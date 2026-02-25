Live TV

Video Scandalul privind desființarea județului Ilfov continuă. Gheorghe: „Avem mulți baroni locali”. Thuma: „E consilier ca să nu fie șomer”

Scandalul dintre Vlad Gheorghe, consilier onorific al lui Ilie Bolojan, și Hubert Thuma, pe tema desființării județului Ilfov, continuă. Consilierul premierului a declarat la Digi24 că „există mulți baroni locali în Ilfov”, motiv pentru care un referendum privind desființarea județului ar trebui adus în discuție. De cealaltă parte, șeful CJ Ilfov îl atacă pe Vlad Gheorghe spunând că „a ajuns consilier ca să nu mai fie șomer”.

„De fiecare dată când va exista o discuție legată de un referendum, voi readuce tema în spațiul public, pentru că o consider de actualitate și de interes atât pentru locuitorii actualului București, cât și pentru cei din Ilfov”, a transmis Vlad Gheorghe. 

Întrebat dacă a discutat și cu Ilie Bolojan despre această propunere, actualul consilier al premierului a transmis:

„Am discutat cu premierul despre mai multe propuneri, mai ales atunci când a existat această temă în spațiul public, în timpul campaniei electorale de la București, dar nu vreau să îi pun cuvinte în gură premierului”.

„Există mulți baroni locali în Ilfov”

„Există mulți baroni locali în Ilfov. O soluție elegantă la această situație, la această problemă a baronilor locali care nu sunt doar în Ilfov, este reorganizarea teritorială. Nu vreau să pronunț vreun nume, dar este o situație pe care toată lumea o vede și o simte”, a mai spus Vlad Gheorghe, dar care a evitat să pronunțe numele lui Hubert Thuma, președintele Consiliului Județean Ilfov. 

I s-a promis lui Vlad Gheorghe o funcție în PNL?

La ultima ședință a conducerii PNL, premierul Ilie Bolojan a propus schimbarea șefiilor în cadrul mai multor filiale neperformante, inclusiv patru filiale din Capitală, o inițiativă care a picat la vot. Unele voci liberale au susținut faptul că s-ar fi dorit numirea lui Vlad Gheorghe la conducerea unei filiale de sector. 

„Nu are absolut nicio legătură. Nu am văzut nicăieri să se vorbească despre numele meu. Vă garantez că nu are nicio legătură una cu alta. Nu vreau să intru în discuții interne ale PNL sau ale altui partid”, a transmis acesta. 

Cum îi răspunde Hubert Thuma: „Un consilier fără expertiză”

„A spus că este un lucru extrem de important pentru bucureșteni. Când vorbim despre Ilfov, trebuie să fie la fel de important și pentru locuitorii de acolo. Pentru un milion de oameni, Ilfovul este acasă. Atitudinea lui lasă de dorit. Nu aș vrea să îi răspund direct unui consilier fără expertiză. Mă așez oricând la masă cu oameni care știu să vorbească.

Regiunea București–Ilfov contribuie indirect la un sfert din economia României”, a declarat acesta în direct la Digi24. 

„A ajuns consilier ca să nu mai fie șomer”

Șeful CJ Ilfov susține că nu se simte vizat de afirmația lui Vlad Gheorghe cum că există „baroni locali care amenință, cu un tupeu fantastic, blocarea Bucureștiului”, făcută într-o postare pe Facebook:

„Nu mă simt vizat de o afirmație a unui consilier care pur și simplu a ajuns consilier ca să nu mai fie șomer, după ce s-a retras în campanie. Nici nu doresc să răspund la o asemenea afirmație.”

Disputa dintre cei doi politicieni a plecat după ce Vlad Gheorghe a propus, printr-o postare pe Facebook, organizarea unui referendum privind unirea Ilfovului cu Bucureştiul. 

În replică, președintele Consiliului Județean Ilfov a transmis că este „inacceptabil ca un simplu consilier să lanseze un astfel de atac la adresa celor 540.000 de locuitori din acte ai judeţului Ilfov (în realitate, peste 1 milion)”.  

