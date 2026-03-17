CNSAS cere instanței să confirme că Gigi Nețoiu a fost „cadru al Securității Municipiului București”

Consiliul Național pentru Studierea Arhivelor Securității (CNSAS) a deschis miercuri, 17 martie, un proces la Curtea de Apel București pentru „constatarea calităţii de lucrător/colaborator al securităţii” în cazul lui Gigi Nețoiu, în contextul verificărilor din timpul campaniei pentru alegerile de la Primăria Capitalei, de la finalul anului trecut.

Procesul vine după ce, în decembrie 2025, CNSAS a arătat că Gigi Nețoiu, înscris atunci în cursa pentru Primăria Capitalei, a fost „cadru al Securității Municipiului București în perioada 1985-1989”.

„Era în 1985, eu ieşisem ofiţer de informaţii şi lucram la Serviciul 510, ce aparţinea de Direcţia a 5-a (...) Eu eram tânăr ofiţer atunci şi aveam în subordine cam 150 de subofiţeri”, a spus și Gigi Nețoiu într-un interviu pentru Fanatik din același an.

Până în acest moment nu a fost stabilit primul termen de judecată.

„În perioada de dictatură comunistă, cuprinsă între 6 martie 1945-22 decembrie 1989, puterea comunistă a exercitat, în special prin organele securităţii statului, parte a poliţiei politice, o permanentă teroare împotriva cetăţenilor ţării, drepturilor şi libertăţilor lor fundamentale”, potrivit Ordonanței care reglementează, printre altele, ce presupune procesul pentru „constatarea calităţii de lucrător/colaborator al securităţii”.

Anul trecut, Gigi Nețiou, fost acționar al unor echipe de fotbal din România și condamnat în „Dosarul Transferurilor”, a candidat independent pentru funcția de primar al Capitalei. Afaceristul a obținut puțin peste 1.000 de voturi.

