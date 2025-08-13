Marius Iorga, prefect de Vrancea: "E un sentiment extraordinar să știi că ai salvat o viață sau două"

Campania Digi24 "Avem același sânge" a ajuns, astăzi, în județul Vrancea, al 25-lea popas al nostru în țară. Vrem să ajungem în fiecare județ, pentru a arăta că, prin solidaritate și umanitate, putem rezolva una dintre marile probleme ale sistemului de sănătate: lipsa de sânge.

Marius Iorga, prefectul județului Vrancea, ne-a vorbit despre importanța donării de sânge. "Mi-a fost solicitat ajutorul, prin natura funcției, în legătură cu anumite persoane care aveau nevoie acută de sânge pentru transfuzie și am apelat, bineînțeles, la autoritățile locale, la autoritățile județene și am reușit să mobilizăm vrâncenii să doneze sânge. (...) Este un sentiment extraordinar să știi că, cu sângele tău, ai salvat o viață sau două", a explicat prefectul de Vrancea, Marius Iorga.

"Cel mai bun exemplu este acesta pe care îl dați dumneavoastră și noi, la rândul nostru, autoritățile din Vrancea, atât centrale, cât și locale și județene, trebuie să inițiem anumite proiecte de conștientizare a populației pentru că, cum bine știm cu toții, o singură persoană care donează sânge poate salva alte trei. Și, după părerea mea, cred că este cel mai frumos gest de solidaritate între oameni", a adăugat prefectul de Vrancea.

Editor : B. G.