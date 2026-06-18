CM 2026: Columbia a învins Uzbekistan, în grupa K

Reprezentativa Columbiei a învins, joi, la Ciudad de Mexico, selecţionata Uzbekistanului, scor 3-1, într-un meci contând pentru grupa K de la Cupa Mondială.

Golurile columbienilor au fost marcate de Munoz (40), Diaz (65) şi Campaz (90+9).

Pentru Uzbekistan a înscris Fayzullaev (60), care a reuşit primul gol al echipei sale la CM, unde naţionala este calificată în premieră, notează news.ro.

Columbia: Vargas - Munoz, Lucumi, Sanchez, Mojica - Puerta (Rios - 80), Lerma - Arias (Castano - 90+3), James Rodriguez (Campaz - 72), Diaz (Gomez - 90+3)- Suarez (Hernandez - 80). Selecţioner: Nesto Lorenzo

Uzbekistan: Yusupov - Ashurmatov (Urozov - 77), Khusanov, Abdullaev - Nasrullaev (Sayfiev - 46), Shukurov, Mozgovoy, Karimov - Fayzullaev (Amonov - 77), Shomurodov (Sergeev - 90+3), Urunov (Khamdamov - 46). Selecţioner: Fabio Cannavaro

Meciul a fost arbitrat de englezul Anthony Taylor.

În celălalt meci al grupei, Portugalia a remizat cu RD Congo, scor 0-0.

În etapa a doua au loc meciurile Portugalia - Uzbekistan şi Columbia - RD Congo.

Editor : B.E.