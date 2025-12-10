Live TV

Campania Digi24 „Avem același sânge” se întoarce la București, la Palatul Parlamentului

Data actualizării: Data publicării:
Yzc1OTI5YzM2YTA4OGVkMzdlZWJmYTg3NTFmNw==.thumb

Digi24 continuă campania națională de donare de sânge „Avem același sânge”, miercuri, 10 decembrie, în București.

Evenimentul va avea loc la Parlamentul României, Galeriile Madrigal, între orele 08:30 - 14:30.

Campania de donare de sânge este organizată în parteneriat cu Sindicatul Personalului Contractual din Senatul României, Sindicatul Funcționarilor Publici Parlamentari din Senatul României și cu sprijinul echipei medicale de la Centrul de Transfuzie Sanguină București, care va fi prezentă pentru a sprijini donatorii și pentru a asigura desfășurarea în siguranță a recoltării.

Carla Tănasie, jurnalist Digi24, va transmite în direct acțiunea de donare și va aduce în prim-plan emoția, curajul și solidaritatea donatorilor.

Despre campanie

“Avem același sânge”, primul proiect național al unei televiziuni de știri în beneficiul pacienților, s-a dovedit o campanie cu impact major în comunitate. Digi24 continuă demersul început pe 1 decembrie 2022, pentru a ajuta pacienții, dar și cu speranța că autoritățile vor accelera procesul de reorganizare a sistemului de transfuzie, esențial pentru supraviețuirea multor bolnavi. Procesul de donare de sânge include, de asemenea, verificarea stării de sănătate pentru donatori, ceea ce poate ajuta la identificarea timpurie a problemelor neobservate. Din 2022, până în prezent, prin generozitatea a peste 5.000 de donatori, mai mult de 13.000 de pacienți au primit sângele de care aveau nevoie pentru a merge mai departe în lupta cu boala. Proiectul Digi24 “Avem același sânge” a fost recunoscut și premiat de mai multe ori pentru impactul său social. Campania a primit distincții de la Casa Regală a României, precum și premii la Romanian Healthcare Awards, Gala COMMA Awards, Romanian CSR Awards si Gala Romanian Sustainability & CSR Awards 2025. Digi24 îi invită pe toți cei interesați să se alăture acestei inițiative, pentru că doar împreună putem face o diferență reală în viața pacienților din România.

