CM 2026. Anglia nu a reușit să treacă de apărarea Ghanei: 0 - 0

Selecționatele Angliei și Ghanei au terminat la egalitate, 0-0, marți, pe Boston Stadium, într-un meci din Grupa L a Cupei Mondiale de fotbal 2026, găzduită de Statele Unite, Mexic și Canada.

Anglia, vicecampioana europeană și pretendentă la titlul mondial, a fost departe de prestația din meciul cu Croația (4-2), chiar dacă a dominat autoritar jocul.

Ghana a făcut un joc de apărare perfect, tehnicianul portughez Carlos Queiroz reușind să își organizeze foarte bine jucătorii, care nu au permis englezilor să își creeze ocazii de gol decât în ultimele minute.

Prima repriză a fost ternă, cu o dominare accentuată a echipei antrenate de Thomas Tuchel, dar fără șut pe poartă. Rice (14) a șutat de la 25 de metri, puțin peste buturile lui Aasare, șutul lui Bellingham (33) a fost blocat de Partey, iar Kane a fost blocat și el în finalul primei reprize (45+4).

Și partea secundă s-a desfășurat după același scenariu.

Șutul lui Madueke a fost blocat (57), după care mingea trimisă de Gordon a fost reținută de Asare. Madueke a mai avut un șut peste poartă (64).

Kane (69) a reușit să prindă poarta, cu un șut de la 18 metri, dar Asare a fost la post.

Meciul 116 pentru Kane

Cele mai mari ocazii au apărut pe final. Saka (86) a tras din marginea careului, dar Asare a respins. O'Reilly (86) a reluat cu capul mingea în bară, la centrarea lui James, după care Kane a trimis incredibil peste poartă din 7 metri.

Guehi a avut o lovitură de cap bună (90+3), dar Oppong a respins din fața porții.

Anglia și Ghana s-au mai întâlnit o dată, în martie 2011, într-un meci amical pe Wembley, iar rezultatul a fost tot egal, 1-1.

Harry Kane, care are 10 goluri marcate la Cupa Mondială, la egalitate cu legendarul Gary Lineker, fiind cei mai buni marcator ai Angliei în competiție, a jucat meciul cu 116 pentru reprezentativa ''Three Lions'' (81 de goluri). El se află acum pe locul al treilea în ierarhia all-time a selecțiilor la naționala Angliei, după Peter Shilton (125) și Wayne Rooney (120), depășindu-l pe David Beckham (115).

De remarcat că acesta este primul rezultat de 0-0 al Ghanei la Cupa Mondială în 17 meciuri. Selecționata ''Black Stars'' marcase în opt din precedentele sale nouă partide la Cupa Mondială.

Anglia nu a pierdut în fața unei echipe africane la Cupa Mondială (5 victorii, 4 egaluri), având șapte meciuri fără gol primit.

Anglia va juca ultimul meci din grupă cu Panama, pe 28 iunie. Ghana, care a învins Panama cu 1-0 în prima sa partidă, va înfrunta Croația în ultima partidă din grupă, pe 28 iunie. Deși ambele au câte 4 puncte, situația rămâne deschisă în grupă.

Anglia - Ghana 0-0

Boston, Boston Stadium: 63.983spectatori

Cupa Mondială 2026 - Grupa L

Editor : B.P.