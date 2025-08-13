Live TV

Marius Iorga, prefect de Vrancea: "E un sentiment extraordinar să știi că ai salvat o viață sau două"

Data publicării:
avem-acelasi-sange-3

Campania Digi24 "Avem același sânge" a ajuns, astăzi, în județul Vrancea, al 25-lea popas al nostru în țară. Vrem să ajungem în fiecare județ, pentru a arăta că, prin solidaritate și umanitate, putem rezolva una dintre marile probleme ale sistemului de sănătate: lipsa de sânge.

Marius Iorga, prefectul județului Vrancea, ne-a vorbit despre importanța donării de sânge. "Mi-a fost solicitat ajutorul, prin natura funcției, în legătură cu anumite persoane care aveau nevoie acută de sânge pentru transfuzie și am apelat, bineînțeles, la autoritățile locale, la autoritățile județene și am reușit să mobilizăm vrâncenii să doneze sânge. (...) Este un sentiment extraordinar să știi că, cu sângele tău, ai salvat o viață sau două", a explicat prefectul de Vrancea, Marius Iorga.

"Cel mai bun exemplu este acesta pe care îl dați dumneavoastră și noi, la rândul nostru, autoritățile din Vrancea, atât centrale, cât și locale și județene, trebuie să inițiem anumite proiecte de conștientizare a populației pentru că, cum bine știm cu toții, o singură persoană care donează sânge poate salva alte trei. Și, după părerea mea, cred că este cel mai frumos gest de solidaritate între oameni", a adăugat prefectul de Vrancea.

Editor : B. G.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Jandarmi bun
1
De ce sunt jandarmi înarmați în stațiile de metrou din București. Explicația oficială a...
Vladimir Soloviov
2
Vladimir Soloviov: războiul nu se termină după întâlnirea din Alaska. Care e următoarea...
masina in soare
3
Copilul de 4 ani al unui cuplu de români aflaţi în vacanţă în Italia a murit, după ce a...
soldați polonezi și polițiști germani fac verificări la granița dintre Germania și Polonia
4
„Este ca în timpul Războiului Rece”. De ce au fost trimiși soldații și reintroduse...
drone Shahed fabricate în Rusia în fabrica Alabuga
5
Iranul a început să regrete acordul militar cu Rusia. Moscova produce mii de drone...
Nu și-a chemat propriul copil la meciul de retragere! Mama nu a stat pe gânduri: "La revedere"
Digi Sport
Nu și-a chemat propriul copil la meciul de retragere! Mama nu a stat pe gânduri: "La revedere"
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
ILUSTRATIE_SALA_MUNTENIA_GUVERN_07_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
SURSE: Premierul Ilie Bolojan a cerut tuturor instituțiilor din...
alexandru nazare face declaratii
Noua taxă pentru români: vom plăti în plus pentru coletele din afara...
sigla Direcției Naționale Anticorupție
Percheziții DNA la Ministerul Energiei. Un fost șef de la...
Donald Trump și Vladimir Putin
Trump este șantajat de Putin cu materiale deținute de către FSB...
Ultimele știri
Avertismentul ministrului Finanțelor: „Trebuie să fim pregătiți în orice moment pentru o recesiune”
Paris, Berlin și Londra vor să reintroducă sancțiuni împotriva Iranului. Ce condiții îi impun guvernului de la Teheran
Ce este cultura unei organizații și cum o păstrezi când compania crește - sfaturi de la Erin Meyer
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
avem acelasi sange
„Avem același sânge”. Facem apel la donarea de sânge, dar și la reforma sistemului de transfuzie
politisti la perchezitii
Percheziții într-un dosar privind decontarea ilegală de medicamente pentru boli grave: polițiștii descind la zeci de adrese
cizme de fermier in lanul afectat de seceta
Un fermier din Vrancea a devenit milionar după ce a pierdut tot: despăgubiri uriașe de la statul român
The,Police,Beacon,,Background
Accident grav în Vrancea: impact mortal între o motocicletă și un autoturism. Un tânăr de 18 ani și un bărbat au murit
centura focsani
Șosea de centură reabilitată cu scandal. Ce a ieșit dintr-o asociere a două firme care nu au comunicat pe parcursul lucrărilor
Partenerii noștri
Pe Roz
Romina Gingașu și-a sărbătorit ziua de naștere în patria luxului. Meniu de 5 stele, artificii, rochie de...
Cancan
Cum arăta Ilie Bolojan în tinerețe? 'Avea păr mult și creț'
Fanatik.ro
Ministrul de Finanțe Alexandru Nazare, acuzat de fapte ilicite de compania de stat în a cărei conducere a...
editiadedimineata.ro
Aerul condiționat poate crește riscul aparției „sindromului clădirii bolnave”
Fanatik.ro
Cum îți poți crește pensia în România. Specialiștii explică diferența dintre Pilonul I, II și III și ce...
Adevărul
Transapuseana, noua atracție a șoselelor montane din România. Ce o face mai specială decât Transalpina și...
Playtech
Cum a apărut Mirabela Grădinaru la biserică? Enoriaşii au observat imediat şi ţinuta, ce a făcut în spatele...
Digi FM
Lady Kitty Spencer, nepoata prințesei Diana, imagini rare cu soțul cu 32 de ani mai mare și fiica lor de doi...
Digi Sport
O avere! Cât costă, de fapt, inelul de logodnă pe care Georgina l-a primit de la Cristiano Ronaldo
Pro FM
Speak, recunoscător că nu s-a îmbogățit peste noapte când a intrat în muzică: "Cred că acum eram în pământ
Film Now
Cum a început prietenia dintre Sandra Bullock și Jennifer Aniston: „Hollywood ne-a divizat, nimănui nu-i...
Adevarul
Automobilul german care făcea furori în România comunistă. „Are o sobă în spate ca să-ți țină mâinile calde...
Newsweek
Casa de Pensii gata să dea un nou contract de 9.000.000€ firmei care a blocat recalcularea pensiilor
Digi FM
Dan Alexa și Andrada, a doua lui soție, au divorțat la notar. Și-au pus fiul pe primul plan: “Custodia va fi...
Digi World
Ce este miastenia gravis, boala de care suferă fosta campioană de tenis Monica Seles. Cum se manifestă...
Digi Animal World
Panică pe plajele din Maine, după ce un rechin alb uriaș a fost observat aproape de țărm. Poliția avertizează...
Film Now
Daniel Day-Lewis, revenire în lumea filmului, la 8 ani de când și-a anunțat retragerea. Singurul regizor care...
UTV
Jason Momoa, la un pas de moarte în ocean. „Am renunțat. În mintea mea, murisem deja”. Experiența care i-a...