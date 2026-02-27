Live TV

Fritz, replică la atacul lui Grindeanu: „PSD a mai încercat să fie absolut dominant. Nu s-a sfârșit bine”

Data publicării:
dominic fritz
Foto: Captură Youtube
Din articol
„O criză politică este ultimul lucru de ce ar avea nevoie România” „Alte partide fac tot felul de consultări, dacă să răzgândească răzgândirea răzgândirii despre guvernare” 

Dominic Fritz a vorbit în conferința de presă susținută vineri despre criza politică declanșată de PSD în coaliție. Președintele USR a afirmat că partidul pe care îl conduce a semnat un protocol și se va ține de cuvânt „și când ne convine, și când nu ne convine”. Acesta a subliniat faptul că „social-democrații trebuie să se obișnuiască cu gândul, că și în viitor nu vor mai putea să decidă totul singuri”. În plus, Fritz consideră că declarațiile liderului PSD i se par „o manevră” dedicată „mai degrabă publicului intern, o manevră lipsită de sinceritate”.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Întrebat care este replica sa pentru Sorin Grindeanu, care amenință USR cu scoaterea de la guvernare, Dominic Fritz a spus că partidul pe care îl conduce a semnat un protocol și îl va respecta. De asemenea, liderul USR afirmă că afirmațiile președintelui PSD reprezintă o „manevră” care ar putea duce la o criză politică, de care România nu are nevoie.

După cum am spus, pentru noi e clar că am semnat un protocol, ne ținem de acest protocol. Suntem un partid care se ține de cuvânt și care știe ce vrea. Ne ținem de cuvânt și când ne convine, și când nu ne convine.

„Eu, recunosc că mă surprinde Sorin Grindeanu, după cum știți, noi timișorenii ne ținem de cuvânt. În același timp nu pot să observ că PSD a mai încercat – PSD-ul domnului Ciolacu – să fie absolut dominant, să vrea toată puterea și PNL să fie doar brelocul lor. Nu s-a sfârșit bine, nici pentru România, dar nici pentru PSD.

Tocmai de aceea, eu cred că social-democrații trebuie să se obișnuiască cu gândul, că și în viitor nu vor mai putea să decidă totul singuri. Au știut acest lucru în momentul în care au votat cu 70% săintre în această guvernare. Am auzit că acum și-au amintit de sloganurile cu care a făsut USR campanie în urmă cu 10 ani. Au știut asta și în momentul în care au semnat și au votat cu 70%”, a declarat Dominic Fritz.

„O criză politică este ultimul lucru de ce ar avea nevoie România”

„Pe scurt, mi se pare o manevră prin care este mai degrabă pentru publicul intern, o manevră lipsită de sinceritate. Problema este că într-adevăr e o manevră care ar putea să creeze o criză politică, iar o criză politică este ultimul lucru de ce ar avea nevoie România. Ultima criză politică a crescut dobânzile, iar dobânzile crescute ajung în buzunarul oamenilor, prin prețuri crescute, într-un deficit crescut. Și de aceea cred că ar fi o iresponsabilitate din partea PSD să arunce în aer acest acord de coaliție”, a precizat acesta.

Preşedintele USR, Dominic Fritz, anunţă lansarea campaniei „România 2036”, afirmând, ironic, că, în timp ce alte partide ”fac tot felul de consultări, dacă să răzgândească răzgândirea răzgândirii despre guvernare”, partidul pe care îl conduce a făcut o consultare privind cele mai relevante teme pentru viitorul României în următorii 10 ani, el făcând aluzie la PSD care a anunţat în repetate rânduri conultări interne privind oportunitatea rămânerii la guvernare. De asemenea, Dominic Fritz a mai precizat că vineri şi sâmbătă, la Congresul USR de la Sibiu, vor avea loc şi dezbateri pentru modificarea statutului formaţiunii politice. El a precizat că USR s-a fondat acum zece ani, atunci a fost realizat un statut, dar a menţionat că de atunci partidul s-a mai maturizat şi a învăţat nişte lucruri. Fritz a adăugat că cei de la USR trebuie să se adapteze, să devină mai deschişi şi mai primitori pentru oameni din societate.

