Corneliu Mureşan, președintele PSD Alba, numit secretar de stat la Secretariatul General al Guvernului

„De astăzi, sunt vocea tuturor cetăţenilor din Alba în Guvernul României. Cu onoare şi deplină responsabilitate, am acceptat poziţia de secretar de stat în cadrul Secretariatului General al Guvernului. Merg la Bucureşti pentru muncă, pentru a-i reprezenta cu bună credinţă şi seriozitate pe toţi locuitorii judeţului şi pentru continuarea dezvoltării tuturor comunităţilor locale”, a scris, joi seară, pe Facebook, preşedintele PSD Alba, Corneliu Mureşan.

Social-democratul anunţă că va pune în noua poziţie toată experienţa acumulată în ultimii ani: „În această nouă responsabilitate, îmi voi pune toată priceperea şi experienţa acumulată în ultimii ani, în care am ocupat poziţia de consilier judeţean, subprefect, director de instituţie publică sau consilier al primului ministru”.

„Mulţumesc pentru susţinere preşedintelui PSD, Sorin Grindeanu, colegului meu Victor Negrescu, prim-vicepreşedinte PSD, dar şi tuturor social democraţilor din Alba. Mă bucur pentru că voi avea ocazia să lucrez cu profesionişti precum Stefan Radu Oprea, secretarul general al Guvernului, dar şi cu alţi profesionişti din Executiv. Merg la Bucureşti pentru Alba şi oamenii săi”, a mai transmis preşedintele PSD Alba.

