De prin țară sau de la București, cu autocare sau pe jos, mii de români au fost aduși să-l aplaude pe Cristian Popescu Piedone. Actualul primar al Sectorului 5 și-a lansat oficial candidatura pentru Capitală, sub sigla PUSL. Chiar dacă se laudă din primele propoziții ale discursului că oamenii veniți la Sala Palatului nu au fost nici pe de parte obligați, unii dintre aceștia nu prea știu ce i-a mânat în a pleca de acasă. În sectoarele 2 și 4 ale Bucureștiului, partidul condus de Piedone va susține candidații PSD – PNL.

Foto: Inquam Photos / Octav Ganea Deschide galeria foto

Anunț: „Doamnelor și dommnilor, în sală va intra primarul primarilor”

Cristian Popescu Piedone: „Astăzi sunt, cu încrederea dvs, inima Bucureștiului, speranța Bucureștiului. Cetățeni! Nu vă aud. Cetățeni!”.

Reporter: Ce reprezintă casca?

-„Asa ne-a cerut să venim. E simbolul de la domnul Picu Roman (n.r. candidat pentru Primăria Galați)”.

Reporter: Și ați venit cu autocarele?

-„Cu autocarul”.

Reporter: V-a adunat partidul.

-„Sigur că da”.

O parte dintre susținătorii partidului nu au mai avut până la urmă loc în sală. Piedone a ieșit până la ei.



Cristian Popescu Piedone: „Vă rog să plecați acasă, să terminăm lucrările Consiliului National în siguranță. Îmi cer scuze, dar se pare că în viitorul meu mandat de primar general trebuie să construim o sală în care să încăpem cu toți”.

Reporter: Ați venit să-l susțineți pe dl Piedone.

-„Da, cine o fi acolo”.



În sală, partidul și-a prezentat candidații la europarlamentare, iar Piedone a ținut să elimine confuzia între Ciucă al lor și Ciucă al Coaliției.

Bogdan Ciucă, lider PUSL Galați: „Bunica mea, când deschidea televizorul și urmărea știrile politice, se uita la mine, dădea din cap așa cu supărare și spunea «sfârșitul lumii maică, sfârșitul lumii»”.

Cristian Popescu Piedone: „E o diferență mare între Ciucă al nostru umanist și Ciucă al lor politician”.

Bogdan Ciucă, lider PUSL Galați: „O iau ca pe un compliment. Mulțumesc”.

Cristian Popescu Piedone: „Faptul că ați rămas doar o oră și 10 minute pe scaune asta înseamnă ceva. Membrii lor de partid vin obligați. Au venit, am bifat la partid, «hai repede că-i bine, să ne ducem la sarmaua noastră”.

-„Am ieșit să luăm puțin aer”.

Reporter: Și să mâncați puțin.

-„Da”.

Reporter: Și vă întoarceți...

-„Da, da, da”.

Reporter: De unde sunteți? Din București?

-„Nu, din Tulcea”.

Reporter: Ați venit de dimineață pentru eveniment special?

-„Da”.

Reporter: Cu autocarul?

-„Da”.

Cristian Popescu Piedone: „Noi nu aducem, ca partidele mari, oameni cu autocarele”.



Reporter: A început de 10 minute evenimentul. De ce plecați acum?

-„Nu plecăm, mă duc cu ea”.

Reporter: Ați venit cu autocarul?

-„Da”.

Reporter: V-a adus dl primar?

-„Da”.

-„Nu dl primar ne-a adus. Am venit noi, de la Partidul Romilor. Taci, fă! De la partidă. De unde am venit, am venit să îl susținem”.

Evenimentul de lansare a candidaturii lui Piedone s-a încheiat în interiorul sălii cu o rugăciune. Pentru cei de afară, Piedone a avut o altă poruncă.

Cristian Popescu Piedone: „Vă iubesc. Plecați acasă și duceți vorba mea mai departe. N-am să vă dezamăgesc!”.

Editor : A.C.