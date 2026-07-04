Live TV

CM 2026. Antrenorul Capului Verde, prima declarație după ce echipa lui a ținut în șah 120 de minute campioana mondială

Data publicării:
Pedro Leitio Brito coach cabo verde
Pedro Leitio Brito, antrenorul selecționatei Capului Verde, s-a declarat mândru de echipa lui. Foto: Profimedia
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google
Din articol
„Această echipă are inimă”

Antrenorul Capului Verde, Pedro Leitio Brito, şi-a exprimat vineri „profunda mândrie” faţă de echipa sa, care i-a forţat pe campionii mondiali en-titre să joace 120 de minute în 16-imile Cupei Mondiale, înainte ca Argentina să se impună cu 3-2 pe Miami Stadium.

„Am reuşit să egalăm de două ori, iar asta arată nivelul nostru. Au fost momente când am simţit că avem şanse să câştigăm, mai ales în prelungiri. Am intrat chiar şi în careul lor de pedeapsă de mai multe ori”, a spus Leitio Brito, care a recunoscut că a crezut în victorie atunci când egalarea a venit dintr-o fază fixă, făcând scorul 2-2, potrivit EFE, preluată de Agerpres.

Echipa Albiceleste a condus de două ori, dar a fost egalată de fiecare dată de revelaţia acestei ediţii a competiţiei, care a pus-o în dificultate pe tot parcursul acestui meci, în care sud-americanii şi-au păstrat cumpătul şi au reuşit să înscrie şi golul victoriei. Lionel Messi (29), Lisandro Martinez (93) şi Diney Borges (111, autogol) au marcat pentru învingători, iar Deroy Duarte (59) şi Sidny Lopes Cabral (103), pentru africani.

Brito a subliniat performanţa istorică a „Rechinilor albaştri” în prima lor participare la Cupa Mondială: „Ceea ce am făcut va rămâne în amintirile noastre. Am făcut istorie pentru ţara noastră”.

„Această echipă are inimă”

Antrenorul a lăudat Argentina, care a demonstrat „de ce sunt campioni mondiali şi au unul dintre cei mai buni jucători din lume”, referindu-se la Leo Messi.

„În niciun moment nu ne-am abătut de la a fi fideli identităţii noastre şi de aceea sunt mulţumit. Nu am comis niciun fault intenţionat; am jucat corect pe tot parcursul meciului şi asta face parte din identitatea noastră. Poate că suntem una dintre echipele care au comis cele mai puţine faulturi. Suntem o ţară mică, dar asta nu este un impediment pentru a concura împotriva echipelor mari. Suntem trişti pentru că trebuie să plecăm şi pentru că am fost atât de apropiaţi. Jucătorii s-au îmbrăţişat, plângeau... Asta arată că această echipă are inimă”, a adăugat Brito.

Echipa din Capul Verde nu a pierdut niciun joc în grupă (trei egaluri), iar în faţa campioanei mondiale s-a înclinat după prelungiri, câştigând respectul fotbalului mondial.

