CM 2026. Antrenorul Capului Verde, prima declarație după ce echipa lui a ținut în șah 120 de minute campioana mondială

Antrenorul Capului Verde, Pedro Leitio Brito, şi-a exprimat vineri „profunda mândrie” faţă de echipa sa, care i-a forţat pe campionii mondiali en-titre să joace 120 de minute în 16-imile Cupei Mondiale, înainte ca Argentina să se impună cu 3-2 pe Miami Stadium.

„Am reuşit să egalăm de două ori, iar asta arată nivelul nostru. Au fost momente când am simţit că avem şanse să câştigăm, mai ales în prelungiri. Am intrat chiar şi în careul lor de pedeapsă de mai multe ori”, a spus Leitio Brito, care a recunoscut că a crezut în victorie atunci când egalarea a venit dintr-o fază fixă, făcând scorul 2-2, potrivit EFE, preluată de Agerpres.

Echipa Albiceleste a condus de două ori, dar a fost egalată de fiecare dată de revelaţia acestei ediţii a competiţiei, care a pus-o în dificultate pe tot parcursul acestui meci, în care sud-americanii şi-au păstrat cumpătul şi au reuşit să înscrie şi golul victoriei. Lionel Messi (29), Lisandro Martinez (93) şi Diney Borges (111, autogol) au marcat pentru învingători, iar Deroy Duarte (59) şi Sidny Lopes Cabral (103), pentru africani.

Brito a subliniat performanţa istorică a „Rechinilor albaştri” în prima lor participare la Cupa Mondială: „Ceea ce am făcut va rămâne în amintirile noastre. Am făcut istorie pentru ţara noastră”.

„Această echipă are inimă”

Antrenorul a lăudat Argentina, care a demonstrat „de ce sunt campioni mondiali şi au unul dintre cei mai buni jucători din lume”, referindu-se la Leo Messi.

„În niciun moment nu ne-am abătut de la a fi fideli identităţii noastre şi de aceea sunt mulţumit. Nu am comis niciun fault intenţionat; am jucat corect pe tot parcursul meciului şi asta face parte din identitatea noastră. Poate că suntem una dintre echipele care au comis cele mai puţine faulturi. Suntem o ţară mică, dar asta nu este un impediment pentru a concura împotriva echipelor mari. Suntem trişti pentru că trebuie să plecăm şi pentru că am fost atât de apropiaţi. Jucătorii s-au îmbrăţişat, plângeau... Asta arată că această echipă are inimă”, a adăugat Brito.

Echipa din Capul Verde nu a pierdut niciun joc în grupă (trei egaluri), iar în faţa campioanei mondiale s-a înclinat după prelungiri, câştigând respectul fotbalului mondial.

Editor : B.P.