„Alte partide fac tot felul de consultări, dacă să răzgândească răzgândirea răzgândirii despre guvernare” 

Dominic Fritz a anunţat, vineri, într-o conferinţă de presă, care sunt principalele teme care vor fi abordate la congresul USR.

„Astăzi începem congresul, avem 500 de delegaţi din toată ţara şi din diaspora care se întâlnesc aici, care au fost aleşi de filialele lor în ultimele săptămâni şi, într-adevăr, avem două mari teme. Astăzi o să dăm drumul la o nouă campanie USR care poartă titlul ”România 2036”. Ştiu că sunt şi alte partide care fac tot felul de consultări, dacă să răzgândească răzgândirea răzgândirii despre guvernare. Noi am făcut o consultare a membrilor şi mii membri au votat cele mai relevante teme pentru viitorul României, cele mai transformatoare provocări pentru România în următorii zece ani. Şi astăzi vom anunţa cele patru teme câştigătoare şi în următoarele luni întregul partid USR, la toate nivelurile va îngrena un proces de dezbatere cu societatea civilă, cu membrii partidului, cu simpatizanţi cu cetăţenii şi experţii despre cum să se pregătească România pentru provocările viitorului”, a afirmat Dominic Fritz. 

El a precizat că la congres se va discuta şi despre modificarea statului USR. 

„Astăzi şi mâine la congres vom avea şi dezbateri pentru modificarea statutului. USR s-a fondat acum 10 ani, atunci s-a făcut şi un statut şi bineînţeles că de atunci şi partidul s-a mai maturizat, a mai învăţat nişte lucruri, dar mai ales România s-a schimbat şi chiar dacă valorile noastre, principiile noastre au rămas aceleaşi, înţelegem că şi noi trebuie să ne adaptăm, trebuie să devenim mai deschişi, trebuie să fim mai primitori pentru oameni din societate. Trebuie să devenim mai puternici, inclusiv prin tehnologii noi şi toate aceste lucruri le vom dezbate şi se vor transforma în noi mecanisme statutare pentru statutul nostru USR”, a mai declarat preşedintele USR.

