. Unii au recunoscut că au strâns cu greu semnăturile necesare. Alții au mers la Biroul Electoral însoțiți de lăutari, în weekend. Luni este ultima zi de depunere a candidaturilor, iar campania electorală oficială începe pe 22 noiembrie.

Independentul Vlad Gheorghe este ultimul care şi-a depus, luni, candidatura la Primăria Generală a Capitalei.

El a precizat că „avem o risipă de bani publici”. „Cel puţin 13 miliarde de lei în fiecare an merg către sectoare, care-i bagă în paseluţe, în borduri şi în pavele, care ajung pe bază de contract mai departe la organizaţia de partid şi firmele de partid”. Acesta propune ca unirea Bucureştiului să se facă „prin desfiinţarea sectoarelor„, printr-un referendum pe care urmează să-l facă dacă va fi ales, potrivit Agerpres.

Ana Ciceală, fost consilier general, şi-a depus, luni, candidatura la Primăria Capitalei, fiind susţinută de partidele SENS şi URS.PDF. „Candidatura a fost validată! Mulțumim tutor pentru susținere și pentru ajutorul depus. Continuăm lupta pentru un oraș corect, transparent și cu adevărat al oamenilor, pentru un București pentru toți”, a anunțat Ana Ciceală pe pagina sa de Facebook.

În weekend, alți candidați nesusținuți de principalele partide și-au depus dosarele.

Dan Trifu, activist de mediu (Eco-Civica): „Îmi propun un oraș în care să putem respira, să ne mișcăm ușor, în care putem trăi cu demnitate”.

Eugen Teodorovici, fost ministru de Finanțe: „Nu mă retrag. Teodorovici când spune un lucru, îl face. Nu o să mă dezic niciodată că am fost, sunt și voi rămâne social-democrat jumătate din mine, pentru că iubesc oamenii. Dar în egală măsură sunt și liberal, iubesc piața. Trebuie să înțelegem că a noastră Capitală este inima întregii noastre țări. Dacă Bucureștiul nu merge bine, întreaga țară poate fi afectată”.

După fostul ministru de Finanțe, la Biroul Electoral Municipal a ajuns omul de afaceri, Gigi Nețoiu. Acesta și-a făcut intrarea pe muzică de petrecere, acompaniat de taraf.

Gigi Nețoiu: „Primul lucru pe care-l voi face - un referendum în funcție de bugetul pe care îl avem, ce datorii sunt și unde e angajată Primăria, cu ce contracte, și fiecare leuț vor ști cetățenii Bucureștiului unde se va duce”.

Șase candidați au fost validați de Biroul Electoral. Social-demcoratul Daniel Băluță, Ciprian Ciucu de la PNL, deputatul USR Cătălin Drulă, Anca Alexandrescu, susținută de AUR, Alexandru Zidaru, cunoscut drept Makaveli și actorul George Burcea din partea POT sunt oficial în cursa pentru București.

Hotărârile BEM privind candidaturile pot fi contestate de cetăţeni, partidele politice, alianţele politice şi alianţele electorale, în termen de cel mult 24 de ore de la data afişării candidaturii.

Candidaturile pentru funcţia de primar general al Capitalei rămân definitive pe data de 23 noiembrie.

Campania electorală începe pe 22 noiembrie.

Pe 7 decembrie au loc alegeri locale parţiale pentru desemnarea celui care îl va înlocui pe Nicuşor Dan la Primăria Generală.

