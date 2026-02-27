Fritz, replică la atacul lui Grindeanu: „PSD a mai încercat să fie absolut dominant. Nu s-a sfârșit bine”

Dominic Fritz a vorbit în conferința de presă susținută vineri despre criza politică declanșată de PSD în coaliție. Președintele USR a afirmat că partidul pe care îl conduce a semnat un protocol și se va ține de cuvânt „și când ne convine, și când nu ne convine”. Acesta a subliniat faptul că „social-democrații trebuie să se obișnuiască cu gândul, că și în viitor nu vor mai putea să decidă totul singuri”. În plus, Fritz consideră că declarațiile liderului PSD i se par „o manevră” dedicată „mai degrabă publicului intern, o manevră lipsită de sinceritate”.

Întrebat care este replica sa pentru Sorin Grindeanu, care amenință USR cu scoaterea de la guvernare, Dominic Fritz a spus că partidul pe care îl conduce a semnat un protocol și îl va respecta. De asemenea, liderul USR afirmă că afirmațiile președintelui PSD reprezintă o „manevră” care ar putea duce la o criză politică, de care România nu are nevoie.

După cum am spus, pentru noi e clar că am semnat un protocol, ne ținem de acest protocol. Suntem un partid care se ține de cuvânt și care știe ce vrea. Ne ținem de cuvânt și când ne convine, și când nu ne convine.

„Eu, recunosc că mă surprinde Sorin Grindeanu, după cum știți, noi timișorenii ne ținem de cuvânt. În același timp nu pot să observ că PSD a mai încercat – PSD-ul domnului Ciolacu – să fie absolut dominant, să vrea toată puterea și PNL să fie doar brelocul lor. Nu s-a sfârșit bine, nici pentru România, dar nici pentru PSD.

Tocmai de aceea, eu cred că social-democrații trebuie să se obișnuiască cu gândul, că și în viitor nu vor mai putea să decidă totul singuri. Au știut acest lucru în momentul în care au votat cu 70% săintre în această guvernare. Am auzit că acum și-au amintit de sloganurile cu care a făsut USR campanie în urmă cu 10 ani. Au știut asta și în momentul în care au semnat și au votat cu 70%”, a declarat Dominic Fritz.

„O criză politică este ultimul lucru de ce ar avea nevoie România”

„Pe scurt, mi se pare o manevră prin care este mai degrabă pentru publicul intern, o manevră lipsită de sinceritate. Problema este că într-adevăr e o manevră care ar putea să creeze o criză politică, iar o criză politică este ultimul lucru de ce ar avea nevoie România. Ultima criză politică a crescut dobânzile, iar dobânzile crescute ajung în buzunarul oamenilor, prin prețuri crescute, într-un deficit crescut. Și de aceea cred că ar fi o iresponsabilitate din partea PSD să arunce în aer acest acord de coaliție”, a precizat acesta.

Preşedintele USR, Dominic Fritz, anunţă lansarea campaniei „România 2036”, afirmând, ironic, că, în timp ce alte partide ”fac tot felul de consultări, dacă să răzgândească răzgândirea răzgândirii despre guvernare”, partidul pe care îl conduce a făcut o consultare privind cele mai relevante teme pentru viitorul României în următorii 10 ani, el făcând aluzie la PSD care a anunţat în repetate rânduri conultări interne privind oportunitatea rămânerii la guvernare. De asemenea, Dominic Fritz a mai precizat că vineri şi sâmbătă, la Congresul USR de la Sibiu, vor avea loc şi dezbateri pentru modificarea statutului formaţiunii politice. El a precizat că USR s-a fondat acum zece ani, atunci a fost realizat un statut, dar a menţionat că de atunci partidul s-a mai maturizat şi a învăţat nişte lucruri. Fritz a adăugat că cei de la USR trebuie să se adapteze, să devină mai deschişi şi mai primitori pentru oameni din societate.

„Alte partide fac tot felul de consultări, dacă să răzgândească răzgândirea răzgândirii despre guvernare”

Dominic Fritz a anunţat, vineri, într-o conferinţă de presă, care sunt principalele teme care vor fi abordate la congresul USR.

„Astăzi începem congresul, avem 500 de delegaţi din toată ţara şi din diaspora care se întâlnesc aici, care au fost aleşi de filialele lor în ultimele săptămâni şi, într-adevăr, avem două mari teme. Astăzi o să dăm drumul la o nouă campanie USR care poartă titlul ”România 2036”. Ştiu că sunt şi alte partide care fac tot felul de consultări, dacă să răzgândească răzgândirea răzgândirii despre guvernare. Noi am făcut o consultare a membrilor şi mii membri au votat cele mai relevante teme pentru viitorul României, cele mai transformatoare provocări pentru România în următorii zece ani. Şi astăzi vom anunţa cele patru teme câştigătoare şi în următoarele luni întregul partid USR, la toate nivelurile va îngrena un proces de dezbatere cu societatea civilă, cu membrii partidului, cu simpatizanţi cu cetăţenii şi experţii despre cum să se pregătească România pentru provocările viitorului”, a afirmat Dominic Fritz.

El a precizat că la congres se va discuta şi despre modificarea statului USR.

„Astăzi şi mâine la congres vom avea şi dezbateri pentru modificarea statutului. USR s-a fondat acum 10 ani, atunci s-a făcut şi un statut şi bineînţeles că de atunci şi partidul s-a mai maturizat, a mai învăţat nişte lucruri, dar mai ales România s-a schimbat şi chiar dacă valorile noastre, principiile noastre au rămas aceleaşi, înţelegem că şi noi trebuie să ne adaptăm, trebuie să devenim mai deschişi, trebuie să fim mai primitori pentru oameni din societate. Trebuie să devenim mai puternici, inclusiv prin tehnologii noi şi toate aceste lucruri le vom dezbate şi se vor transforma în noi mecanisme statutare pentru statutul nostru USR”, a mai declarat preşedintele USR.

Editor : Liviu Cojan