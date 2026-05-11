Video „Nu iau în calcul un guvern tehnocrat”. Kelemen Hunor, după întâlnirea cu Sorin Grindeanu: „Refacerea coaliției este varianta dorită”

„Refacerea coaliției este varianta dorită” Guvernul minoritar poate fi discutat

Liderul UDMR, Kelemen Hunor, a declarat luni, după discuția cu Sorin Grindeanu, că viitorul premier trebuie să fie acceptat de toate partidele implicate în negocierile pentru formarea noului guvern și să aibă autoritate politică pentru a gestiona actuala criză. Acesta a exclus varianta alegerilor anticipate și a afirmat că își dorește formarea unui nou Executiv până la începutul lunii iunie.

„Fiecare trebuie să se simtă cât de cât confortabil, să nu se simtă umilit. Că asta este, în acest moment, poate cuvântul cel mai bun. Dincolo de implicarea și responsabilitatea fiecăruia, trebuie să fie acceptabil pentru cele două partide și să fie un om capabil să gestioneze crize politice, crize guvernamentale și să cunoască lumea politică și să aibă responsabilitate politică. Dacă nu are responsabilitate politică, mie teamă că va fi abandonat de unii sau de alții în prima curbă”, a declarat liderul UDMR.

Întrebat dacă un premier din afara partidelor ar putea reprezenta o soluție pentru depășirea blocajului politic, Kelemen Hunor a spus că în România există persoane care ar putea ocupa această funcție, însă a evitat să avanseze nume: „Sunt convins că într-o țară ca România trebuie să existe astfel de personalități. Eu nu lansez nume și pronume în niciun caz, fiindcă nu este treaba mea”.

„Refacerea coaliției este varianta dorită”

Liderul UDMR a declarat că își dorește refacerea actualei coaliții de guvernare, însă a atras atenția că există și probleme constituționale privind reinstalarea aceluiași Executiv după moțiunea de cenzură.

„Eu doresc refacerea coaliției. Trebuie văzut, din punct de vedere constituțional. A fost dat acest guvern jos, cu 281 de voturi. A doua zi, de unde să ai 233 de voturi pentru a pune la loc același guvern sau același premier? Din acest punct de vedere există o problemă logică și constituțională”, a declarat acesta. 

Întrebat despre rolul președintelui Nicușor Dan în negocierile dintre partide, liderul UDMR a spus că șeful statului va avea un rol decisiv în desemnarea viitorului premier: „Nominalizarea va veni de la președintele României. El va nominaliza pe cineva să formeze un guvern. Nu altcineva, indiferent ce credem noi sau ce spunem noi”. 

Guvernul minoritar poate fi discutat

Kelemen Hunor a declarat că și varianta unui guvern minoritar trebuie luată în calcul în cadrul negocierilor dintre partide.

„Eu cred că se poate discuta și trebuie discutată și această variantă, dar încă nu suntem în acea fază în care se poate discuta toate elementele”, a spus liderul UDMR.

Întrebat dacă UDMR ar susține un guvern minoritar PSD condus de Sorin Grindeanu, Kelemen Hunor a evitat un răspuns tranșant, dar nu a exclus scenariul: „Dacă PSD-ul va primi și domnul Grindeanu va primi această nominalizare din partea președintelui, atunci sigur că va căuta o majoritate și atunci putem discuta”.

Kelemen Hunor a exclus categoric varianta alegerilor anticipate și a avertizat că România are nevoie rapid de un guvern funcțional pentru a nu pierde fonduri europene.

„Eu cred că vom reuși să avem un guvern. Aș prefera să avem până la sfârșitul lunii mai, începutul lunii iunie, un Executiv, fiindcă sunt câteva jaloane care trebuie trecute prin guvern și prin Parlament, altfel vom pierde foarte mulți bani”, a declarat acesta. 

