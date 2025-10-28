Nicușor Dan, despre SRI și alegerile anulate: Ei au avut poza corectă, dar n-au văzut mecanismul tehnic care l-a promovat pe Georgescu

Preşedintele Nicuşor Dan a declarat, marți, că SRI a cunoscut reţelele de oameni care atentau la ordinea constituţională, însă nu a văzut mecanismul tehnic care a făcut ca intenţia de vot pentru Călin Georgescu să sară de la 3% la 23%. Preşedintele îi răspunde astfel şi consilierului său pe politică internă, Ludovic Orban, care s-a întrebat cum nu a putut SRI să vadă reţelele de oameni care atentau la ordinea constituţională.

„În linii mari, această reţea era cunoscută. Adică, asta este treaba unui serviciu de informaţii. De la terorism până la ordinea constituţională să vadă care sunt potenţialele pericole şi potenţialele reţele. Şi, în felul ăsta, ei urmăresc diferiţi oameni. Asta e treaba lor”, a afirmat Nicușor Dan într-un interviu acordat publicației Cotidianul.

„Ei au poza corectă, în opinia mea, a acestor reţele. Ce nu au văzut ei, nu au văzut mecanismul tehnic care a făcut ca intenţia de vot pentru Călin Georgescu să sară de la 3% cum aşteptau ei şi cum aşteptam noi toţi, la 23%. Asta nu au văzut”, a subliniat președintele.

Întrebat cine plăteşte pentru această neglijenţă în serviciu, Nicuşor Dan a spus că a discutat cu un diplomat străin dintr-o țară prietenă, chiar în primele săptămâni de mandat şi i-a expus această problemă. „El mi-a spus: nici noi n-am văzut”.

România nu este singură pe lume. Este într-o reţea de state care gândesc la fel. Serviciile colaborează. Evident că niciuna din ţările aliate României nu şi-a dorit un fenomen ca cel care a adus la anulare alegerilor, şi deci că orice informaţie ar fi avut, ar fi comunicat. Dar am fost, iată, toţi surprinşi de abilitatea tehnologică.

Președintele a subliniat că cineva, chiar și din SRI, care a greșit, va răspunde pentru acest lucru, „când o să vedem raportul”.

„Au făcut mult din ce erau obişnuiţi să facă, să aibă o imagine reală a reţelelor, fără să aibă o imagine a acestui mecanism tehnologic care a fost absolut nou pentru toată lumea. Adică nu s-a văzut, de exemplu, la alegerile din Moldova de anul trecut”, a conchis Nicușor Dan.

