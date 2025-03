Antonescu, despre cei care cer să candideze Bolojan: Mă deranjează. Discuţiile sunt făcute de persoane apărute cam brusc şi organizat

Candidatul Alianţei Electorale "România Înainte", Crin Antonescu, a declarat vineri, la Craiova, că îl deranjează discuţiile despre candidatura lui Ilie Bolojan la prezidenţiale în măsura în care sunt făcute de persoane care "au apărut cam brusc şi cam organizat".

"Mă deranjează în măsură în care discuţiile acestea sunt făcute de nişte persoane care au apărut cam brusc şi cam organizat. Domnul Bolojan, ca să recapitulăm foarte, foarte repede, în vara anului trecut, pe la Sfânta Maria, am ieşit public şi am spus 'îmi pare rău, nu cred că PNL a ales candidatul bun, uite Bolojan ar fi un candidat bun'. Am vorbit cu dânsul şi i-am spus 'de ce nu candidezi?' I-am spus de ce nu candidează, n-am să redau. S-a întâmplat ce s-a întâmplat, s-a anulat turul 1, a venit preşedinte interim, am vorbit în perioada aceea, i-am spus: 'Nu ştiu dacă vei câştiga sau nu, dar pentru partid, pentru PNL', că era vorba de un PNL care se afla într-un moment ... 'Nu candidez!' Ok. Domnul Bolojan este cel care, finalmente, m-a sunat şi mi-a spus, 'sunt aici cu ceilalţi trei lideri, sunt în biroul premierului, la concluzia asta am ajuns noi'. Şi le-am spus 'bine, ne întâlnim mâine dimineaţă şi vorbim'", a relatat Antonescu, citat de Agerpres.

Acesta a subliniat că aceste discuţii sunt făcute de persoane care de fapt nu "au de-a face cu viaţa" partidelor din coaliţia guvernamentală.

"Acum de ce mă deranjează? Pentru că persoane care de fapt n-au de-a face cu viaţa acestor partide, cu opţiunile lor, cu programul meu, cu ce a făcut sau nu a făcut Ilie Bolojan până acum, de felul doamnei Lasconi, de felul altora, apar şi prescriu din nou românilor, cum au făcut-o şi în cazul Băsescu, cum au făcut-o şi cu Iohannis, că sunt aceiaşi, sunt cam aceiaşi. Are dreptate şi J.D.Vance, dacă te gândeşti. Şi vin acum şi salvează a nu ştiu câta oară naţiunea. Eu sunt un om serios, Bolojan e un om serios, Ciolacu, Kelemen şi ceilalţi sunt nişte oameni serioşi şi apelurile respective mă deranjează pentru că ele fac parte limpede dintr-o strategie de a şubrezi candidatura mea. Toată această campanie, dincolo de insulte, aberaţii, calomnii, constau în ideea că nu o să susţină PSD-ul, că PSD-ul nu o să accepte să n-aibă candidatul lui, că PNL-ul...", a argumentat Crin Antonescu.

Totodată, acesta a arătat că Ilie Bolojan s-a pronunţat foarte limpede asupra acestei chestiuni, aşa cum a făcut şi el.

"Gândiţi-vă că în momentul în care am spus da şi am pornit în această chestiune sunt absolut convins că sunt cea mai bună variantă, că altfel n-aş fi acceptat. Sunt în continuare convins că sunt cea mai bună variantă. Domnul Bolojan declară foarte clar convins că e cea mai bună variantă. Nu îi convine domnului Valeriu Stoica. Domnul Stoica poate să candideze ca independent. Nu îi convine doamnei Lasconi ... Foarte bine. Eu am impresia că aici unii au sentimentul că Georgescu nu va mai participa la această cursă. Sentiment, nu informaţiile, nu ştiu. Şi văzând că nu mai e cu Georgescu, 'ia stai, domnule, că se deschide masa, ia hai să mai punem o dată preşedinte, că l-am mai pus. Ia hai să-i aducem pe românii în situaţia din nou de a vota răul cel mai mic'. Nu merge", a mai spus Crin Antonescu.