Editor : B.P.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Trofeul Cupei Mondiale FIFA 2026 și mingea oficială Adidas Trionda
1
Campionatul Mondial de Fotbal 2026. Programul complet al meciurilor, rezultate și...
drona geran cazuta
2
Kievul trage alarma: Dronele și rachetele cu care Rusia a atacat Ucraina într-o singură...
marcel ciolacu la o sedinta
3
Marcel Ciolacu a fost ales la conducerea organismului care coordonează investiţiile în...
soldat rus militar rus rusia
4
Rusia pregătește un atac asupra Poloniei, avertizează SUA. Soldații Moscovei ar putea...
Cristina Chiriac:
5
Procurorul general al României sare în apărarea DIICOT în cazul azilelor ilegale...
Englezii au făcut anunțul: 8 jucători testați pozitiv la Cupa Mondială! Naționala e OUT!
Digi Sport
Englezii au făcut anunțul: 8 jucători testați pozitiv la Cupa Mondială! Naționala e OUT!
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Argentina forward Lionel Messi (10) beats Cape Verde goalkeeper Vozinha (1) for a goal in the first half during the FIFA World Cup 26
CM 2026. Argentina s-a calificat în optimi: Emoții mari cu Capul Verde, meci cu prelungiri și un gol de excepție
Italy: Illustration Hantavirus
Anchetă epidemiologică în Argentina: Nouă variantă de hantavirus identificată la rozătoare, fără legătură cu focarul de pe MV Hondius
Lionel Messi
CM 2026: Argentina a învins Iordania, într-un meci arbitrat de Istvan Kovacs, în care Messi a mai dat un gol
SOCCER: JUN 26 FIFA World Cup 26 Group H - Cabo Verde Vs Saudi Arabia
CM 2026. Capul Verde ajunge în 16-imi la Cupa Mondială, la prima sa participare. În ultimul meci al grupei H, remiză cu Arabia Saudită
Argentina vs Austria lionel messi
CM 2026: Lionel Messi conduce Argentina în şaisprezecimi, după victoria împotriva Austriei
Recomandările redacţiei
President Donald Trump speaks at Mount Rushmore National Memorial, Friday, July 3, 2026
Donald Trump, discurs de Ziua Independenţei SUA la Muntele Rushmore...
ploaie, vreme, meteo
HARTĂ Noi alerte de ploi și vânt puternic. Cum va fi vremea în zilele...
GettyImages-1188258045-scaled
România este pe primul loc în UE la taxarea muncii: statul ia peste...
Oil refinery in Moscow hit by large-scale Ukrainian drone attack, mayor says
Drone ucrainene au lovit oraşul Sankt Petersburg și regiunea...
Ultimele știri
Mesajul lui Bolojan de ziua SUA: Mulțumesc militarilor americani care contribuie la siguranța României
Cu cât a scăzut numărul de posturi ocupate în instituţiile şi autorităţile publice în primele luni din 2026
Un bărbat din Neamț s-a dat drept inspector ANAF și a convins o victimă să-i dea peste 30.000 de lei. Cum a fost prins
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Kate Middleton, gest neașteptat față de prințul Harry. Ce i-ar fi cerut prințului William înainte de...
Cancan
Cel mai ieftin oraș din România. O garsonieră costă 7.500€ acum, în luna iulie 2026
Fanatik.ro
Cea mai înfocată fană a lui Paraguay, filmare incendiară la Cupa Mondială 2026. Gafa vestimentară care a...
editiadedimineata.ro
Instagram a rulat reclame cu materiale de abuz sexual asupra copiilor din India
Fanatik.ro
Gigi Becali, mega-afacere de 1.632.000 de euro. A făcut rost de bani pentru transferul lui Denis Drăguș la...
Adevărul
Fabuloasele aventuri ale unui colecționar român în Africa neturistică. „Un șef de trib de 100 de ani era...
Playtech
Casă construită fără autorizaţie. Cum poţi scăpa de amenda de la primărie sau Poliţia Locală
Digi FM
Nuntă secretă cu 1.000 de invitați. Cine sunt starurile care au participat la nunta lui Taylor Swift cu...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Dan Alexa, după ce a văzut ce a putut să facă Diana Munteanu: "Băi, eu n-am crezut!"
Pro FM
Jennifer Lopez a renunțat la rochiile elegante pentru un body care părea acoperit de tatuaje. Toți au...
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
Lorenzo Lamas face pasul decisiv și încheie oficial mariajul de a șasea soție. Relația cu Heather Locklear...
Adevarul
Sute de turiști, filmați pe ascuns în camere de hotel. Imaginile intime erau vândute apoi pe Telegram
Newsweek
Dosar de pensie. De ce doi pensionari cu aceeași vechime pot avea pensii diferite? Ce contează cel mai mult?
Digi FM
Verdictul criticilor după ascultarea noului album. La 67 de ani, Madonna revine în forță cu „Confessions II”...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Pământul ar putea supravieţui morţii arzătoare a Soarelui. Mercur și Venus vor fi distruse de flăcările...
Digi Animal World
A deschis portiera camionului și a încremenit. Cine îl aștepta pe scaunul șoferului: „La început mi-a fost...
Film Now
Danny Glover, despre viața cu Alzheimer: "Încă nu accept în totalitate ce mi se întâmplă". Cine a observat...
UTV
Fiica Nicoletei Luciu a debutat pe podium la 14 ani. Kim Csergo a atras atenția cu prima ei apariție în...