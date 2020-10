Dacian Cioloș, a vorbit, la Jurnalul de Seară de la Digi24, despre acuzele Florinei Presadă și ale altor parlamentari USR care nu se vor mai regăsi pe listele partidului la alegerile parlamentare de anul acesta. Liderul PLUS spune că „președintele unui partid nu pune cu mâna candidații pe listă” și că există o procedură de selecție stabilită prin statutele partidelor.

„Noi avem niște proceduri de selectare a candidaților. Candidații la parlamentare nu sunt puși cu mâna de președintele partidului sau de președintele unei filiale. Noi am decis fuziunea USR și PLUS dar, formal, fuziunea va avea efect în momentul în care va fi recunoscută și înregistrată la tribunal. Din păcate, lucrul acesta durează luni de zile.

Noi am luat decizia asta în august și ne așteptăm să avem o decizie a tribunalului care să formalizeze această fuziune abia undeva, probabil, pe la sfârșitul anului sau la începutul anului viitor. Până atunci, fiecare partid trebuie să își selecteze candidații pe baza propriului statut, pentru că dacă nu facem așa, oricine poate să conteste decizia respectivă și are toate șansele să câștige și am stabilit și o procedură comună, pentru că avem liste comune

Noi, la PLUS, avem o procedură în statut în care membrii au votat, candidații și-au depus candidaturile, membrii de partid au votat, votul contează pentru 70% și, în paralel, s-a făcut și o evaluare de competențe, pe bază de curriculum vitae. Și cele două evaluări, cea a votului membrilor care contează cel mai mult și acea evaluare pe competențe a stabilit un punctaj. Deci, noi în PLUS, ne-am stabilit ordinea pe listă pentru PLUS pornind de la această evaluare. După care în faza a doua punem la comun candidații noștri cu candidații de la USR și stabilim listele comune. Și votul acesta va fi dat de delegați care sunt aleși și de PLUS și de USR”, a spus Dacian Cioloș la Digi24.

Editor : Adrian Dumitru