Editor : Liviu Cojan

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
firma anaf la intrarea in institutie
1
Guvernul vrea să suspende până la finalul lui 2026 dreptul de a solicita de la ANAF...
steagurile sua si cuba
2
Canada anunță că va acorda „imediat” Cubei 5,8 milioane de dolari sub formă de ajutor...
U.S. President Donald Trump meets with North Korean leader Kim Jong Un in Hanoi
3
Recunoașterea Coreei de Nord ca putere nucleară, condiția lui Kim Jong Un pentru o...
Starlink elon musk
4
Ce s-a întâmplat după ce Elon Musk a deconectat armata rusă de la rețeaua Starlink
Nicușor Dan și Maia Sandu la Chișinău.
5
Cum ar vota cetăţenii Republicii Moldova dacă s-ar organiza un referendum privind unirea...
A primit o suspendare uriașă, după ce a recunoscut că a trucat meciuri!
Digi Sport
A primit o suspendare uriașă, după ce a recunoscut că a trucat meciuri!
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
dominic fritz face declaratii
Dominic Fritz, despre numirea lui Viorel Caragea la Uzina Sadu: „Toată agitația asta publică este foarte suspectă”
drapelul curcubeu al comunitatii lgbtq
66 de organizații cer Parlamentului adoptarea parteneriatului civil. Apel după declarațiile lui Sorin Grindeanu privind hotărârea CEDO
radu miruta sustine o conferinta de presa
Miruţă, după ce Grindeanu a cerut USR să schimbe propunerea pentru Avocatul Poporului: „Nu toți pensionarii speciali trebuie omorâţi”
traian basescu
Traian Băsescu spune care este singurul lucru pe care îl poate face Nicușor Dan în legătura cu actuala criză din coaliție
ID313402_INQUAM_Photos_George_Calin-scaled
Grindeanu avertizează: Bugetul nu va fi votat fără propunerile PSD. În coaliție, viziunea nu poate fi doar de pe zona de dreapta
Recomandările redacţiei
Statue of justice,law concept
Când intră în vigoare legea pensiilor magistraţilor. Guvernul face...
Russia Nemtsov Anniversary
România l-a sfidat pe Putin. Ambasadorul român din Rusia a depus...
Victoria Palace, the headquarters of the Prime Minister of Romania and his cabinet, during winter Bucharest, Romania
Limită de cheltuieli stabilită de Guvern pentru prefecți în 2026...
apa arges
Guvernul intervine în cazul crizei de la Curtea de Argeș: Primăria va...
Ultimele știri
Un deputat PNL critică numirea lui Viorel Salvador Caragea la Uzina Sadu: „O decizie profund inadecvată”
Spania alertează OMS: Virusul gripei porcine ar putea să se transmită între oameni
Parlamentul polonez a aprobat împrumuturi de 44 miliarde euro prin programul SAFE. Preşedintele Nawrocki ar putea să se opună prin veto
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
O avocată a promis 5.000 $ oricui îi va face cunoștință cu bărbatul vieții ei. Ce s-a petrecut la scurt timp...
Cancan
Dan Bălan a făcut marele anunț, după apariția îngrijorătoare de la ultimul concert: 'Viața mea a luat o altă...
Fanatik.ro
Frații Pavăl, proprietarii Dedeman, au dat o nouă lovitură în afara României. 14 milioane de euro au cheltuit...
editiadedimineata.ro
CNN și HBO, mai aproape de a fi câștigate de miliardari pro-Trump
Fanatik.ro
Conducerea lui U Cluj îl taxează pe Gino Iorgulescu pentru vorbele pro FCSB: “O declaraţie neinspirată şi...
Adevărul
Bulgării uriași de aur din Apuseni, irezistibili pentru mineri. Femeia care a ascuns aproape un kilogram de...
Playtech
Marie Jeanne Ion, jurnalista răpită în Irak, e de nerecunoscut. A trecut prin momente cumplite, cu ce se...
Digi FM
Casa pe care Macaulay Culkin a cumpărat-o de la Kiefer Sutherland, vândută pentru o sumă impresionantă...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Gigi Becali a anunțat în direct la TV marea lovitură: "100 de milioane de euro!"
Pro FM
Pink, reacție după ce presa americană i-a pus divorțul pe prima pagină: „Le spuneți voi și copiilor noștri?”
Film Now
Când ar putea începe filmările la viitoarea peliculă cu James Bond. Noul favorit pentru rolul agentului 007
Adevarul
Cine este Vlad Marinescu, actorul reținut în ancheta care vizează clubul „The Buddhist” din Capitală, într-un...
Newsweek
Pensionar ajunge la CCR, după ce pensia i-a scăzut cu 1.100 lei. Formula de recalculare ar putea fi schimbată
Digi FM
Obișnuia să facă bani din poze deocheate și să consume droguri, azi stă și citește Biblia: "Este un rău pur...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
"Gaura gravitaţională" de sub Antarctica oferă o privire rară asupra interiorului profund al Terrei.Cum este...
Digi Animal World
Motivul pentru care câinii își înclină capul când vorbești cu ei. Explicația oferită de un medic veterinar
Film Now
Christina Applegate, fără ocolișuri despre copilăria în care a fost abuzată: "Între trei și șapte ani a fost...
UTV
Mario Fresh este acuzat că a înșelat-o pe Alexia Eram cu Iuliana Beregoi. „Te faci de rușine! Ai grijă că...