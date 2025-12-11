Rusia şi aliatul său apropiat, Belarus, l-au contactat joi pe liderul venezuelean Nicolas Maduro, aflat în dificultate, în contextul în care preşedintele american Donald Trump intensifică presiunea pentru înlăturarea acestuia, ceea ce creşte posibilitatea ca acesta să caute refugiu în străinătate, relatează Reuters.

Maduro i-a spus lui Trump într-o convorbire telefonică ce a avut loc în 21 noiembrie că este gata să părăsească Venezuela, cu condiţia ca el şi familia sa să beneficieze de amnistie legală completă, au declarat surse pentru Reuters.

Pe de altă parte, preşedintele belarus Aleksandr Lukaşenko a avut joi a doua întâlnire în 17 zile cu Jesus Rafael Salazar Velazquez, ambasadorul Venezuelei la Moscova.

Potrivit agenţiei de ştiri a statului din Belarus, BelTA, Lukaşenko i-a spus ambasadorului, pe 25 noiembrie, că Maduro este întotdeauna binevenit în Belarus şi că este timpul să îi facă o vizită. Joi, BelTA l-a citat pe Lukaşenko amintindu-i lui Velazquez că au convenit la prima întâlnire să „coordoneze anumite chestiuni” cu Maduro.

„Am convenit că, după rezolvarea anumitor probleme, veţi găsi timp să veniţi la mine şi să ne întâlnim din nou, astfel încât să putem lua decizia corespunzătoare, care este de competenţa noastră. Şi, dacă va fi necesar, îl vom implica şi preşedintele Venezuelei”, i-ar spus Lukaşenko trimisului de la Caracas.

Administrația Trump speră că înlăturarea lui Nicolas Maduro de la conducerea Venezuelei va provoca și colapsul regimului din Cuba. Colaj foto: Profimedia Images

Reuters a solicitat un comentariu din partea biroului lui Lukaşenko cu privire la semnificaţia întâlnirilor şi dacă Belarusul ar fi dispus să-i ofere azil lui Maduro în cazul în care acesta ar demisiona, dar nu a primit niciun răspuns.

Kremlinul, la rândul său, a anunţat că într-o convorbire telefonică cu liderul venezuelean, care a avut loc joi, Vladimir Putin „şi-a reafirmat sprijinul pentru politica guvernului lui Nicolas Maduro, care vizează protejarea intereselor naţionale şi a suveranităţii în faţa presiunii externe crescânde”. Comunicatul nu menţioneză în mod direct Statele Unite.

Potrivit preşedinţiei ruse, cei doi au confirmat, de asemenea, „angajamentul reciproc” în implementarea proiectelor ruso-venezuelene, în special în domeniul economic, energetic şi comercial.

Nicols Maduro, un aliat fidel al lui Vladimir Putin, a anunţat în mai o nouă apropiere între Moscova şi Caracas odată cu semnarea unui tratat de cooperare.

„Zilele lui Maduro sunt numărate”

Administraţia Trump a declarat că nu îl recunoaşte pe Maduro, la putere din 2013, ca preşedinte legitim al Venezuelei. Acesta a susţinut că a câştigat alegerile de anul trecut, într-un scrutin considerat fraudulos de către SUA şi alte guverne occidentale. Observatori independenţi au afirmat că opoziţia a câştigat cu o majoritate covârşitoare.

În ultimele luni, Trump a intensificat presiunea asupra Venezuelei, nu în ultimul rând prin consolidarea masivă a prezenţei militare în Caraibe.

Într-un interviu acordat săptămâna aceasta publicaţiei Politico, Trump a declarat că „zilele lui Maduro sunt numărate”, refuzând însă să spună dacă ar fi dispus să trimită trupe americane în Venezuela.

Washingtonul a desfăşurat un important dispozitiv militar în Caraibe începând din această vară. Dar confiscarea unui petrolier, zilele trecute, constituie o premieră în această criză, în condiţiile în care hidrocarburile reprezintă principala sursă de venituri a Venezuelei.

Purtătoarea de cuvânt a Ministerului rus de Externe, Maria Zaharova, a declarat joi reporterilor: „Casa Albă sperăm că va reuşi să împiedice o nouă escaladare către un conflict pe scară largă, care ameninţă să aibă consecinţe imprevizibile pentru întreaga emisferă vestică”.

Alexandr Lukașenko este unul dintre cei mai apropiați aliați ai lui Vladimir Putin, dar își dorește relații mai bune cu Statele Unite și vrea să joace un rol în negocierile privind încheierea războiului din Ucraina. Foto: Profimedia Images

Lukaşenko, veteranul lider autoritar al Belarusului, are relaţii de prietenie cu Venezuela şi a iniţiat, de asemenea, în acest an un dialog cu administraţia Trump, după ce ani de zile a fost ocolit de Washington şi de alte guverne occidentale din cauza bilanţului său negativ în materie de drepturile omului şi a sprijinului acordat invaziei ruse în Ucraina.

Trump a început să relaxeze sancţiunile SUA împotriva Belarusului şi, luna trecută, l-a numit pe John Coale trimis special pentru a continua negocierile cu Lukaşenko privind eliberarea unor deţinuţi politici.

Moscova, pe de altă parte, oferă deja azil politic unui alt lider autoritar - fostul preşedinte sirian Bashar al-Assad, şi el îndepărtat de la putere anul trecut.

Washington a desfăşurat un important dispozitiv militar în Caraibe începând din această vară. Dar confiscarea petrolierului constituie o premieră în această criză, în condiţiile în care hidrocarburile reprezintă principala sursă de venituri a Venezuelei.

Editor : C.A.