Live TV

Nicușor Dan, despre SRI și alegerile anulate: Ei au avut poza corectă, dar n-au văzut mecanismul tehnic care l-a promovat pe Georgescu

Data actualizării: Data publicării:
nicusor dan face declaratii
Nicușor Dan. Foto: Profimedia

Preşedintele Nicuşor Dan a declarat, marți, că SRI a cunoscut reţelele de oameni care atentau la ordinea constituţională, însă nu a văzut mecanismul tehnic care a făcut ca intenţia de vot pentru Călin Georgescu să sară de la 3% la 23%. Preşedintele îi răspunde astfel şi consilierului său pe politică internă, Ludovic Orban, care s-a întrebat cum nu a putut SRI să vadă reţelele de oameni care atentau la ordinea constituţională.

În linii mari, această reţea era cunoscută. Adică, asta este treaba unui serviciu de informaţii. De la terorism până la ordinea constituţională să vadă care sunt potenţialele pericole şi potenţialele reţele. Şi, în felul ăsta, ei urmăresc diferiţi oameni. Asta e treaba lor”, a afirmat Nicușor Dan într-un interviu acordat publicației Cotidianul.

Ei au poza corectă, în opinia mea, a acestor reţele. Ce nu au văzut ei, nu au văzut mecanismul tehnic care a făcut ca intenţia de vot pentru Călin Georgescu să sară de la 3% cum aşteptau ei şi cum aşteptam noi toţi, la 23%. Asta nu au văzut”, a subliniat președintele.

Întrebat cine plăteşte pentru această neglijenţă în serviciu, Nicuşor Dan a spus că a discutat cu un diplomat străin dintr-o țară prietenă, chiar în primele săptămâni de mandat şi i-a expus această problemă. „El mi-a spus: nici noi n-am văzut”.

România nu este singură pe lume. Este într-o reţea de state care gândesc la fel. Serviciile colaborează. Evident că niciuna din ţările aliate României nu şi-a dorit un fenomen ca cel care a adus la anulare alegerilor, şi deci că orice informaţie ar fi avut, ar fi comunicat. Dar am fost, iată, toţi surprinşi de abilitatea tehnologică.

Președintele a subliniat că cineva, chiar și din SRI, care a greșit, va răspunde pentru acest lucru, „când o să vedem raportul”.

„Au făcut mult din ce erau obişnuiţi să facă, să aibă o imagine reală a reţelelor, fără să aibă o imagine a acestui mecanism tehnologic care a fost absolut nou pentru toată lumea. Adică nu s-a văzut, de exemplu, la alegerile din Moldova de anul trecut”, a conchis Nicușor Dan.

Citiți și:
Nicușor Dan, despre alegerile anulate: 100%, partea importantă din campania lui Călin Georgescu a fost direcţionată de la Moscova

