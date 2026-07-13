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CM 2026. Minut de reculegere înaintea semifinalei Franța-Spania. Se împlinesc 10 ani de la atentatul jihadist de la Nisa

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Echipa Franței la CM 2026. Foto Eric Cioti X
Echipa Franței la CM 2026. Foto: Eric Cioti/ X
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Marți, înaintea semifinalei Cupei Mondiale de fotbal 2026 dintre Franța și Spania, se va ține un minut de reculegere în memoria victimelor atentatului de la Nisa din 14 iulie 2016, a anunțat luni președintele Franței, Emmanuel Macron, într-o postare pe X, anunță Le Figaro.

Primarul orașului Nisa, Éric Ciotti, a formulat această solicitare la sfârșitul săptămânii trecute.

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„Înaintea meciului Franța-Spania, se va ține un minut de reculegere în memoria victimelor atentatului de la Nisa, la zece ani de la 14 iulie 2016. Mulțumesc președintelui FIFA că a răspuns solicitării Franței și a tuturor francezilor mobilizați. Nu vom uita niciodată”, a scris șeful statului francez pe X.

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Mohamed Lahouaiej Bouhlel, un tunisian de 31 de ani aflat la volanul unui camion de 19 tone, a intrat în mulțimea venită să asiste la focul de artificii de pe Promenade des Anglais, de Ziua Națională.

În urma atacului său 86 de persoane și-au pierdut viața, dintre care 14 copii, și peste 450 au fost rănite; un traumatism adânc întipărit în memoria locuitorilor din Nisa, pe care comemorările prevăzute pentru această marți, în prezența lui Emmanuel Macron, vor încerca să-l aline.

Președintele va pleca spre Baie des Anges după tradiționala paradă militară de la Paris pentru a participa, la ora 18:00, locală (19:00 ora României) la o ceremonie comemorativă, urmată de un spectacol cu drone la locul tragediei.

Editor : M.C

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