Nicușor Dan a lansat site-ul bucureștiumilit.ro

Nicuşor Dan, candidatul susţinut de PNL şi USR PLUS la Primăria Capitalei, a lansat miercuri site-ul bucureştiumilit.ro şi i-a îndemnat pe bucureşteni să semnaleze problemele cu care se confruntă, menţionând că intenţionează să le rezolve dacă va câştiga alegerile.

"Nu este zi în Bucureşti în care să nu crape ceva. Şi pentru că primarul în funcţie şi administraţia în funcţie prezintă bucureştenilor pe banii noştri, zeci de milioane, o realitate contrafăcută, am decis să lansăm un site care se numeşte bucureştiumilit.ro, în care invităm bucureştenii să spună ei înşişi cum văd oraşul, să semnaleze toate problemele pe care le văd: şi probleme punctuale, şi probleme de structură. Rezultatul va fi că, în momentul în care vom merge la primărie, vom face un dosar cu acele probleme punctuale, pe care le vom rezolva. Vrem să dăm, în această campanie electorală, o imagine reală a Bucureştiului, aşa cum îl văd cetăţenii", a declarat Nicuşor Dan, într-o conferinţă de presă susţinută la sediul de campanie.

Explicând modalitatea de funcţionare a site-ului, Nicuşor Dan a arătat că acesta conţine o hartă, pe care au fost semnalate deja "vreo 200-300" de probleme.

"Am început cu bulevardul pe care suntem. Lângă Piaţa Sf. Gheorghe am avut o groapă în pasaj. Aici avem o construcţie - uitaţi-vă cum arată! După cum ştiţi, Bucureştiul este poluat în mare parte din cauza prafului din construcţii. Mergem mai jos pe bulevard şi găsim o toaletare, adică oameni cu drujbe, fără niciun fel de calificare, care au distrus nişte copaci, care o să moară într-un an sau doi. Mergem mai jos - avem aici un loc ilegal în care oamenii aruncă deşeuri; Poliţia Locală nu face nimic. Mai departe vedem o groapă în asfalt care are mai mult de doi ani. Mergem şi mai jos - aici, cetăţenii ne semnalează că 24 de ore pe zi, şapte zile pe săptămână o maşină a Poliţiei Locale stă şi păzeşte zece bărci, pe care primăria le-a pus pe apă. Exemplu de cum nu funcţionează Poliţia Locală. Şi mai mergem la un exemplu, tot legat de Poliţia Locală - ni se semnalează că la staţia de metrou se face contrabandă cu ţigări şi Poliţia Locală nu intervine", a precizat el, citat de Agerpres.

Nicuşor Dan a menţionat că cetăţenii pot semnala şi probleme cu caracter general, care nu sunt legate de un loc anume din Capitală, ci de o instituţie. Astfel, în ceea ce priveşte Primăria Capitalei, el a semnalat pe site "o uriaşă minciună a primarului în funcţie" referitoare la reabilitarea reţelei de termoficare.