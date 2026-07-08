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Argentina va construi un nou reactor nuclear de 1,2 miliarde de dolari. Toți banii vor veni din investiţii private

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centrala nucleara argentina profimedia
Foto: Profimedia
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Reactorul va fi „primul finanţat 100% de capitaluri private”, a declarat marţi preşedinte argentinian Javier Milei, conform căruia proiectul va crea 2.000 de locuri de muncă, relatează Agerpres.

Compania Meitner Energy, cu capital american şi argentinian, „va investi 1,2 miliarde de dolari în construirea unui nou reactor nuclear modular de 300 MW la Atucha', la nord de Buenos Aires, a precizat purtătorul de cuvânt al preşedinţiei, Adrian Ravier, într-o conferinţă de presă.

Anunţul intervine în condițiile în care Comisia naţională pentru energie nucleară se află în centrul unui conflict social, după concedieri.

Preşedintele CNEA, Martin Porro, a concediat în urmă cu o săptămână 61 de angajaţi, care ocupau „în principal funcţii administrative”. Decizia a declanşat manifestaţii de protest în faţa instituţiei.

Potrivit Asociaţiei angajaţilor statului (ATE), în jur de 100 din cei 3.000 de angajaţi ai CNEA au fost concediaţi săptămâna trecută, iar două persoane cu funcţii de conducere au demisionat.

Concedierile se înscriu în cadrul Argentina a anunţat că va construi un nou reactor nuclear în apropiere de Buenos Aires, finanţat integral din investiţii private de 1,2 miliarde de dolari, într-un moment în care Comisia naţională pentru energie atomică (CNEA) se confruntă cu măsuri de austeritate.măsurilor de austeritate drastice puse în aplicare de Milei în majoritatea sectoarelor, inclusiv în cel al energiei nucleare.

După ce Milei a ajuns la putere în 2023, bugetul CNEA a fost redus cu 58%, potrivit site-ului argentinian Chequeado, care se bazează pe date oficiale.

Argentina deţine trei centrale nucleare operaţionale: Atucha I, Atucha II şi Embalse, care generează aproximativ 8% din producţia de electricitate a ţării.

În America Latină, doar alte două ţări mai deţin această tehnologie: Brazilia şi Mexic.

Editor : M.B.

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