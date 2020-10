Este fierbere mare în mai multe organizaţii PNL din ţară. Astăzi are loc ședința conducerii PNL în care premierul Ludovic Orban va decide cine sunt norocoșii câștigători ai unui loc eligibil pe listele pentru alegerile din 6 decembrie. „Nu este uşor să obţii un loc eligibil, mai ales când faci parte din aceeaşi circumscripţie cu miniştrii”, au declarat surse liberale pentru Digi24.ro.

Prin comparație cu alţi ani electorali, liberalii speră acum la un scor de peste 35%, adică cu aproximativ 70 de mandate în plus în Parlament faţă de 2016. Ar avea astfel suficiente locuri pentru a mulţumi şi pe membrii Guvernului, şi pe liderii din teritoriu, dar şi pentru a recompensa traseiştii care i-au ajutat să dea jos Guvernul Dăncilă şi să menţină în funcţie Executivul Orban.

Luptă strânsă pentru locurile din Bucureşti

În Capitală, competiţia este mare. Organizaţia nu face parte din filialele performante ale liberalilor, aşa că, dacă rezultatul de la locale se repetă, le-ar reveni 5 mandate de deputat şi 3 de senator. Liberalii speră însă să obţină cu cel puţin 6 procente peste scorul de la locale şi să aibă astfel 7-8 locuri de deputat.

Ludovic Orban deschide lista de la Camera Deputaţiilor, fiind urmat de Violeta Alexandru, ministrul Muncii şi preşedinte PNL Bucureşti. De altfel, Violeta Alexandru este singurul lider de filială, care deşi a obţinut sub 27% la locale, a reuşit să îşi păstreze funcţia.

Toţi ceilalţi 7 preşedinţi de organizaţii aflaţi în această situaţie au fost nevoiţi să se retragă. Ludovic Orban le-a spus într-o şedinţă “Tot ce este sub 27%, trebuie să plece.”

Următorul loc i-ar putea reveni lui Daniel Constantin, fost deputat ALDE şi ulterior Pro România, actual vicepreşedinte PNL. Acesta ar mai avea însă şi varianta candidaturii la Argeş, rămâne de văzut ce va decide conducerea partidului în şedinţa programată duminică.

Ar urma apoi Cristina Trăilă singura din actualii deputaţi de Bucureşti care şi-ar păstra scaunul. Ceilalţi doi, Ovidiu Raeţchi şi Adriana Săftoiu, care au avut în ultima perioadă şi poziţii contradictorii cu direcţiile date de conducerea PNL, nu se vor mai număra printre candidaţi.

Lista va continua cu 4 preşedinţi de sector: Sebastian Burduja, secretar de stat la Finanţe, Cristian Băcanu, secretar de stat în Ministerul Justiţiei şi proaspăt învins de Cristian Piedone la primăria sectorului 5, Antonel Tănase, secretarul general al Guvernului şi Pavel Popescu, actual deputat de Timiş.

Ordinea finală va fi stabilită în şedinţa Biroului Politic Naţional al partidului, programată duminică, atunci când vor fi votate toate celelalte liste din ţară.

Primul candidat la Camera Superioară din partea PNL Bucureşti va fi ministrul Finanţelor, Florin Cîţu, actual senator de capitală.

Medicul neurochirurg Leon Dănăilă nu se va mai regăsi printre candidaţi. Poziţia a doua va fi ocupată de Sorin Cîmpeanu, fost deputat ALDE, apoi fost deputat Pro România şi actual vicepreşedinte PNL după ce a votat Guvernul Orban la începutul anului. Următorul loc eligibil îi va reveni ministrul Educaţiei, Monica Anisie.

Scandal şi ameninţări cu plângeri penale după stabilirea candidaţilor de la Brăila

Potrivit votului din Biroul Politic Judeţean Brăila, ordinea candidaţilor a fost stabilită în felul următor: prima poziţie la Camera Deputaţilor i-a revenit lui Alexandru Popa, fiul primarului liberal din comuna Cireşu, cunoscut şi pentru mai multe scandaluri care au escaladat în violenţe fizice, potrivit presei locale.

Vasile Varga, actual deputat, s-a clasat pe locul 2, fiind urmat de Florin Cîrligea, consilier judeţean şi Antoaneta Ioniţă, deputat. Pe locul 5 a fost votată Emilia Meiroşu, fost parlamentar PSD, apoi Pro România, şi, din acest an, membră PNL. Lista la Senat este deschisă de Alexandru Bucalău, care în 2012 i-a părăsit pe liberali pentru PRM. În prezent, este notar în Ianca.