Proiect susținut de SANADOR

Editor : A.D.V.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Royal Navy track Russian submarine
1
Londra, pe marginea prăpastiei: Marea Britanie este pe punctul de a pierde Atlanticul în...
traian basescu pe strada
2
Băsescu: Scorul Ancăi Alexandrescu a pus la punct partidul AUR. Drulă, executat de...
Petrolier rusesc
3
Rusia și-a pierdut poziția de principal furnizor de petrol al Chinei. Statele care l-au...
Militar ucrainean Pokrovsk
4
Forțele ucrainene s-au retras din unele poziții de lângă Pokrovsk și Mîrnohrad. „Era pur...
tenerife
5
Tragedie în Tenerife. MAE confirmă că doi români au murit, după ce valuri uriaşe au lovit...
David Popovici, supărat că nu și-a primit nici acum banii pentru medaliile câștigate! De când sunt restanțele
Digi Sport
David Popovici, supărat că nu și-a primit nici acum banii pentru medaliile câștigate! De când sunt restanțele
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
avem acelasi sange
Ministrul Sănătății: „Avem același sânge” arată ce poate face România atunci când instituțiile și comunitățile lucrează împreună
TIMISOARA - MANIFESTARI PROCLAMATIA DE LA TIMISOARA - 15 MAR 202
Dominic Fritz: Oana Gheorghiu e un atu pentru Guvern. În spatele ei se află românii care doresc reformarea pensiilor speciale
ID280506_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
La 10 ani de la Colectiv, încă funcționăm fără autorizații la incendiu. Ce explicații dă Ciprian Ciucu
YXNoPTZmZmFhZTdkYjk4NTZiMDBmZTliYTkzMzQzNzMyNTk3.thumb
Digi24, cea mai citată sursă din media în luna septembrie 2025
ilie bolojan in parlament
Bolojan: Miza mea nu e să fiu premier în orice condiţii, ci să fac ceea ce trebuie. Dacă oameni politici au soluţii mai bune, să spună
Recomandările redacţiei
intrarea in sala CCR
CCR discută astăzi sesizarea ÎCCJ la proiectul privind pensiile...
nicusor dan sustine o conferinta de presa
Lucrul pe care România nu îl poate face pentru a ajuta Ucraina...
comandant al Corpului 1 Azov din armata ucraineană / soldați ucraineni pe front
„Războiul a atins apogeul și se mută în Europa”. Avertismentul...
tir
Trafic rutier blocat pe autostrada A3, după ce un TIR încărcat cu...
Ultimele știri
Cel puțin 22 de oameni au murit după o explozia a unei baterii de dronă. Un bloc de șapte etaje a fost cuprins de flăcări
Avertismentul serviciilor secrete daneze: „Ameninţarea militară din partea Rusiei la adresa NATO va creşte”
Europenii se tem că Trump s-ar putea retrage din negocieri. Liderul de la Casa Albă ar putea acuza UE de eșecul planului de pace
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Opoziția Mercur-Uranus, un moment crucial care transformă destinul a două zodii. Revelații pe care nu le-au...
Cancan
Rodica Stănoiu a fost omorâtă?! Un raport medical aruncă totul în aer: 'Era subnutrită, lovită la cap și ochi'
Fanatik.ro
Pierdere grea pentru Universitatea Craiova! A ajuns pe masa de operație și nu va mai juca în 2025. Exclusiv
editiadedimineata.ro
Administrația Trump declară război fact-checkingului: vize blocate pentru moderatori și verificatori ai...
Fanatik.ro
Situația se complică pentru Andre Duarte! Noul jucător al lui FCSB, dat în judecată de Ujpest. Update
Adevărul
Trump trimite unde de șoc în America Latină, sugerând că încă două națiuni sunt în vizorul său pentru o...
Playtech
Ce reprezintă ET la jante și de ce este atât de important pentru siguranța maşinii
Digi FM
Cât câștigă un mecanic de locomotivă la CFR Călători. Un tânăr și-a făcut public fluturașul de salariu și a...
Digi Sport
Marele Capello nu l-a iertat nici pe Chivu, după ce a numit "o rușine" ce s-a întâmplat la Inter - Liverpool
Pro FM
Elena Vîșcu și-a refăcut viața după divorț. Fosta soție a lui CRBL, primele declarații despre noul partener...
Film Now
De ce vrea Pamela Anderson să renunțe la numele care a făcut-o celebră: „El a fost cea mai apropiată persoană...
Adevarul
Kim Jong-un construiește un palat pentru Putin în Coreea de Nord
Newsweek
La ce oră intră vineri pensiile pe card? Cine încasează pensii de 18.000 lei și bonus de 10.500 lei? DOCUMENT
Digi FM
Dezvăluiri inedite după trei decenii. Ce s-a întâmplat când Anca Dinicu, copil fiind, s-a apropiat de...
Digi World
Beneficiile hreanului pentru sănătate. E unul dintre cele mai puternice antibiotice naturale. Contraindicații...
Digi Animal World
Misterul câinilor „albaștri” de la Cernobîl, demontat de un om de știință. Explicația surprinzătoare nu are...
Film Now
Jessica Alba s-a simțit „umilită” în timpul filmărilor la scena nud din „Fantastic Four”: „M-am temut de ea...
UTV
Fiica Monicăi Gabor și-a vândut primul tablou, realizat la 8 ani. Irina Columbeanu a primit o sumă uriașă de...