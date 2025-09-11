Militarii NATO se alătură campaniei “Avem același sânge”

Campania Digi24, “Avem același sânge” are loc vineri 12 septembrie, în Bucuresti, la Comandamentul Multinațional de Divizie Sud-est, instituție parteneră în acest demers. Echipa Digi24 vine în sprijinul donatorilor alături de personalul medical de la Centrul de Transfuzie Sanguină Col. Prof. Dr. „Nicolae Nestorescu”. Acțiunea de donare va avea loc la:

• Municipiul București, Comandamentul Multinațional de Divizie Sud-Est, Șoseaua Antiaeriană nr. 6-8, sector 5, între orele 8:30-12:30

Vor dona sânge militari NATO, români și străini. Comandamentul Multinațional de Divizie Sud-Est (HQ MND-SE) a împlinit luna aceasta 10 ani de existență și a ales să marcheze acest moment aniversar și printr-un gest care trece dincolo de uniformă: donarea de sânge în cadrul campaniei Digi24 “Avem același sânge”.

Inițiativei lor s-au alăturat și colegi din cadrul Unității de Integrare a Forțelor NATO din România (NFIU).

50 de militari, români și străini, vor dona sânge. Mesajul lor este unul de unitate și solidaritate cu comunitatea în care trăim, valori pe care și noi le împărtășim în cadrul campaniei.

Comandamentul Multinațional de Divizie Sud-Est (HQ MND-SE), element-cheie din structura de forțe a NATO pe flancul de sud-est al Alianței, situat în București, reunește atât militari români, cât și militari din 14 țări aliate (Albania, Bulgaria, Franța, Grecia, Ungaria, Italia, Muntenegru, Polonia, Portugalia, Slovacia, Spania, Turcia, Marea Britanie și Statele Unite ale Americii).

Alături de militarii care vor dona sânge, jurnalista Digi24 Carla Tănasie va transmite în direct la Digi24 evenimentul de donare.

“Avem același sânge”, primul proiect național al unei televiziuni de știri în beneficiul pacienților, s-a dovedit o campanie cu impact major în comunitate. Digi24 continuă demersul început pe 1 decembrie 2022, pentru a ajuta pacienții, dar și cu speranța că autoritățile vor accelera procesul de reorganizare a sistemului de transfuzie, esențial pentru supraviețuirea multor bolnavi.

Procesul de donare de sânge include, de asemenea, verificarea stării de sănătate pentru donatori, ceea ce poate ajuta la identificarea timpurie a problemelor neobservate.

Din 2022, până în prezent, prin generozitatea a peste 5.000 de donatori, mai mult de 13.000 de pacienți au primit sângele de care aveau nevoie pentru a merge mai departe în lupta cu boala. Proiectul Digi24 “Avem același sânge” a fost recunoscut și premiat de mai multe ori pentru impactul său social.

Campania a primit distincții de la Casa Regală a României, precum și premii la Romanian Healthcare Awards, Gala COMMA Awards, Romanian CSR Awards si Gala Romanian Sustainability & CSR Awards 2025.

Digi24 îi invită pe toți cei interesați să se alăture acestei inițiative, pentru că doar împreună putem face o diferență reală în viața pacienților din România.