Pe locul al doilea de senator ar urma să fie fostul preşedinte al filialei Brăila, Alexandru Dănăilă, care a demisionat după locale pentru că organizaţia a obţinut sub 20% la Consiliul Local.

Problemele au apărut însă ieri, când Colegiul Director Judeţean (forul de conducere extinsă) s-a reunit pentru a vota lista. După „mai multe probleme de procedură, scandal şi circ”, spun surse liberale, noul preşedinte interimar al organizaţiei, Cătălin Boboc, a decis să se voteze doar locurile eligibile, adică primii 2 la Cameră şi primul al Senat. “Restul locurilor le vom completa...” ar fi spus Catalin Boboc în şedinţă, fără să ţină cont de ordinea votată în Biroul Politic Judeţen.

Mai mulţi membri din conducere , alături de preşedintele organizaţiei municipale PNL Brăila, Adrian Tabarac, nu au fost de acord cu această procedură şi “nici cu celelalte încercări ale preşedintelui interimar de a ne pune să votăm în necunoştinţă de cauză”.

Adrian Tabarac şi-a dat demisia, gestul său fiind urmat şi de alţi primari din Brăila. Potrivit informaţiilor Digi24.ro, Adrian Tabarac intenţionează să depună o contestaţie la partid pentru ce s-a întâmplat şi o plangere penală pentru fals, uz de fals şi obţinere de foloase necuvenite.

Revoltă în filiala Argeş. “Avem cel mai contestat preşedinte din ţară”

La Argeş, este scandal mare în partid de săptămâni bune. Deşi joi seara Colegiul Director Judeţean (forul de conducere din care fac parte toţi preşedinţii PNL din unităţile administrative ale judeţului) a votat lista pentru parlamentare, liberalii argeşeni încă nu ştiau ordinea candidaţilor nici sâmbătă, cu o zi înainte de votul final de la centru pentru listă.

Preşedintele filalei, Adrian Miuţescu, a stabilit că va fi votată doar lista cu cei înscrişi, în ordine alfabetică şi nu fiecare candidat în parte, astfel încât poziţiile să fie primite în funcţie de numărul de voturi strânse.

“A fost doar o mimare de sedinţă, făcută pe WhatsApp, în care nu am avut voie să vorbim, doar să votăm cum spunea el, toată lista, alfabetic. Din acest motiv, oamenii s-au revoltat. Aproape jumătate au refuzat să voteze aşa, iar 4 au votat chiar împotrivă. Lui Miuţescu îi era teamă că dacă am fi votat fiecare candidat nu ar mai fi prins loc eligibil. Probabil ordinea o va stabili el duminică, în drum spre Bucureşti. Nici măcar Birou Politic Judeţean nu a convocat până astăzi (sâmbătă), dar şi dacă îl va convoca tot el va decide, plus că a expirat termenul de convocare, nu mai este correct.” au declarat surse din partid pentru Digi24.ro.

Conflictul intern din Argeş a explodat imediat după locale. 70 de lideri din organizaţie au semnat o scrisoare prin care îi cereau lui Ludovic Orban să îl demită pe preşedintele filialei, pe care îl numeau “cel mai bun partener al PSD” după ce liberalii au câştigat doar 24 de primării de comune din totalul de 102 şi nicio primărie în mediul urban.

Potrivit informaţiilor Digi24.ro, cel mai probabil Adrian Miuţescu va deschide lista la Camera Deputaţilor. Singurul scenariu în care preşedintele filialei s-ar putea muta pe prima poziţie la Senat ar fi cea în care Daniel Constantin ar opta să candideze la Argeş şi nu la Bucureşti. Sunt însă şanse mari ca vicepreşedintele PNL să fie pe lista de la Bucureşti, ceea ce i-ar lăsa mână liberă liderului PNL Argeş să aibă un cuvânt important în stabilirea tuturor celor 3 locuri considerate eligibie în această circumscripţie (doi deputaţi şi un senator). În prezent, filiala are un singur parlamentar, Dănuţ Bica. Nici locul actualului deputat nu este încă sigur pe lista eligibilă.

