Dominic Fritz, despre numirea lui Viorel Caragea la Uzina Sadu: „Toată agitația asta publică este foarte suspectă”

Președintele USR, Dominic Fritz, a descris drept „suspectă” „agitația publică” iscată de decizia ministrului Economiei, Irinel Dărău, de a-l numi pe fostul șef al IPJ Gorj, Viorel Salvador Caragea, în funcția de administrator special la una dintre fabricile de armament strategice din industria de apărare: Uzina Mecanică Sadu. „Poate are ceva legătură cu faptul că domnul respectiv a mai făcut arestări fix în această companie,” a declarat Fritz.

Fritz a declarat că nu este vorba de o numire politică, ci una făcută la nivel de minister și că „toată agitația publică e suspectă” pentru un post plătit cu 3.000 de lei pe lună.

„Nu știu ce informații au ajuns la dumneavoastră. Această numire nu a fost o numire politică, nu este o numire făcută de un partid, ci o numire făcută de minister. Dar nu pot să nu observ că pentru un rol care plătește 3.000 lei pe lună într-o companie pe care probabil 90% din români nu o cunosc, toată agitația asta publică este foarte suspectă. Poate are ceva legătură cu faptul că domnul respectiv, după ce am citit, a mai făcut arestări fix în această companie, în viața lui de polițist și poate totuși există anumite interese să nu meargă mai departe această numire. Dar astea sunt mai degrabă observațiile mele de cetățean. Încă o dată, nu este ceva ce ține de rolul meu de de președinte,” a declarat Dominic Fritz vineri, în deschiderea congresului USR.

Ministrul USR al Apărării Radu Miruţă, fost ministru al Economiei, şi succesorul său Irineu Darău explică numirea controversată a lui Viorel Salvador Caragea, fost comandant al IPJ Gorj, în funcţia de administrator special la una dintre fabricile de armament strategice din industria de apărare: UM Sadu, din judeţul Gorj, afirmând că acesta a arestat 17 oameni care furau din fabrică.

„Un om care a arestat 17 oameni care furau dintr-o fabrică unde tu acum te duci nu să decizi, că nu poate să decidă el, decide conducerea fabricii, dar te uiţi cu ochiul vigilent al ministrului pe ce decizii iau oamenii de acolo”, explică Miruţă pentru Cotidianul.

Colegul său de partid, ministrul Economiei Irineu Darău invocă într-o declaraţie pentru G4Media, „ampla acţiune de arestare a unor hoţi de piese de armă (!) chiar de la Sadu”, dar şi „studiile şi experienţa în poliţie, inginerie, management şi criminalistică”. La rândul său, Caragea precizează că este inginer construcţii de maşini, transmite News.ro.

„Am făcut studiile la Petroşani, sunt TCM-ist. Am studii juridice, absolvent al Facultăţii de Drept. Am dat un doctorat la facultatea din Petroşani şi am vreo trei mastere”, a declarat el.

USR o propune pe Roxana Rizoiu pentru poziţia de Avocat al Poporului, despre care spune că este „un jurist cu experienţă internaţională în faţa Curţii Europene a Drepturilor Omului (CEDO), formator al generaţiilor de magistraţi şi o voce respectată în domeniul drepturilor omului”.

