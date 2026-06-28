CM 2026: Croaţia a învins Ghana și ambele echipe s-au calificat în 16-imi

Reprezentativa Croaţiei s-a calificat în 16-imi la Cupa Mondială, după ce a învins selecţionata Ghanei, scor 2-1, în grupa L. Şi Ghana a ajuns în 16-imi de pe locul 3.

Pentru Croaţia au marcat Sucic (31) şi Vlasic (83), în timp ce pentru Ghana a înscris Luckasen (73), notează News.ro.

Cu 6 puncte, Croaţia a ocupat locul 2, după ce a mai învins Panama, scor 1-0, şi a pierdut cu Anglia, scor 2-4.

Ghana are 4 puncte şi este pe 3, după ce a remizat cu Anglia, scor 0-0, şi a învins Panama, scor 1-0.

Ghana merge în 16-imi deoarece se află printre cele mai bune echipe de pe locul 3 din grupe.

Editor : B.E.