Scandal în PNL Mureş. „Lista e impusă de Ludovic Orban, nu putem vota”

Situaţia nu este mai liniştită nici în PNL Mureş. Membrii din partid spun că în urma unor solicitări de procedură privind votul cu care preşedintele filialei, Cristian Chirteş nu a fost de acord, Ciprian Dobre, fost preşedinte al Consiliului Judeţean Mureş şi profesorul doctor Horaţiu Suciu, şeful Institutului de Boli Cardiovasculare şi Transplant din Târgu Mureş, au fost daţi afară din clădire.

Ciprian Dobre a declarat pentru Digi24.ro: „După 4 ani de absenţă din viaţa politică, pentru că eram cercetat de DNA, pe 18 august 2020 mi-a venit ordonanţa de clasare, fapta nu există, aşa că mi-am depus candidatura la partid. Am făcut o solicitare, ca lista cu toti candidaţii să fie dusă în Colegiul Director Judeţean, acolo unde sunt toţi liderii PNL, 101 la număr, nu doar cei din Birou Politic Judeţean (conducerea restrânsă, cu doar 28 de membrii) şi votul să fie uninominal. Cine obţine cele mai multe voturi, acela să fie primul pe listă şi tot aşa. Din păcate, colegii mei din BPJ, gânditorii şi strategii PNL Mureş, au respins propunerea mea şi au supus la vot o listă la care Colegiul Director Judeţean mai putea spune doar: da sau nu, per total, nu pe fiecare candidat în parte. Din spusele lor, lista a fost impusă de preşedintele partidului, Ludovic Orban şi că el nu doreşte să fiu pe această listă. Pe mine să spunem că voiau să mă dea la o parte, dar cu profesorul Suciu ce au avut? Ludovic Orban i-ar fi spus preşedintelui de filiala, Cristian Chirteş că dacă lista nu va fi “aşa” pe el îl decapitează de la conducerea filialei, iar pe prim-vicepreşedintele Ervin Molnar îl dă jos de la Administraţia Naţională Apele Române, acolo unde este director general.

Jurnalist: Este adevărat că v-a dat afară din sediul partidului?

Ciprian Dobre: Da, da! Nu au avut curajul nici măcar să fiu prezent în sală câtă vreme membrii BPJ, cei 28 de oameni, îşi exercitau dreptul de vot. Le era frică, deşi aveau înţelegerile făcute. Aceşti politicieni fug de vot. Nu poţi să faci aşa ceva.”

În urma deciziei Biroului Politic Judeţean, Ciprian Dobre şi profesorul Horaţiu Suciu sunt pe locurile 3 şi 4 pe lista de la Camera Deputaţilor. Prima poziţie i-a revenit prim-vicepreşedintelui filialei, Ervin Molnar, pe locul al doilea se află Gabriel Toncean, preşedintele Federaţiei de Culturism şi Fitenss si recent învinsul candidat PNL la primăria Reghin, în timp ce preşedintele PNL Mureş, Cristian Chirteş deschide lista la Senat.

Parlamentarul cu 6 mandate nu mai candidează la Alba

La Alba, alegerile interne au avut deja loc şi toţi actualii parlamentari au primit locuri eligibile, cu o singură excepţie, senatorul Alexandru Pereş, care după 6 mandate consecutive de parlamentar, din 1996 până în prezent, a decis să nu mai candideze. Lista la Camera Deputaţilor va arăta în felul următor: Florin Roman - deputat şi preşedintele filialei, Corneliu Olar – deputat, Alin Ignat – secretar de stat în Ministerul Muncii şi Adrian Bogdan – viceprimar Sebeş. La Senat, primii pe listă sunt actualii deputaţi Sorin Bumb şi Claudiu Răcuci, iar pe locul al treilea, primarul din Zlatna, judeţul Alba, Silviu Ponoran.

Arad

Lista de la Arad pentru Camera Deputaţilor va fi deschisă de Glad Aurel Varga, cel care deţine şi în prezent aceeaşi funcţie. Va fi urmat de Sergiu Bîlcea - preşedintele PNL Arad şi fost vicepreşedinte al Consiliului Judeţean şi Lazăr Faur – vicepreşedintele organizaţiei, managerul în funcţie de 8 ani al unei clinici private medicale din Arad şi fost prezentator la un post local de televiziune, pe care l-a şi condus o perioadă. Prima poziţie de la Camera Superioară îi va reveni actualului senator, Ioan Cristina, fiind urmat de Mihai Paşca, vicepreşedinte al filialei şi proaspăt ales consilier local. Aşadar, singurul din parlamentarii PNL Arad aleşi în 2016 care nu se mai regăseşte acum pe listă este Eusebiu Manea, cel care a trecut în 2017 la ALDE.

