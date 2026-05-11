Mircea Abrudean: Premierul tehnocrat nu e soluția. „Orice discuție cu PSD este exclusă"

Mircea Abrudean este președintele interimar al Senatului
Mircea Abrudean, președintele Senatului

Președintele Senatului Mircea Abrudean a afirmat, luni la Parlament, că varianta unui premier tehnocrat nu ar o soluție eficientă pentru actuala criză politică și a subliniat că o eventuală refacere a coaliției între PNL și PSD este exclusă în acest moment.

„S-a demonstrat în istoria recentă că un premier tehnocrat gestionează foarte greu lucruri. Adică un premier tehnocrat cu miniștrii politici nu va avea niciodată autoritate politică asupra acelor miniștri. Deci lucrurile n-au cum să funcționeze constructiv pentru România. Poate fi o soluție de moment pentru a depăși poate o criză, dar nu cred că va avea rezultate serioase și nu va debloca situația în care ne aflăm cu adevărat”, a declarat Abrudean, luni la Palatul Parlamentului.

Întrebat cine ar putea fi propunerea de premier într-un eventual guvern minoritar PNL–USR–UDMR–minorități, Mircea Abrudean a exclus existența unei alternative în interiorul partidului.

„Nu s-a discutat de nicio altă propunere de premier din partea PNL decât despre Ilie Bolojan”, a declarat el.

Liderul liberal a reiterat că o refacere a coaliției cu PSD nu mai este posibilă, în contextul moțiunii de cenzură adoptate împotriva guvernului.

„Așa cum arată lucrurile în acest moment, sigur că orice discuție cu PSD este exclusă, pentru că lucrurile au fost cât se poate de clare. Am avut moțiunea votată împotriva acestui guvern. Am avut decizia PNL”, a declarat Abrudean.

Întrebat dacă mai există vreo șansă de reluare a colaborării cu social-democrații, în condițiile în care PSD susține că ar reveni la masa negocierilor, Abrudean a respins ferm scenariul.

„Din punctul meu de vedere, orice fel de referire la această posibilitate și la acest scenariu reprezintă totuși o jignire la adresa PNL, pentru că asta înseamnă că nu luăm în serios deciziile luate de PNL. Avem decizia a treia oară, reconfirmată cu un vot covârșitor care spune că nu mai facem coaliție cu PSD”, a adăugat președintele Senatului.

Abrudean a comentat și declarațiile venite dinspre PSD privind schimbarea premierului liberal.

„Dacă ne pronunțăm fiecare asupra statutului celuilalt partid sigur că am avut și această încercare a PSD de a schimba premierul PNL. Nu cred că e cazul a alții să se pronunțe asupra statutului PNL”, a mai spus el.

Întrebat dacă președintele ar putea media o întâlnire între liderii PNL și PSD, Abrudean a afirmat că, în actualul context, o astfel de colaborare nu mai este posibilă.

„La cum arată lucrurile în acest moment, eu nu cred că mai poate fi în discuție o astfel de colaborare între PNL și PSD. Nu vorbim neapărat de persoane aici. Vorbim de partide și de decizii politice luate de forurile de conducere”, a declarat Abrudean.

Președintele Senatului a subliniat că mandatul liberalilor este deja stabilit și va fi prezentat de liderul partidului.

„Puteam să nu ajungem în această situație. Se puteau găsi soluții. Mandatul PNL îl va prezenta președintele partidului, în baza deciziei avute deja. Nu există alt mandat decât ceea ce s-a decis”, a adăugat președintele Senatului.

În ceea ce privește posibilitatea ca PSD să vină cu o propunere de premier, Abrudean a arătat că inițiativa ar trebui să aparțină celor care au generat criza politică.

„Noi în continuare, am spus acest lucru, așteptăm ca soluția să vină de la cei care au generat această criză. Așa este normal, așa este regula în democrație și sperăm ca cei care au generat-o s-o respect”, a mai spus liberalul.

