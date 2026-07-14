Președintele Nicușor Dan a calificat drept „impresionantă” parada militară organizată cu ocazia Zilei Naționale a Franței. Într-o conferință de presă organizată la Ambasada României din Paris, șeful statului a amintit de legătura istorică a României cu Franța, precum și de prima defilare a trupelor românești cu prilejul Zilei Naționale a Franței.

„Azi, Ziua Națională a Franței, cu o paradă militară impresionantă la care au participat și trupe românești cărora le mulțumesc”, a precizat șeful statului, care a subliniat și participarea trupelor din alte țări prietene.

„Același mesaj de unitate a țărilor care continuă să creadă în relații internaționale bazate pe reguli. Ăsta este mesajul principal și ați văzut prezente trupe din multe țări. Pentru România, și mai important, pentru că avem cu Franța o legătură istorică, cel puțin de la Primul Război Mondial, cu generalul Berthelot. Prima defilare a trupelor românești de Ziua Națională a Franței 1919, relații diplomatice acum 100 de ani și, foarte important, azi, Franța, partenerul nostru strategic, prezență militară consistentă în România, națiune-cadru pentru România. A fost important ca România să fie reprezentată la această sărbătoare”.

Emmanuel Macron a prezidat marți cea de-a zecea și ultima sa paradă de Ziua Franței în calitate de președinte. Tema festivității de pe Champs-Elysees din acest an a fost „Redeşteptarea strategică a Europei”, iar România a fost reprezentată de 22 de militari ai Brigăzii 30 Gardă „Mihai Viteazul”, de garda Drapelului de Luptă şi de un pluton.

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Editor : A.M.G.