Editor : Liviu Cojan

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Cum își pot verifica românii vechimea în muncă. Foto Getty Images
1
Cum își pot verifica românii vechimea în muncă. Reprezentanții Casei de Pensii: „Nu se...
carrefour
2
De ce ar vrea să iasă Carrefour din România? Economist: „Este cel mai puternic semnal de...
ilie bolojan in studioul digi24
3
Premierul Bolojan a dezvăluit că unii directori de companii și-au mărit indemnizațiile cu...
Ștefania Szabo
4
Cum a fost găsită Ștefania Szabo, doctorița care a murit în camera de gardă a spitalului...
Donald Trump
5
Reacția lui Trump după ce Putin a anunțat că a testat noua rachetă nucleară „invincibilă”...
Decizie radicală! Ce a făcut jucătorul lui Chivu, după ce a omorât un om cu mașina
Digi Sport
Decizie radicală! Ce a făcut jucătorul lui Chivu, după ce a omorât un om cu mașina
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
FED REDACTIE ORA 21 271025 EMBD11_23773
Kelemen Hunor, reacție la declarațiile ÎCCJ și CSM privind pensiile...
2025-09-07-1871
Sorin Grindeanu, despre o eventuală moțiune de cenzură depusă de PSD...
Directorul medical al Spitalului Judeţean de Urgenţă Buzău, chirurgul Ştefania Szabo
Fostă directoare de liceu din Buzău, după moartea doctoriței Ștefania...
BUCURESTI - PARLAMENT - VOT - CONDUCEREA ANRE - 19 APR 2023
Taxe pentru români, salarii uriașe la stat. Cum își justifică șeful...
Ultimele știri
„Ne spălăm pe cap cu acest deficit”. Kelemen Hunor spune că fără măsuri de stimulare economică „n-ai cum să câştigi această bătălie”
Administrația Trump, dată în judecată de zeci de state din SUA pentru refuzul de a finanța ajutorul alimentar pentru milioane de oameni
Oana Țoiu, întâlnire cu ministrul israelian de Externe. Șefa diplomației române: „Prea multe familii au suferit enorm”
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
Nicușor Dan a birou, cu steaguri ro ue in spate
Noul termen dat de Nicușor Dan pentru numirea șefilor serviciilor secrete și ce spune președintele despre numele vehiculate
nicusor dan la o confereinta
Nicușor Dan, despre alegerile anulate: 100%, partea importantă din campania lui Călin Georgescu a fost direcţionată de la Moscova
nicusor valdis
Nicușor Dan, după discuțiile cu Valdis Dombrovskis: „România, ferm angajată să rezolve dezechilibrele economice”. Anunț despre PNRR
sorin grindeanu ilie bolojan in parlament
Sorin Grindeanu, după ce Nicușor Dan nu a exclus să îl desemneze premier: „Avem un protocol. PNL dă premierul până în 2027”
photo-collage.png - 2025-07-30T112937.093
Nicușor Dan: „Stabilitatea nu se poate fără PSD”. Ce spune președintele despre Sorin Grindeanu
Partenerii noștri
Pe Roz
Ce spune Saturn despre tine. Semnul tău zodiacal arată lecțiile karmice care îți definesc destinul
Cancan
Cauza morții medicului Ștefania Szabo, găsită fără viață în Spitalul de Urgență Buzău. Prima ipoteză
Fanatik.ro
La aproape 3 luni de la moartea lui Felix Baumgartner, familia austriacului a luat o decizie neașteptată. Ce...
editiadedimineata.ro
Tot mai mulți oameni resimt stres și îngrijorare
Fanatik.ro
Proiectul uriaș în care s-a implicat David Popovici. Campionul olimpic face echipă cu Raheem Sterling şi...
Adevărul
Comuna din România care „s-a mutat” în Austria. „Femeile unde ar fi putut să lucreze aici? Așa se duc acolo...
Playtech
Tabel: stagiul minim de cotizare pentru toate categoriile profesionale în 2025
Digi FM
Președintele Colegiului Medicilor, mesaj dur după moartea Ștefaniei Szabo: „Trebuie să avem grijă și de cei...
Digi Sport
Lui Gigi Becali nu i-a venit să creadă ce a văzut la sfințirea Catedralei Mântuirii Neamului: ”Ce, sunt...
Pro FM
Mini Beyonce. Blue Ivy, leită mama ei. Adolescenta de 13 ani, într-o rochie din satin roz, la Angel Ball
Film Now
Motivul pentru care Emma Stone și-a ascuns luni de zile transformarea din „Bugonia”. Actrița a renunțat...
Adevarul
Daniel David a explicat pentru „Adevărul” prioritățile din educație: „Deblocarea posturilor este esențială...
Newsweek
Ce e Marea Pensionare care va bloca sistemul de pensii? Lipsesc 7.000.000.000€ la bugetul pensiilor
Digi FM
O profesoară de biologie din Iași, descoperită de elevi pe site-uri pentru adulți. Imaginile au stârnit...
Digi World
De ce ar trebui limitat zahărul la copiii mai mici de doi ani. Efectele se văd pe termen lung, avertizează...
Digi Animal World
Reacția unui Labrador când stăpânii îi spun că îl lasă la „bunici”. Imaginile cu patrupedul sunt virale
Film Now
7 lucruri mai puțin cunoscute despre Julia Roberts. A fost desemnată de cinci ori „cea mai frumoasă femeie...
UTV
Ce i-a făcut pe Dragoș Bucur și Dana Nălbaru să se mute la țară. „Ne-am dat seama, venind așa, odată la nu...