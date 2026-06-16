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CM 2026: Remiză în confruntarea Belgia - Egipt, în grupa G

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faza de joc din meciul belgia - egipt
Foto: Profimedia

Echipa naţională a Belgiei a terminat la egalitate luni seara, scor 1-1, cu reprezentativa Egiptului, într-un meci din grupa G a Cupei Mondiale 2026.

Prima ocazie a meciului de pe Lumen Field, la Seattle, a venit de la şutul pe lângă poartă al lui De Bruyne, apoi cele două echipe s-au tatonat, iar golul a picat în minutul 20, Salah i-a pasat lui Ashour şi acesta a şutat din marginea careului, învingându-l pe Courtois.

Portarul belgian s-a opus la şutul lui Ziko, din minutul 33, iar primul minut al prelungirilor a adus şutul lui Doku peste poartă, din poziţie bună.

Europenii au avut prima mare ocazie în minutul 53, când De Bruyne a executat o lovitură liberă şi a lovit bara din dreapta porţii lui Shoubir.

Courtois a scos lovitura de cap a lui Salah în minutul 56, iar Marmoush a scăpat spre poarta belgiană dar finalizarea nu a fost cea mai fericită.

Elevii lui Rudi Garcia au revenit în atac şi Tielemans a reluat din voleu pe lângă poartă, pentru ca Shoubir să prindă şutul periculos al lui De Bruyne, în minutul 62. Ngoy a deviat şutul lui Marmoush, din minutul 64, care a trecut puţin pe lângă poarta lui Courtois, dar selecţionerul belgian a decis să-l arunce în luptă pe Lukaku, iar golgeterul all-time al Belgiei a produs golul egalizator la prima fază în care a fost implicat. Meunier a centrat în careu şi, presat de Lukaku, Hany a înscris în propria poartă, în minutul 67.

Shoubir  a intervenit la lovitura de cap a lui Mechele, din minutul 83, apoi Lukaku a trimis peste poartă, tot cu capul, patru minute mai târziu, şi Belgia – Egipt s-a încheiat 1-1, în grupa G.

BELGIA: Courtois – Meunier, Ngoy, Mechele, Castagne (De Cuyper 56) – Onana (Raskin 56), Tielemans, De Bruyne (Vanaken 86) – Trossard, Doku (Pardo 86), De Ketelaere (Lukaku 66).
Selecționer: Rudi Garcia

EGIPT: Shoubir – Hany, Ibrahim, Fatouh (Hafez 88) – Lashin, Fathy (Adel 88), Ashour (Rabia 71), Ziko (Zizo 76), Attia – Salah (Abdelkarim 76), Marmoush.
Selecționer: Hossam Hassan

Cartonaşe galbene: Castagne 14, De Cuyper 75 / Attia 13, Fatouh 34

Arbitru: Ramon Abatti Abel (Brazilia)

Editor : Liviu Cojan

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