Bistriţa-Năsăud

În prezent, liberalii au un singur parlamentar de Bistriţa Năsăud, pe deputatul Robert Sighiartău – secretarul general al partidului. Acesta are şanse mari să îşi păstreze scaunul pentru că va deschide lista de la Cameră, fiind urmat de Diana Morar – secretar de stat în Ministerul Justiţiei. Membrii PNL speră şi la un loc în Senat pentru Ovidiu Florean, actual secretar la filialei şi consilier judeţean.

Caraş Severin

La Caraş Severin nu apar mari schimbări, Marcel Vela, ministrul Afacerilor Interne şi actual senator va deschide lista de la Senat. La Camera Deputaţilor, Valeria Schelean, după 2 mandate consecutive, nu s-a mai înscris în competiţie. Lista va fi deschisă de doctorul Jaro Marsalic, urmat de fostul consilier judetean Dumitru Rujan. Obiecivul filialei este să obţină un mandat de senator şi două de deputat.

Cluj

Seara trecută şi filiala din Cluj şi-a stabilit candidaţii. După calculele liberalilor, organizaţia Cluj va reuşi să câştige 5 mandate de deputat şi 2 de senator.

Ministrul Agriculturii, Adrian Oros va deschide lista la Senat, fiind urmat de Mircea Moroşan, primarul din Huedin. La Camera Deputaţilor, prima poziţie i-a revenit lui Radu Moisin – avocat şi consilier local. Apoi, ordinea este următoarea: Sabin Sărmaş – directorul Agenţiei pentru digitalizarea României, Sorin Moldovan – actual deputat şi nepotul lui Vasile Blaga, Ovidiu Câmpean – directorul Direcţiei de Dezvoltare Locală din cadrul Primăriei Cluj-Napoca şi Zoli Coroian – director Zona Metropolitană Cluj. Faţă de actualul Legislativ, nu se mai regăsesc pe liste deputatul Florin Stamatian şi senatorul Marius Nicoară.

Constanţa

Organizaţia PNL Constanţa şi-a propus să obţină anul acesta dublu faţă de 2016, adică 4 mandate de deputat şi 2 de senator. La Cameră, din actualii parlamentari mai apare pe listă doar Bogdan Huţucă, preşedintele filialei. Aurel Boroianu, nu se mai află anul acesta pe listă. Va canida însă Mircea Baniaş, fost deputat ALDE, care a trecut apoi la Pro România, iar în ianuarie 2020 s-a alăturat liberalilor, votând Guvernul Orban. Urmează apoi Marian Cruşoveanu, consilier judeţean şi Bogdan Bola, directorul Administraţiei Bazinale de Apă Dobrogea Litoral. Prim-vicepreşedintele PNL Constanţa, Septimiu Bourceanu, va deschide lista la Senat, iar George Niculescu, fostul prefect al judeţului, ocupă poziţia a doua.

Covasna – judeţul fără niciun parlamentar PNL

Pe 6 decembrie 2020, liberalii speră ca situaţia să se schimbe la Covasna şi să prindă macar câte un loc în fiecare Cameră a Parlamentului. Primul pe lista deputaţilor va fi Olimpiu Floroian, consilier judeţean şi preşedintele PNL Covasna, urmat de Felician Muntean, iar candidatul pentru Senat este Jănel Leaua, proaspăales consilier judeţean pe 27 septembrie.

Gorj

În actualul Legislativ, PNL Gorj are un singur parlamentar, deputatul Dan Vîlceanu, preşedintele organizaţiei care va deschide lista şi la alegerile din decembrie. Pe poziţia a doua s-a clasat secretarul de stat Gheorghe Pecinigă. Primul loc la Senat i-a revenit lui Ion Iordache, fostul primar PDL din Turceni. Ion Iordache este o achiziţie nouă pentru liberali, în anul 2018 a fost numit preşedinte ALDE Gorj şi înainte de locale a fost la un pas să bată palma cu PSD.

