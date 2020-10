Alianța PNL-USR, aruncată în aer la Timiș. Liberalii se declară jigniți de Drulă de la USR, Fritz dă un ultimatum PNL

Declarațiile belicoase făcute miercuri de liderul USR, Cătălin Drulă, au aruncat în aer alianța PNL-USR în Timiș și în Timișoara. Liberalii s-au declarat jigniți de Drulă, care spusese că USR nu mai acceptă să facă guvern cu PNL dacă va fi tot Ludovic Orban prim-ministru, și au întrerupt negocierile pentru Consiliul Județean, negocieri conduse din partea USR exact de Cătălin Drulă.

Președintele PNL Timiș, Alin Nica, ales președinte al Consiliului Județean, a declarat, joi, că Domnic Fritz va avea în el un partener și că nu respinge din start colaborarea cu USR, dar colegii săi de la PNL nu au putut să treacă peste declarațiile lui Cătălin Drulă.

”Ceea ce a subminat practic negocierile au fost recentele declarații ale unui membru din comisia de negociere, pe care colegii mei, ieri, în ședința biorului politic județean, le-au considerat ca fiind inacceptabile și care subminează încrederea noastră că partenerii noștri sunt și pot să fie loiali”, a explicat Nica.

Acesta a precizat că a solicitat celor de la USR ”doar o păsuire, să se mai așeze timpul puțin peste aceste declarații contondente și săptămâna viitoare să continuăm aceste discuții”

”Este o chestiune de timing aș spune, pentru că noi am cerut să discutăm mai mult despre pozițiile din cele două instituții publice. Este adevărat că am ajuns la un acord cu privire la programul de guvernare locală, atât din primăria Timișoara cât și din Consiliul Județean, am ajuns la un acord să sprijinim programul USR în primăria Timișoara și în același timp să completăm acest program cu proiectele începute de administrația liberală. (...) Noi suntem hotărâți să sprijinim o majoritate solidă în jurul PNL-USRPLS”, a explicat liderul PNL Timiș.

„Vrem să dicutăm cu colegii dacă această colaborare este cinstită. Coaliții și alianțe au existat și avem experiențe nefericite, e mai bine să spunem lucrurilor pe nume de la început”, a mai spus acesta, precizând că PNL nu va face alianțe cu partidele din Opoziție, PSD și ProRomânia.

Ultimatumul lui Fritz: „Aveți timp până luni seara”

„Sunt dezamăgit de atitudinea de astăzi a PNL care a decis, în câteva minute, după o săptămână de negocieri productive, să blocheze încheierea Parteneriatului pentru Timișoara și Timiș, asupra căruia convenisem deja aseară. Sunt surprins de răzgândirea lui Alin Nica, cu care aveam impresia că pot avea o relație constructivă„, a scris pe Facebook primarul Timișoarei, după ce se despărțise de Alin Nica alături de care susținuse o conferință de presă.

„Domnul Alin Nica trebuie să decidă ce fel de politică vrea să facă, politica de scandal între Guvern și Parlament sau o politică pentru binele timișenilor și timișorenilor. Dl Nica, aveți termen până luni seară să luați o decizie. Sfatul meu este să cântăriți atent situația epidemiei de COVID-19 și voturile cetățenilor și să hotărâți în funcție de interesele timișorenilor și timișenilor, nu de îndemnurile la război de la București” - așa sună ultimatumul dat de Dominic Fritz.

