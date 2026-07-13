CM 2026. Minut de reculegere înaintea semifinalei Franța-Spania. Se împlinesc 10 ani de la atentatul jihadist de la Nisa

Marți, înaintea semifinalei Cupei Mondiale de fotbal 2026 dintre Franța și Spania, se va ține un minut de reculegere în memoria victimelor atentatului de la Nisa din 14 iulie 2016, a anunțat luni președintele Franței, Emmanuel Macron, într-o postare pe X, anunță Le Figaro.

Primarul orașului Nisa, Éric Ciotti, a formulat această solicitare la sfârșitul săptămânii trecute.

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„Înaintea meciului Franța-Spania, se va ține un minut de reculegere în memoria victimelor atentatului de la Nisa, la zece ani de la 14 iulie 2016. Mulțumesc președintelui FIFA că a răspuns solicitării Franței și a tuturor francezilor mobilizați. Nu vom uita niciodată”, a scris șeful statului francez pe X.

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Mohamed Lahouaiej Bouhlel, un tunisian de 31 de ani aflat la volanul unui camion de 19 tone, a intrat în mulțimea venită să asiste la focul de artificii de pe Promenade des Anglais, de Ziua Națională.

În urma atacului său 86 de persoane și-au pierdut viața, dintre care 14 copii, și peste 450 au fost rănite; un traumatism adânc întipărit în memoria locuitorilor din Nisa, pe care comemorările prevăzute pentru această marți, în prezența lui Emmanuel Macron, vor încerca să-l aline.

Președintele va pleca spre Baie des Anges după tradiționala paradă militară de la Paris pentru a participa, la ora 18:00, locală (19:00 ora României) la o ceremonie comemorativă, urmată de un spectacol cu drone la locul tragediei.

Editor : M.C