Iaşi. Contestatarul lui Mihai Chirica deschide lista la Camera Deputaţilor

La Iaşi, apar modificări importante. Singurul parlamentar din vechea gardă rămâne senatorarea Iulia Scântei, cea care va şi deschide lista, fiind urmată de Liviu Brătescu, secretar de stat în Ministerul Culturii şi Andrei Cazacu, consultant politic. La Cameră, actualii 3 deputaţi PNL nu mai apar: Costel Alexe se va ocupa de mandatul câştigat la şefia Consiliului Judeţean Iaşi, Dumitru Oprea nu s-a mai înscris în competiţie, iar Marius Bodea a trecut în tabăra USR-PLUS la locale, atunci când a şi candidat împotriva lui Costel Alexe la Consiliu Judeţean, urmând să deschidă lista Alianţei la Senat.

Apar nume noi, aşadar, pentru mandatele de deputat. Primul este Alexandru Muraru, fratele consilierului prezidenţial Andrei Muraru şi prin-vicepreşedinte PNL Iaşi.

Tot el este cel care a criticat dur cooptarea lui Mihai Chirica în tabăra PNL, spunând atunci că este „o eroare politică majoră”. Locul al doilea i-a revenit lui Sorin Năcuţă, inginer şi vicepreşedintele PNL Paşcani. În continuare urmează Alexandru Kocsis, fost membru CNA şi apropiat al lui Ludovic Orban, Liviu Bulgaru – consilier judeţean, director al Centrului Regional pentru Finanţarea Investiţiilor Rulale 1 Nord-Est şi Lucian Rusu –secretar de stat.

Mehedinţi

La Mehedinţi, lista de la Camera Deputaţilor va fi deschisă de Virgil Popescu, ministrul Economiei şi singurul liberal de Mehedinţi din actualul Legislativ. Organizaţia crede că ar putea obţine în total chiar şi 2 deputaţi şi 1 senator, adică jumătate din numărul de locuri total care revine circumscripţiei.

Neamţ

La PNL Neamţ actualii parlamentari îşi păstrează locurile. Lista la Camera Superioasă este deschisă de actualul senator, Eugen Nazare, fiind urmat de Constantin Teodorescu, cosilier local Piatra Neamţ. La deputaţi, primii doi rămân Mugur Cozmanciuc, Laurenţiu Leoreanu, iar pe a treia poziţie apare Mara Calista, actual deputat de Telorman.

Olt

În Olt, obiectivul filialei este să obţină 3 locuri în Parlament, cu 2 în plus faţă de actuala legislatură când singurul reprezentant al organizaţiei este deputatul Gigel Ştirbu. Liderul liberal va deschide şi anul acesta lista la Camera Deputaţilor, fiind urmat de Ana Maria Ciauşu, secretar general al organizaţiei. Candidat la Senat a fost ales Liviu Voiculescu, preşedintele PNL Olt.

Sălaj

Lucian Bode, singurul parlamentar PNL Sălaj va deschide şi anul acesta lista la Camera Deputaţilor. Este urmat de Vasile Bulgărean, inspectorul şcolar general Sălaj numit anul acesta, Angela Lipa – profesor. La Senat primul loc îi va reveni lui Bogdan Ilea, vicepreşedintele PNL Sălaj şi fostul preşedinte al Consiliului de Administraţie CFR SA, urmat de Nicu Cherecheş, fost consilier judeţean.

Suceava

La Suceava, se păstrează garda veche. Cei 4 actuali deputaţi îşi păstrează locurile şi ordinea în care s-au regăsit pe liste şi în 2016 şi anume: Ioan Bălan, Angelica Fădor, Bogdan Gheorghiu care între timp a ajuns şi ministru al Culturii şi Dumitru Mihălcescu. Acestora li se mai adaugă Gelu Puiu – secretar de stat la Ministerul Mediului şi fost şef al Ocolului Silvic Vama, Suceava. Şi la Senat lista e deschisă de actualul parlamentar de Suceava, Constantin Daniel Cadariu, urmat de Cătălina Ciulpei, preşedintele Organizaţiei de Femei PNL Suceava. Liberalii suceveni estimează că vor obţine 5 mandate de deputat şi 2 de senator.

Teleorman

În Teleorman, partidele se luptă la parlmentare pentru 5 mandate de deputat și 2 de senator. Competiția internă este cu atât mai mare cu cât locurile sunt puține.

În tabăra liberalilor apare o modificare, Mara Calista, unul dintre parlamentarii vocali ai PNL, actualualul deputat de Teleorman nu va mai fi pe lista din acest județ. Potrivit informațiilor Digi24.ro, organizația a fost nemulțumită de activitatea Marei Calista în teritoriu, reproșându-i ca în cei 4 ani de mandat nu s-a implicat nici în campania pentru prezidențiale, nici în cea pentru locale.

În locul său, prima poziție va fi ocupata de Costel Barbu, secretar general adjunct al Guvernului, urmat de fostul deputat ALDE Ică Calotă, care a trecut în martie la PNL. Lista la Senat la fi deschisă de Eugen Pîrvulescu, preşedintele organizaţiei şi actualul senator al liberalilor din această filială.

Timiş

În cazul judeţului Timiş, lista la Senat va fi deschisă, la fel ca în 2016, de Alina Gorghiu, fost preşedinte PNL. În continuare, pe listă vor fi: Ionuţ Gaiţă (om de afaceri şi preşedintele Consiliului de Administraţie al Societăţii Horticultura Timişoara), consilierul judeţea Mihai Bojin şi Sorina Ciurlea (preşedintele organizaţiei de Femei a PNL Timiş).

Primii doi candidaţi ai liberalilor din Timiş la Camera Deputaţilor vor fi actualii deputaţi, Marilen Pirtea şi Ben Oni Ardelean.

Dispare de pe această listă Pavel Popescu, care va candida la Bucureşti. Apar însă nume noi: Cosmin Şandru – preşedintele TNL Timiş, Petru Roman – primarul din Deta, medicul Ciprian Bogdan – consilier la biroul europarlamentarului Cristian Buşoi şi Claudiu Chira – prim-vicepreşedinte PNL Timiş.

Vâlcea

La Vâlcea, situaţia este încă incertă. Ce ştiu sigur liberalii este că vor să obţină cel puţin 3 locuri la alegerile de pe 6 decembrie, 2 la Cameră şi unul la Senat. Până acum, un singur candidat este bătut în cuie, Cristian Buican – preşedintele PNL Vâlcea şi actual deputat, cel care va deschide şi la acest scrutin lista.

Cele mai mari şanse la locul al doilea le are Laurenţiu Cazan, avocat şi proaspăt ales în funcţia de secretar general al filialei. La Senat, apare o schimbare, parlamentarul Romulus Bulacu nu şi-a mai depus candidatura, potrivit infomaţiilor Digi24.ro. Şanse mari să deschidă lista la Camera Superioară le are Claudia Banu, preşedintele PNL Râmnicu Vâlcea, însă şi Victor Popescu, consilier judeţean, îşi doreşte acest loc, decizia finală urmând să fie luată la şedinţa de la centru, programată duminică.

Vaslui

La Vaslui, cap de listă este ministrul Sănătăţii, Nelu Tătaru. Secretarul de stat în Ministerul Muncii, Tudor Polak, ocupă a doua poziţie, urmat de Radu Bobârnat, preşedintele PNL Huşi. Liderul PNL Bârlad, Daniel Onofrei, va fi primul candidat al liberalilor vasluieni pentru Senat. În prezent, organizaţia nu mai are niciun parlamentar, pentru că Daniel Olteanu, cel care a reuşit să obţină un mandat de deputat în 2016, a trecut în tabăra ALDE în iunie 2018.

Vrancea

După succesul de la locale din Vrancea , când liberalii au reuşit să obţină şefia Consilului Judeţean şi un scor politic de aproape 40%, pentru parlamentare speră la 3 locuri de deputat şi unul de senator.

Prima poziţie de la Cameră îi va reveni actualului deputat de Vrancea şi ministrului Dezvoltării, Ion Ştefan, fiind urmat de Ionel Dancă - şeful cancelariei prim-ministrului, Neculai Tănase - preşedintele PNL Focşani şi Liviu Bostan – consilier judeţean. Lista la Senat va fi deschisă de medicul Raluca Gabriela Ioan.

Ultimul cuvânt asupra listelor PNL de la parlamentare îl va avea preşedintele partidului, Ludovic Orban, duminică, atunci când Biroul Permanent Naţional se va reuni pentru a da votul final. Dacă vor apărea modificări, rămâne de văzut. Până atunci, un lucru este cert, nimeni nu este dispus să renunţe la un loc eligibil pentru un mandat care aduce vizibilitate şi un salariu confortabil timp de 4 ani. Inevitabil, apare însă întrebarea, unde ar ajunge România dacă, indiferent de partid, în loc de absenţe în masă, jigniri şi scandaluri poltice, am vedea în Parlament aceeaşi zbatere şi determinare pentru interesele românilor ca în competiţia internă pentru un loc pe liste?